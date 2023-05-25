Class of 2023 Diploma List

Name as it will appear on Diploma

First Middle Last

1 Owen William Aiello

2 Zachary James Alfano

3 Cristian Daniel Almendarez

4 Remy Julienne Cloutier Blazzard

5 Brooke Elizabeth Bouchie

6 Hunter Louis Brown

7 Derek James Budrow

8 Jacob David Budrow

9 Fiona Elizabeth Canning

10 William Myles Caron

11 Lily Mae Christopher

12 Nathaniel Sawyer Robert Cook

13 Ananda Burch Corum

14 Matthew Mariano Curcuru-Henry

15 Kyle Joseph Curtin

16 Pilar Anna Albena Davis

17 Rune Edward DeFort

18 Gavin Fisher Doyle

19 Oliver Briggs Dunton

20 Walter Richard Dyksinski

21 C. Thurston NMN Eck

22 Jacqueline Jayne Eng Barber

23 Isabella Marie Fortunato

24 Eliana Sara Funk

25 Mackenzie Margaret George

26 Megan Elizabeth Gething

27 Jack NMN Guelli

28 Colin Mercier Kelley

29 Benji Peter Koeplin

30 Natalie Elizabeth Lamond

31 Ella Mae Lorenz

32 Sebastian Joseph Lovasco

33 Amelia Ruth Lucas

34 Sophia Bella Lucido

35 Ava Elizabeth MacDowell

36 Anita Catherine Magee

37 Abigail Elizabeth Marshall

38 Victor Daniel Mazo

39 Kathleen Alice McCarthy

40 Olivia Elizabeth McInerney

41 Iris Ridley Monahan

42 Finnian Ross Mulkern

43 William Knight Mulry

44 Michael Jeremiah Murphy

45 Michael Paul Nocella, Jr.

46 Talia Rae Osier

47 Izayah Angelli Pena

48 Colin Kennedy Porter

49 Sean Michael Ramos

50 Morgan Christine Reilly

51 Faith Ann Roberts

52 Julia Sage Sekercan

53 Sophia Jasmine Sekercan

54 Ezra Jib Smith

55 Alyssa Grace Strople

56 Zoe Elizabeth Tallgrass

57 Elias Leon Tranos

58 Francesca Jane Twombly

59 Daniel Jacob Williamson

60 Sarah Margaret Woodson

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