Class of 2023 Diploma List
Name as it will appear on Diploma
First Middle Last
1 Owen William Aiello
2 Zachary James Alfano
3 Cristian Daniel Almendarez
4 Remy Julienne Cloutier Blazzard
5 Brooke Elizabeth Bouchie
6 Hunter Louis Brown
7 Derek James Budrow
8 Jacob David Budrow
9 Fiona Elizabeth Canning
10 William Myles Caron
11 Lily Mae Christopher
12 Nathaniel Sawyer Robert Cook
13 Ananda Burch Corum
14 Matthew Mariano Curcuru-Henry
15 Kyle Joseph Curtin
16 Pilar Anna Albena Davis
17 Rune Edward DeFort
18 Gavin Fisher Doyle
19 Oliver Briggs Dunton
20 Walter Richard Dyksinski
21 C. Thurston NMN Eck
22 Jacqueline Jayne Eng Barber
23 Isabella Marie Fortunato
24 Eliana Sara Funk
25 Mackenzie Margaret George
26 Megan Elizabeth Gething
27 Jack NMN Guelli
28 Colin Mercier Kelley
29 Benji Peter Koeplin
30 Natalie Elizabeth Lamond
31 Ella Mae Lorenz
32 Sebastian Joseph Lovasco
33 Amelia Ruth Lucas
34 Sophia Bella Lucido
35 Ava Elizabeth MacDowell
36 Anita Catherine Magee
37 Abigail Elizabeth Marshall
38 Victor Daniel Mazo
39 Kathleen Alice McCarthy
40 Olivia Elizabeth McInerney
41 Iris Ridley Monahan
42 Finnian Ross Mulkern
43 William Knight Mulry
44 Michael Jeremiah Murphy
45 Michael Paul Nocella, Jr.
46 Talia Rae Osier
47 Izayah Angelli Pena
48 Colin Kennedy Porter
49 Sean Michael Ramos
50 Morgan Christine Reilly
51 Faith Ann Roberts
52 Julia Sage Sekercan
53 Sophia Jasmine Sekercan
54 Ezra Jib Smith
55 Alyssa Grace Strople
56 Zoe Elizabeth Tallgrass
57 Elias Leon Tranos
58 Francesca Jane Twombly
59 Daniel Jacob Williamson
60 Sarah Margaret Woodson