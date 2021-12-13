Beverly High School 2021-22 Quarter 1 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2022: Olivia Arenburg, Jaiden Arroyo, Linnea Avola, Joseph Battistelli, William Baumoel, Eliza Beqiri, Matthew Burke, Malihah Ceus Peixoto, Angela Cipolle, Malia Cole, Dera Connell, Will Consoli, Isabella DeMarco, Natasha Devlin, Caroline DuFresne, Jamie Dupont, Griffin Francis, Madeleine Frost, Emaleigh Gomes, Ava Grant, Nicholas Gribbins, Jordan Humdy, Zoe Jackson, Nora Kersten, William Kilcoyne, Rebecca Lovasco, Robert Lyons, Adelaide Maloney, Harrison Mann, Hannah McCarthy, Kyra Meagher, Skylar Mispilkin, Meghan Mitchell, Sarah Morey, Troy Morin, Owen O'Brien, Thomas Oberlander, Mars Orfanos, Alson Pashaj, Emily Pastorello, Jillian Pelletier, Emily Peterson, Caroline Ploszay, Aidan Quealy, Raegan Redmond, Edward Reynolds, Sarah Robinson, Elizabeth Rushton, Madison Saunders, Sophia Schlichtmann, Thomas Schroter, Lucia Simeone, Graham Speidel, Alyssa Sullivan, Julia Sunderland, Ella Swartz, Alexander Tallo, Olivia Thompson, Nicholas Tierney, Faith Trefry, Kori Zelano.
Class of 2023: Morgan Brown, Dallas Cacciola, Justin Chen, Molly Derrane, Nikki Erricola, Olle Forhaug, Mia Greenwald, James Hanson, Molly Hartigan, Kayla Johnston, Matthew Lee, Sadie MacKilligan, Eva Parga, Dmitri Piasecki, Elijah Reulet, Ian Visnick, Catherine Wilson.
Class of 2024: Mia Bilotti, Andrew Blanchard, Hunter Boden, Bridget Booth, Lauren Caley, Daniel Conant, Ersi Dake, Zachary DaSilva-Grondin, Lorien DeFranza, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Ryan Haberland, Ashton Harville-Fry, Katarina Ibanez, Carly Jones, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Lily Kostro, Scott Kwiatek, Sarah Low, Morgan Lydon, Joshuah Maggiacomo, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Eliana Miller, Eric Moyle, Daniel Norris, Lila Pasquarello, Riley Pereira, Austin Peterson, Preston Pinto, Julia Porter, Allison Prasse, Riley Riordan, John Rushton, Griffin Scheri, Bridget Schroter, Jenna Schweizer, Lily Shea, Jurgen Shqepa, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Cecilia Teigeiro, Benjamin Watzke, Vanessa Wiederhold, Elizabeth Wilder, Vincent Yeung.
Class of 2025: Mia Bazin, James Bissett, Jessica Blanding, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Kelly Flannery, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Alexander Gangi, Aidan Garman, Cadyn Hollingsworth, Norah Jewett, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Tara MacNeil, Ella McAleer, Kyle McGoldrick, Colby McLane, Anna Michaud, Cameron Nolin, Anya Patel, Juan Ramos Montenegro, William Ryan, Joshua Sidmore, Joselyn Silva, Emma St. Hilaire, Olivia Stanley, Roman Sullivan, Oliver Sweatman, Jaxson Taormina, Fabiana Vega Negron, Abigail Whiting, Braden Willenbrock, Madeleine Young.
Honors
Class of 2022: Treston Abreu, Lucas Aguiar, Carlos Albert Castillo, Dabria Allardice, Hadi Almadani, Samuel Armbruster, Makayle Avila, David Bachini, Thomas Beasley, Henry Bell, Casey Bellew, Teo Berbic, Austin Bernard, Madeline Bolton, Conor Bucyk, Matthew Capachietti, Anna Carbone, Andrew Carella, Denali Caron, Walker Center, Damien Chruniak, Aleandriah Clarke, Erin Collins, Isabelle Connon, Grace Coughlin, Midaya Cruz, Samuel Cullen, Karina Da Silva, Joshua Daley, Kendall Darcy, Jeremiah DeJesus, Joshua Demers, Amara Deptula, Nolan DiDonato, David DiPietro, Keegan Donoghue, Dillon Erwin, Samuel Falloni, Eliza Fielder, Nicholas Fox, Conor Francesconi, Lindsey Gannon, Emma Gath, Cooper Gavin, Cailyn Germond, Hayley Giordano, Adam Glynos, Tyler Gross, Georgia Grossi, Corrina Guerrette, Sofia Hachey, Jeffrey Hallinan, Adam Harrison, Pierce Heim, Mario Hoxha, Jordan Irvine, Samir Ismail, Hailey Jacobsen, William Johnstone, Max Kapnis, Mia Kasperowicz, Kate Kelsey, Alexander Knight, Lily Kumar, Leonard Jay Laro, Beatrice Lesser, Caden Lippie, Megan Lynch, Thea Manderson, Brady Martin, Griffin McCay, Chelsea Medrano, Olivia Merritt, Matthew Mezza, Ava Mills, Ella Mills, Matthew Mita, Aidan Mountain, Ryann Mountain, Melina Noel, Kendall Nolin, Alexander O'Neil, Rocco Orlandella, Liam Ouellette, Heloisa Paixao, Maija Pavia, Cloey Pearson, Reece Pender, Lucas Pinheiro, Mariah Porter, Angelina Quartarone, Benjamin Redington, Inez Ricciuti, Keegan Richardson, Leanny Rodriguez, Sergio Rodriguez, Sierra Sadoski, Shaelin Santoro, Evan Santos, Andrew Schweizer, Benjamin Shea, Anthony Shqepa, Harrison Skilling, Liam Smith, Zachary Sparkman, Giovanni Speranza, Kennedy Steiner, Matthew Stevenson, Emily Stilwell, Andre Sullivan, Jackson Sumner, Christian Taylor, Jaxon Thomas, Lydia Thornton, Brady Trask, Lilliana Trombley, Alexis Utne, Laurah Vessi, Alexander Vien, Brianna Wagner, Troy Wetmore, Emily Young, Olivia Young.
Class of 2023: Olivia Andre, Emily Bala, Kayla Bello, Taylor Betts, Alexander Borges, Claire Brean, Cody Broadbent, Brendan Brophy, Alyssa Brown, Kaitlyn Burgess, Connor Burta, Spencer Bye, Maddie Carter, Noah Claiborne, Mia Contilli, Skyler Corelli, Rebecca Curley, Brooke Davies, Ryan Dunleavy, Gustavo Foresto Dos Santos, Drew Fowler, Daniel Fryling, Emma Gambill, Olivia Garcia, Vinessa Gaskins, Olivia Giello, Grace Gonzalez, Olivia Griffin, Noah Guanci, Ella Hall, Kyla Hart-Perron, Mary Hauck, Caroline Hickey, Hayden Holway, Julia Jemiolo, Isabella Jimenez, Emma Judge, Mujani Kabasele, Julia Kaszynski, McKeown Kelley, Bryan Kluge, Anna Marie Kozlowski, Mayen Kuot, John LaBelle, Ethan Laganas, Rook Landman, Gavin Lawrence, Aidan LeBlanc, Kaitlyn Legrow, Camden Letien, Gledis Levenishti, Hayley Love, Ashton Lowell, Matthew MacDonald, Violet Macheca, Ronan Maloney, Kathryn Manzo, Olivia Marino, Anthony Mastroianni, Dylan McCay, Noelle McLane, Ava Middleton, Sasha Milendorf, Stewart Moran, James Mulligan, Cerys Murphy, Omar Navarro, Matilda Nordensved, Peter O'Brien, Hannah O'Neil, Mia Occhino, Isabel Odom, Alex Odomore, Nylah Ollivierre, Ian Paddock, Claire Patch, Aman Patel, Ethan Pearson, Mya Perron, Cameron Pisano, Tyler Prentiss, Michael Raymond, Aibhlinn Regan, Lillie Reyes, Natalie Reynolds, Zoe Richard, Ashley Richardson, Sophie Rogers, Celena Rucci, Abigail Ruggieri, Jack Ryan, Drew Sadoski, Jay Savalia, Heidi Schultz, Ding Simon, Maggie Skelly, Danielle Smith, Charles Tarricone, Sophie Weidman, Madison Wheeler, Zachary Whittemore, Taniya Wongus, Sophia Zigelbaum.
Class of 2024: Ibrahim Al-Kinani, Ahmad Almadani, Abraham Andrews, Hailey Ayer, Kiera Beaman, Gavin Boghosian, Azariah Bogues, Ella Boyle, Sebastian Brouillette, Logan Candelora, Keelin Cannon, Gabrielle Chirco, Christian Claiborne, Joel Cruz, Liam Davison, Inaya De La Cruz, Junior De Los Santos, James Dickman, Tyla Ellis, Ariana Figueira, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Leah Gallagher, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Patrick Gorman, Lillian Grant, Bradley Griffin, Benjamin Hering, Georgia Hoxha, Devyn Jones, Devin Koloski, Joseph Lacirignola, Muskan Lage, Elodie LaPointe, Carter Long, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Symphony Lugo, Erick Maldonado Lepe, Christian Martinez-O'Brien, Robert Massa, Riley McGoldrick, Camille Mendoza, Kevin Nako, Aaliyah Nieves, Luke Noonan, Sophia O'Gorman, Luca Pasquarello, Manuel Perez, Juliana Pinter, Jacob Plakans, Darrah Plante, Molly Potter, Jared Provost, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, Ethan Scott, Abigail Shipp, Harrison Silva, Jackson Skoniecki, Joseph Spencer, Samantha Sprissler, Lucy Stevens, Lily Sullivan, Morgan Tachuk, Aya Taleb, Isabella Taormina, Laci Turner, Logan Veritas, Abril Vilanova Vilalta, Ryan Whiting, Jackson Wolff.
Class of 2025: Grace Adams, Jacob Anketell, Isabelly Baldon, Calvin Barrett, Mark Beatty, Jonah Bellew, Nick Bickmore, William Blank, Connor Bodas, Connor Bolduc, Payt Bradbury, Allegra Breitkopf, Riley Burke, Mia Chavez, Julia Chirco, Kayla Cimon, Rhiannon Cole, Connor Connolly, Ava Connon, Tyler Cook, Dennis Corbett Jr, Ella Currier, Audrey Dang, Mary Demsey, Marina DePlacido, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Marika Fields, Joshua Figueira, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Joshua Galvan Ross, Quentin Gangle, Graham Gavin, Preston Gentry, Isaac Giacometti, Micah Groff, Julia Guanci, Brayden Haley, Timothy Harrington, Nikolas Hourican, Emily Ingram, Jacob Johnson, Lillian Judge, Mary Kapnis, Lindsay Kaszynski, Jason Knapp, Skylah Kreyling, Reese LaChance, Truman Lesser, Debbie Luangrath, Elliot Lund, Ruby Macheca, Andrew Maloney, Luke Manzo, Allison Marino, Elliott Markowitz, Gabriela Mauricio Cornelio, Lily McCarthy, Summer McElveen, Noah McGoldrick, Micah McMannus, Jonathan Mezza, Jackson Murphy, Julianna O'Connor, Gianna Osborne, Emma Ouellette, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Hannah Pelletier, Angel Perez, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Emily Ramalho, Iliya Ramezani, Peter Redman, Cameron Redmond, Ethan Roberts, Wesley Roberts, Gabriel Rogers, Ava Rosato, Ty Rushton, Eliza Sanger, Jigna Savalia, Brady Scheri, Harrison Shea, Thomas Simeone, Sydney Simoes, Nicholas Tabako, Riley Tensen, Avery Tilton, Liam Timpone, Elsa Toromani, Matthew Venezia, Olivia Wagner, Gabrielle Wickeri, Evan Wong, Nancy Zaimi, Jayden Zegarowski.