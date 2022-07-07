The following students were named to the Quarter 4 Honor Roll at Beverly High School for 2021-2022:
HONORS WITH DISTINCTION
Class of 2022: Carlos Albert Castillo, Dabria Allardice, Hadi Almadani, Dylan Alves, Olivia Arenburg, Jaiden Arroyo, Linnea Avola, Brianna Barchard, Charles Barror, Joseph Battistelli, Henry Bell, Teo Berbic, Nicholas Braganca, Matthew Burke, Finbar Cannon, Anna Carbone, Andrew Carella, Malihah Ceus Peixoto, Malia Cole, Dera Connell, Isabelle Connon, Cameron Cook, Nicolas Cristoforo, Diego Cujcuy Sancir, Karina Da Silva, Ethan Dang, Jeremiah DeJesus, Natasha Devlin, Aishah Djalo, Keegan Donoghue, Caroline DuFresne, Brendan Fitzpatrick, Jared Flynn, Hailie Fournier, Nicholas Fox, Conor Francesconi, Spencer Gagnon, Jeffrey Gardner, Emma Gath, Cooper Gavin, Hayley Giordano, Andrew Golin, Emaleigh Gomes, Nicholas Gribbins, Mario Hoxha, Jordan Humdy, Samir Ismail, Carvell Kane, William Kilcoyne, Leonard Jay Laro, Joshua Laurin, Rebecca Lovasco, Megan Lynch, Adelaide Maloney, Thea Manderson, Garrett McNeil, Olivia Merritt, Meghan Mitchell, Sarah Morey, Troy Morin, Evan Moscariello, Aidan Mountain, Ashton Nolet, Maija Pavia, Clara Pedro, Jillian Pelletier, Reece Pender, Antonio Perez, Emily Peterson, Savannah Petschelt, Mariah Porter, Angelina Quartarone, Aidan Quealy, Edward Reynolds, Jake Ribreau, Inez Ricciuti, Keegan Richardson, Crisleny Rincon, Sarah Robinson, Devin Rogers, Elizabeth Rushton, Jenelle Santoro, Shaelin Santoro, Sophia Schlichtmann, Adam Shipp, Lucia Simeone, Tyler Simmons, Liam Smith, Zachary Sparkman, Sydney Spencer, Kennedy Steiner, Matthew Stevenson, Alyssa Sullivan, Andre Sullivan, Julia Sunderland, Ella Swartz, Alexander Tallo, William ten Hope, Jaxon Thomas, Lydia Thornton, Meghan Toler, Faith Trefry, Caryssa Turner, Emily Young, Olivia Young, Kori Zelano.
Class of 2023: Olivia Andre, Meghan Block, Alyssa Brown, Justin Chen, Molly Derrane, Ryan Dunleavy, Nikki Erricola, Mia Greenwald, Olivia Griffin, Malin Haenggi, Molly Hartigan, Isabella Jimenez, McKeown Kelley, John LaBelle, Matthew Lee, Gledis Levenishti, Kathryn Manzo, Shane McGrath, Noelle McLane, Sasha Milendorf, Cerys Murphy, Peter O'Brien, Mia Occhino, Eva Parga, Mya Perron, Dmitri Piasecki, Jack Ryan, Ian Visnick, Madison Wheeler, Catherine Wilson.
Class of 2024: Ibrahim Al-Kinani, Hailey Ayer, Mia Bilotti, Hunter Boden, Bridget Booth, Daniel Conant, Ersi Dake, Zachary DaSilva-Grondin, Lorien DeFranza, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Patrick Gorman, Carly Jones, Vsevolod Kitov, Lily Kostro, Sarah Low, John Maloblocki, Eliana Miller, Eric Moyle, Daniel Norris, Lila Pasquarello, Austin Peterson, Julia Porter, Allison Prasse, Riley Riordan, Griffin Scheri, Jenna Schweizer, Clea Shumria, Jackson Skoniecki, Mcartney Smith, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Logan Veritas, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold, Elizabeth Wilder, Vincent Yeung.
Class of 2025: Savannah Arroyo, Connor Bodas, Kezzy Abby Domingo, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Kelly Flannery, Alexander Gangi, Aidan Garman, Norah Jewett, Katherine Jutras, Reese LaChance, Debbie Luangrath, Tara MacNeil, Gabriela Mauricio Cornelio, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Julianna O'Connor, Anya Patel, Hannah Pelletier, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Oliver Sweatman, Riley Tensen, Fabiana Vega Negron, Abigail Whiting.
HONORS
Class of 2022: Teilah Alford, William Baumoel, Thomas Beasley, Tayvon Brooks, Joseph Brown, Conor Bucyk, Denali Caron, Erin Collins, Will Consoli, Makayla Cook, Grace Coughlin, Kayleigh Crowell, David DiPietro, Jamie Dupont, Eliza Fielder, Griffin Francis, Madeleine Frost, Samuel Gagnon, David Giaquinto, Adam Glynos, Ava Grant, Sofia Hachey, Connor Hathaway, Zoe Jackson, William Johnstone, Mia Kasperowicz, Thomas Keene, Kate Kelsey, Lily Kumar, Liana Lebron, Caden Lippie, Hannah McCarthy, Dylan Mertz, Matthew Mita, Alexander O'Neil, Mars Orfanos, Elliot Oslund, Liam Ouellette, Gabriela Paredes, Sophia Parisella, Cloey Pearson, Haiden Peterman, Joscania Piverger, Adelisa Polanco Abreu, Figi Qesari, Benjamin Redington, Carlos Reyes, Leanny Rodriguez, Evan Santos, Madison Saunders, Mia Selecky, Maria Carolina Serpa Fernandes Machado, Anthony Shqepa, Harrison Skilling, Graham Speidel, Lily Stacy, Emily Stilwell, Christian Taylor, Olivia Thompson, Charles Van Kirk III, Alexander Vien, David Vincent.
Class of 2023: Jack Adams, Abigail Amoroso, Emily Bala, Shane Barker, Nathan Barry, Trevor Bauermeister, Kayla Bello, Taylor Betts, Alexander Borges, Akiko Bova, Claire Brean, Cody Broadbent, Brendan Brophy, Morgan Brown, Dallas Cacciola, Maddie Carter, Timothy Carter, Brianna Chisholm, Noah Claiborne, Hollace Colby, Brendan Connolly, Rebecca Curley, Alex Curran, Brooke Davies, Connor Day, Lara De Mello Schneider Bier Hoechner, Cassandra Finamore, Gustavo Foresto Dos Santos, Daniel Fryling, Olivia Giello, Trevor Gilligan, Grace Gonzalez, Noah Guanci, Ella Hall, James Hanson, Kyla Hart-Perron, Max Hemsey, Hayden Holway, Mason Irwin, Julia Jemiolo, Kayla Johnston, Mujani Kabasele, Julia Kaszynski, Michael Keene, Mayen Kuot, Rook Landman, Sydney Leszczynski, Camden Letien, Hayley Love, Ashton Lowell, Matthew MacDonald, Violet Macheca, Sadie MacKilligan, Andrew Mahoney, Malak Manaf, Anthony Mastroianni, Julia Mataj, Declan McHugh, Ava Middleton, Hannah Minasian, Stewart Moran, Omar Navarro, Matilda Nordensved, Neave O'Connell, Isabel Odom, Alex Odomore, Ella O'Neil, Hannah O'Neil, Jordyn Parisi, Meredith Pasquarosa, Claire Patch, Aman Patel, Jennifer Pelletier, Logan Petrosino, Ryan Pieroni, Cameron Pisano, Michaela Rafter, Michael Raymond, Aibhlinn Regan, Elijah Reulet, Maria Ribeiro, Zoe Richard, Ashley Richardson, Sophie Rogers, Luisa Rostock, Matthew Roy, Celena Rucci, Abigail Ruggieri, Declan Ryan, Edward Sacco, Drew Sadoski, Jay Savalia, Cedric Schirer-Suter, Heidi Schultz, Maggie Skelly, Devon Smalls, Danielle Smith, William Sousa, Noah Staffier, Luke Stanley, Gabriella Taliento, Vivyana Verrette, Paige Walor, Sophie Weidman, Isabel Winn, Sophia Zigelbaum.
Class of 2024: Abraham Andrews, Gavin Boghosian, Azariah Bogues, Maria Gabriella Braga, Sebastian Brouillette, Lauren Caley, Keelin Cannon, Gabrielle Chirco, Christian Claiborne, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Noe Diaz, Sophia Dos Santos, Tyla Ellis, Anthony Fisichella, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Lucas Gaspar, Daniel Gomez, Lillian Grant, Ryan Haberland, Julia Halligan, Ashton Harville-Fry, Benjamin Hering, Griselda Hernandez, Georgia Hoxha, Katarina Ibanez, Alban Jalli, Devyn Jones, Kayla Kersten, Tehya Killam, Audrey Knott, Devin Koloski, Scott Kwiatek, Joseph Lacirignola, Muskan Lage, Julia Lippie, Nicholas Lugo, Symphony Lugo, Morgan Lydon, Joshuah Maggiacomo, Ella Maloblocki, Christian Martinez-O'Brien, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Casey McGrath, Camille Mendoza, Owen Moreland, Nico Noell, Gianna Osborne, Luca Pasquarello, Riley Pereira, Manuel Perez, Juliana Pinter, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Molly Potter, Kailey Quintino, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, John Rushton, Charlotte Schoenau, Bridget Schroter, Lily Shea, Abigail Shipp, James Snow IV, Morgan Tachuk, Jonathan Thompson, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Abril Vilanova Vilalta, Benjamin Watzke.
Class of 2025: Grace Adams, Jacob Anketell, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Mark Beatty, Jonah Bellew, Nick Bickmore, Jessica Blanding, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Grace Checksfield, Julia Chirco, Kayla Cimon, Rhiannon Cole, Connor Connolly, Ava Connon, Tyler Cook, Emily Day, Mary Demsey, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Adelle Fofack, Ava Freitas, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Joshua Galvan Ross, Graham Gavin, Maverick Genest, Nicolas Gilbert, Micah Groff, Brayden Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Kyleigh Innis, Jacob Johnson, Sandrina Kline, Aleek Kuot, Ruby Macheca, Micah McMannus, Bradan McNeil, Anna Michaud, Emma Ouellette, Jeffrey Partaledis, Angel Perez, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Peter Redman, Cameron Redmond, Ava Rosato, Eliza Sanger, Jigna Savalia, Brady Scheri, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Roman Sullivan, Nicholas Tabako, Avery Tilton, Elsa Toromani, Matthew Venezia, Olivia Wagner, Gabrielle Wickeri.