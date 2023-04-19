Beverly High School 2022-2023 Quarter 3 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2023: Olivia Andre, Shane Barker, Taylor Betts, Brendan Brophy, Morgan Brown, Noah Claiborne, Mia Contilli, Molly Derrane, Nikki Erricola, Emily Fike, Vinessa Gaskins, Emanuele Geronimi, Grace Gonzalez, Mia Greenwald, Alexandre Guyonnet, Isabella Jimenez, Kayla Johnston, McKeown Kelley, Anna Marie Kozlowski, Matthew Lee, Sadie MacKilligan, Julia Mataj, Hannah O'Neil, Eva Parga, Meredith Pasquarosa, Logan Petrosino, Dmitri Piasecki, Cameron Pisano, Celena Rucci, Stella Santini, Gabriella Taliento, Malva Toennesson, Ian Visnick, Nicola Zugno.
Class of 2024: Ibrahim Al-Kinani, Mia Bilotti, Isabella Capalonga Rabaiolli, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Carly Jones, Lily Kostro, Sarah Low, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Laura Sachse, Jenna Schweizer, Jackson Skoniecki, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Benjamin Watzke, Vanessa Wiederhold.
Class of 2025: Ella Checksfield, Ava Connon, Miranda Cotter-Holland, Isabela De Paula, Kezzy Abby Domingo, Grace Earl, Alexa Faletra, Kelly Flannery, Adelle Fofack, Grace Galbreath, Alexander Gangi, Preston Gentry, Emerson Jackson-Barnett, Norah Jewett, Katherine Jutras, Ray Kwiatek, Jackson Lang, Truman Lesser, Tara MacNeil, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Anna Michaud, Cameron Nolin, Owen Perry, Elsa Reulet, William Ryan, Emma St. Hilaire, Olivia Stanley, Avery Tilton, Fabiana Vega Negron, Matthew Venezia, Madeleine Young.
Class of 2026: Alexander Alexeyev, Chloe Bossler, Kihanna Boutchie, Logan Bowen, Nicholas Chanda, Brena Connell, Lili Ducharme, Cailyn Ellis, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Cole Fowler, Isadora Friederichs, Julia Germond, Delia Gouker, Miranda Harrington, Mae Hector, Anna Hollesen, Jordan Lacirignola, Susan Low, Lydia McCarthy, Charlotte Miller, Maya Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, James Oberlander, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Abigail Queenan, Madeline Reynolds, Audrey Talbot, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2023: Jack Adams, Emily Bala, Nathan Barry, Meghan Block, Alexander Borges, Alyssa Brown, Paolo Buquicchio, Devan Burns, Spencer Bye, Maddie Carter, Karissa Chapman, Justin Chen, Federico Clavarino, Skyler Corelli, Rylee Crotty, Rebecca Curley, Alex Curran, Connor Day, Sarah Dennis, Tyler Dominguez, Ryan Dunleavy, Grace Fitzgerald, Drew Fowler, Daniel Fryling, Olivia Giello, Sarah Gontijo, Olivia Griffin, Ella Hall, James Hanson, Molly Hartigan, Kyla Hart-Perron, Mary Hauck, Hayden Holway, Cayden Howard, Dylan Hunter, Julia Jemiolo, Michael Keene, John LaBelle, Max Lang, Kaitlyn Legrow, Sydney Leszczynski, Ashton Lowell, Matthew MacDonald, Violet Macheca, Erick Maldonado Lepe, Kathryn Manzo, Olivia Marino, Dylan McCay, Noelle McLane, Sasha Milendorf, Stewart Moran, Cerys Murphy, Omar Navarro, Milkol Neka, Mia Occhino, Isabel Odom, Nylah Ollivierre, Ella O'Neil, Claire Patch, Ethan Pearson, Mya Perron, Ryan Pieroni, Daniel Pratt, Michaela Rafter, Emilly Ramalho, Arber Rami, Elijah Reulet, Ashley Richardson, Sophie Rogers, Abigail Ruggieri, Jack Ryan, Drew Sadoski, Maria Schu, Ava Sharib, James Silva, Maggie Skelly, Danielle Smith, Vanessa So, William Sousa, Noah Staffier, Luke Stanley, Madison Stocker, Isabella Sullivan, Emilia Tagliani, Charles Tarricone, Kristin Toye, Kali Trask, Aiva Triantafillou, Paola Velarde, Vivyana Verrette, David Vozzo, Madison Wheeler, Catherine Wilson, Isabel Winn.
Class of 2024: Luiz Felipe Augustinsky Coutinho, Gavin Boghosian, Bridget Booth, Ryan Buda, Gabrielle Chirco, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Zachary DaSilva-Grondin, Inaya De La Cruz, Junior De Los Santos, Lorien DeFranza, Emily Duran, Anthony Fisichella, Emma Fitzgerald, Jane Foley, Ryder Frost, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Shila Ghale, Michael Giello, Emily Gonyea, Patrick Gorman, Ryan Haberland, Ethan Haight, Ashton Harville-Fry, Luke Hersey, Cosimo Jennings Jones, Devyn Jones, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Tehya Killam, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Scott Kwiatek, Joseph Lacirignola, Matteo Lucrezia, Nicholas Lugo, Symphony Lugo, Morgan Lydon, Joshuah Maggiacomo, John Maloblocki, Julianna Marquez, Kelsey Martin, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Eliana Miller, Kevin Nako, Daniel Norris, Sophia O'Gorman, Samuel Packard, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Perkins, Thomas Pittman, Ashley Polanco Abreu, Molly Potter, Allison Prasse, Riley Riordan, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, Lily Shea, Abigail Shipp, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Abigail Van Kirk, Ryan Whiting, Elizabeth Wilder.
Class of 2025: Grace Adams, Savannah Arroyo, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Mark Beatty, Jonah Bellew, James Bissett, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Grace Checksfield, Julia Chirco, Reece Connolly, Tyler Cook, Audrey Dang, Emily Day, Simon Do, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Eva Faletra, Jayden Ferreras, Marika Fields, Joshua Figueira, Aidan Garman, Makena Garriepy, Graham Gavin, Maverick Genest, Gianna Godino, Logan Gomes, Julia Guanci, Dikshya Gurung, Timothy Harrington, Jacob Johnson, Lillian Judge, Mary Kapnis, Lindsay Kaszynski, Sandrina Kline, Jason Knapp, Reese LaChance, Debbie Luangrath, Madeline Main, Noah McGoldrick, Micah McMannus, Jonathan Mezza, Emma Mueller, Jackson Murphy, Julianna O'Connor, Emma Ouellette, Jeffrey Partaledis, Anya Patel, Hannah Pelletier, Iliya Ramezani, Peter Redman, Cameron Redmond, Gabriel Rogers, Ty Rushton, Joshua Sidmore, Joselyn Silva, Thomas Simeone, Oliver Sweatman, Jaxson Taormina, Riley Tensen, Liam Timpone, Elsa Toromani, Jayla Utne, Abigail Whiting, Gabrielle Wickeri, Braden Willenbrock, Evan Wong, Carter Zelano.
Class of 2026: John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Charles Bossler, Alvina Botsova, Gabrielle Brouillette, Ella Campos, Youssef Challabi, Lina Dallahi, Mariana Damin, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Olivia Faletra, Ahrianna Famolari, Avery Fogarty, Aidan Gates, Maya Gerard, Lilly Girard, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Wesley Harville-Fry, Ella Heckman, Francisco Jarrin, Liliana Jimenez, Sara Kurti, Reese Kwiatek, Cooper Lang, Madeline LeBlanc, Morgan Linskey, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Samuel Magill, Jackson Maker, Matthew Maloblocki, Isaiah Mbugua, Keith McCaw, Callan McCay, Chloe McQuade, Katie Murray, Kasey Nako, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Thomas O'Neill, Cali Panjwani, Lauren Parga, David Pelletier, Jason Provost, Lina Ramos, Emma Reilly, Jonathan Reyes, William Rolander, Isaac Saas, Charles Salerno, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Sarah Spiridigliozzi, Joshua Staffier, Harrison Stanton, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Caleb Swartz, Katherine Tsimounis, Elizabeth Ulrich, Margot Uroskie, Tyler Waldron, Kara Walo, Benjamin Walsh, Daniel Wilder, Victoria Willington, Harry Wilson.