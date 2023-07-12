Beverly High School Underclassmen Quarter 4 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2024: Mia Bilotti, Bridget Booth, Gabrielle Chirco, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Patrick Gorman, Ashton Harville-Fry, Carly Jones, Devyn Jones, Wilbert Jorge Cruz, Lily Kostro, Sarah Low, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Daniel Norris, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Allison Prasse, Riley Riordan, Jenna Schweizer, Lily Shea, Jackson Skoniecki, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Fabiana Vega Negron, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold. Class of 2025: Savannah Arroyo, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Miranda Cotter-Holland, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Ahrianna Famolari, Alexander Gangi, Micah Groff, Norah Jewett, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Tara MacNeil, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Anna Michaud, Julianna O'Connor, Anya Patel, Owen Perry, Elsa Reulet, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Riley Tensen, Abigail Whiting, Madeleine Young. Class of 2026: Dylana Abell, Alexander Alexeyev, Charles Bossler, Kihanna Boutchie, Ella Campos, Nicholas Chanda, Brena Connell, Mariana Damin, Lili Ducharme, Cailyn Ellis, Olivia Faletra, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Isadora Friederichs, Delia Gouker, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Mae Hector, Anna Hollesen, Sara Kurti, Susan Low, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Samuel Magill, Lydia McCarthy, Charlotte Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Maximilian Panda, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Caleb Swartz, Audrey Talbot, Margot Uroskie, Benjamin Walsh, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2024: Luiz Felipe Augustinsky Coutinho, Hailey Ayer, Hunter Boden, Gavin Boghosian, Ella Boyle, Sebastian Brouillette, Lauren Caley, Isabella Capalonga Rabaiolli, Autumn Cawthron, Somrach Choung, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Imane Dallahi, Zachary DaSilva-Grondin, Junior De Los Santos, Lorien DeFranza, Emily Duran, Meghan Fessenden, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Leslie Garcia, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Emily Gonyea, Ryan Haberland, Katarina Ibanez, Cosimo Jennings Jones, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Devin Koloski, Joseph Lacirignola, Julia Lippie, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Morgan Lydon, Kelsey Martin, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Riley McGoldrick, Eliana Miller, Eric Moyle, Samuel Packard, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Perkins, Preston Pinto, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Julia Porter, Molly Potter, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Willa Rattigan, Lilja Robinson, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, John Rushton, Laura Sachse, Bridget Schroter, Abigail Shipp, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Anna Sumner, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Elizabeth Wilder. Class of 2025: Grace Adams, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Jonah Bellew, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Merrick Carpenter, Julia Chirco, Rhiannon Cole, Ava Connon, Audrey Dang, Emily Day, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Jayden Ferreras, Joshua Figueira, Kelly Flannery, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Aidan Garman, Makena Garriepy, Graham Gavin, Maverick Genest, Preston Gentry, Julia Guanci, Dikshya Gurung, Brayden Haley, Katherine Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Emerson Jackson-Barnett, Jason Knapp, Aleek Kuot, Ray Kwiatek, Reese LaChance, Jackson Lang, Truman Lesser, Gabriela Mauricio Cornelio, Noah McGoldrick, Colby McLane, Harrison Mottolo, Emma Mueller, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Linnea Nordensved, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Hannah Pelletier, Iliya Ramezani, Sasha Rodriguez, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Nicholas Tabako, Jaxson Taormina, Avery Tilton, Liam Timpone, Elsa Toromani, Sofia Vazquez Colon, Matthew Venezia, Braden Willenbrock, Evan Wong, Carter Zelano. Class of 2026: Sophia Andino, Shen Baba Onilu, John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Chloe Bossler, Alvina Botsova, Logan Bowen, Gabrielle Brouillette, Youssef Challabi, Lina Dallahi, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Alexander Femino, Connor Field, Harrison Finamore, Avery Fogarty, Syd Forden, Cole Fowler, Savanna Garry, Aidan Gates, Maya Gerard, Julia Germond, Miles Gerzina, Leah Giacometti, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Francisco Jarrin, Liliana Jimenez, Meredith Johnston, Zachary Jones, Logan Kingston, Reese Kwiatek, Jordan Lacirignola, Cooper Lang, Kacey Liacos, Jackson Maker, Matthew Maloblocki, Ian Markowitz, Isaiah Mbugua, Keith McCaw, Callan McCay, Maya Miller, Christopher Mita, Anthony Moca, Katie Murray, Kasey Nako, James Oberlander, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Michael O'Leary, Thomas O'Neill, Lauren Parga, Daniel Pierce, Jason Provost, Abigail Queenan, Emma Reilly, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Quentin Sauvageau, Lily Scotti, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Joshua Staffier, John Stevens, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Elizabeth Ulrich, Isabelle Veritas, Oliver Wagner, Daniel Wilder, Harry Wilson.
2022-2023 Beverly High School
Underclassmen Quarter 4 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2024: Mia Bilotti, Bridget Booth, Gabrielle Chirco, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Patrick Gorman, Ashton Harville-Fry, Carly Jones, Devyn Jones, Wilbert Jorge Cruz, Lily Kostro, Sarah Low, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Daniel Norris, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Allison Prasse, Riley Riordan, Jenna Schweizer, Lily Shea, Jackson Skoniecki, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Fabiana Vega Negron, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold. Class of 2025: Savannah Arroyo, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Miranda Cotter-Holland, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Ahrianna Famolari, Alexander Gangi, Micah Groff, Norah Jewett, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Tara MacNeil, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Anna Michaud, Julianna O'Connor, Anya Patel, Owen Perry, Elsa Reulet, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Riley Tensen, Abigail Whiting, Madeleine Young. Class of 2026: Dylana Abell, Alexander Alexeyev, Charles Bossler, Kihanna Boutchie, Ella Campos, Nicholas Chanda, Brena Connell, Mariana Damin, Lili Ducharme, Cailyn Ellis, Olivia Faletra, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Isadora Friederichs, Delia Gouker, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Mae Hector, Anna Hollesen, Sara Kurti, Susan Low, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Samuel Magill, Lydia McCarthy, Charlotte Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Maximilian Panda, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Caleb Swartz, Audrey Talbot, Margot Uroskie, Benjamin Walsh, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2024: Luiz Felipe Augustinsky Coutinho, Hailey Ayer, Hunter Boden, Gavin Boghosian, Ella Boyle, Sebastian Brouillette, Lauren Caley, Isabella Capalonga Rabaiolli, Autumn Cawthron, Somrach Choung, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Imane Dallahi, Zachary DaSilva-Grondin, Junior De Los Santos, Lorien DeFranza, Emily Duran, Meghan Fessenden, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Leslie Garcia, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Emily Gonyea, Ryan Haberland, Katarina Ibanez, Cosimo Jennings Jones, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Devin Koloski, Joseph Lacirignola, Julia Lippie, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Morgan Lydon, Kelsey Martin, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Riley McGoldrick, Eliana Miller, Eric Moyle, Samuel Packard, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Perkins, Preston Pinto, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Julia Porter, Molly Potter, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Willa Rattigan, Lilja Robinson, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, John Rushton, Laura Sachse, Bridget Schroter, Abigail Shipp, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Anna Sumner, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Elizabeth Wilder. Class of 2025: Grace Adams, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Jonah Bellew, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Merrick Carpenter, Julia Chirco, Rhiannon Cole, Ava Connon, Audrey Dang, Emily Day, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Jayden Ferreras, Joshua Figueira, Kelly Flannery, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Aidan Garman, Makena Garriepy, Graham Gavin, Maverick Genest, Preston Gentry, Julia Guanci, Dikshya Gurung, Brayden Haley, Katherine Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Emerson Jackson-Barnett, Jason Knapp, Aleek Kuot, Ray Kwiatek, Reese LaChance, Jackson Lang, Truman Lesser, Gabriela Mauricio Cornelio, Noah McGoldrick, Colby McLane, Harrison Mottolo, Emma Mueller, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Linnea Nordensved, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Hannah Pelletier, Iliya Ramezani, Sasha Rodriguez, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Nicholas Tabako, Jaxson Taormina, Avery Tilton, Liam Timpone, Elsa Toromani, Sofia Vazquez Colon, Matthew Venezia, Braden Willenbrock, Evan Wong, Carter Zelano. Class of 2026: Sophia Andino, Shen Baba Onilu, John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Chloe Bossler, Alvina Botsova, Logan Bowen, Gabrielle Brouillette, Youssef Challabi, Lina Dallahi, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Alexander Femino, Connor Field, Harrison Finamore, Avery Fogarty, Syd Forden, Cole Fowler, Savanna Garry, Aidan Gates, Maya Gerard, Julia Germond, Miles Gerzina, Leah Giacometti, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Francisco Jarrin, Liliana Jimenez, Meredith Johnston, Zachary Jones, Logan Kingston, Reese Kwiatek, Jordan Lacirignola, Cooper Lang, Kacey Liacos, Jackson Maker, Matthew Maloblocki, Ian Markowitz, Isaiah Mbugua, Keith McCaw, Callan McCay, Maya Miller, Christopher Mita, Anthony Moca, Katie Murray, Kasey Nako, James Oberlander, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Michael O'Leary, Thomas O'Neill, Lauren Parga, Daniel Pierce, Jason Provost, Abigail Queenan, Emma Reilly, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Quentin Sauvageau, Lily Scotti, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Joshua Staffier, John Stevens, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Elizabeth Ulrich, Isabelle Veritas, Oliver Wagner, Daniel Wilder, Harry Wilson.
2022-2023 Beverly High School
Underclassmen Quarter 4 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2024: Mia Bilotti, Bridget Booth, Gabrielle Chirco, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Patrick Gorman, Ashton Harville-Fry, Carly Jones, Devyn Jones, Wilbert Jorge Cruz, Lily Kostro, Sarah Low, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Daniel Norris, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Allison Prasse, Riley Riordan, Jenna Schweizer, Lily Shea, Jackson Skoniecki, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Fabiana Vega Negron, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold. Class of 2025: Savannah Arroyo, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Miranda Cotter-Holland, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Ahrianna Famolari, Alexander Gangi, Micah Groff, Norah Jewett, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Tara MacNeil, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Anna Michaud, Julianna O'Connor, Anya Patel, Owen Perry, Elsa Reulet, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Riley Tensen, Abigail Whiting, Madeleine Young. Class of 2026: Dylana Abell, Alexander Alexeyev, Charles Bossler, Kihanna Boutchie, Ella Campos, Nicholas Chanda, Brena Connell, Mariana Damin, Lili Ducharme, Cailyn Ellis, Olivia Faletra, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Isadora Friederichs, Delia Gouker, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Mae Hector, Anna Hollesen, Sara Kurti, Susan Low, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Samuel Magill, Lydia McCarthy, Charlotte Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Maximilian Panda, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Caleb Swartz, Audrey Talbot, Margot Uroskie, Benjamin Walsh, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2024: Luiz Felipe Augustinsky Coutinho, Hailey Ayer, Hunter Boden, Gavin Boghosian, Ella Boyle, Sebastian Brouillette, Lauren Caley, Isabella Capalonga Rabaiolli, Autumn Cawthron, Somrach Choung, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Imane Dallahi, Zachary DaSilva-Grondin, Junior De Los Santos, Lorien DeFranza, Emily Duran, Meghan Fessenden, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Leslie Garcia, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Emily Gonyea, Ryan Haberland, Katarina Ibanez, Cosimo Jennings Jones, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Devin Koloski, Joseph Lacirignola, Julia Lippie, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Morgan Lydon, Kelsey Martin, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Riley McGoldrick, Eliana Miller, Eric Moyle, Samuel Packard, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Perkins, Preston Pinto, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Julia Porter, Molly Potter, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Willa Rattigan, Lilja Robinson, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, John Rushton, Laura Sachse, Bridget Schroter, Abigail Shipp, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Anna Sumner, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Elizabeth Wilder. Class of 2025: Grace Adams, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Jonah Bellew, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Merrick Carpenter, Julia Chirco, Rhiannon Cole, Ava Connon, Audrey Dang, Emily Day, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Jayden Ferreras, Joshua Figueira, Kelly Flannery, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Aidan Garman, Makena Garriepy, Graham Gavin, Maverick Genest, Preston Gentry, Julia Guanci, Dikshya Gurung, Brayden Haley, Katherine Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Emerson Jackson-Barnett, Jason Knapp, Aleek Kuot, Ray Kwiatek, Reese LaChance, Jackson Lang, Truman Lesser, Gabriela Mauricio Cornelio, Noah McGoldrick, Colby McLane, Harrison Mottolo, Emma Mueller, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Linnea Nordensved, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Hannah Pelletier, Iliya Ramezani, Sasha Rodriguez, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Nicholas Tabako, Jaxson Taormina, Avery Tilton, Liam Timpone, Elsa Toromani, Sofia Vazquez Colon, Matthew Venezia, Braden Willenbrock, Evan Wong, Carter Zelano. Class of 2026: Sophia Andino, Shen Baba Onilu, John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Chloe Bossler, Alvina Botsova, Logan Bowen, Gabrielle Brouillette, Youssef Challabi, Lina Dallahi, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Alexander Femino, Connor Field, Harrison Finamore, Avery Fogarty, Syd Forden, Cole Fowler, Savanna Garry, Aidan Gates, Maya Gerard, Julia Germond, Miles Gerzina, Leah Giacometti, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Francisco Jarrin, Liliana Jimenez, Meredith Johnston, Zachary Jones, Logan Kingston, Reese Kwiatek, Jordan Lacirignola, Cooper Lang, Kacey Liacos, Jackson Maker, Matthew Maloblocki, Ian Markowitz, Isaiah Mbugua, Keith McCaw, Callan McCay, Maya Miller, Christopher Mita, Anthony Moca, Katie Murray, Kasey Nako, James Oberlander, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Michael O'Leary, Thomas O'Neill, Lauren Parga, Daniel Pierce, Jason Provost, Abigail Queenan, Emma Reilly, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Quentin Sauvageau, Lily Scotti, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Joshua Staffier, John Stevens, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Elizabeth Ulrich, Isabelle Veritas, Oliver Wagner, Daniel Wilder, Harry Wilson.
2022-2023 Beverly High School
Underclassmen Quarter 4 Honor Students
Honors with Distinction
Class of 2024: Mia Bilotti, Bridget Booth, Gabrielle Chirco, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Daniel Gomez, Patrick Gorman, Ashton Harville-Fry, Carly Jones, Devyn Jones, Wilbert Jorge Cruz, Lily Kostro, Sarah Low, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Daniel Norris, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Allison Prasse, Riley Riordan, Jenna Schweizer, Lily Shea, Jackson Skoniecki, Samantha Sprissler, Cecilia Teigeiro, Fabiana Vega Negron, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold. Class of 2025: Savannah Arroyo, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Miranda Cotter-Holland, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Ahrianna Famolari, Alexander Gangi, Micah Groff, Norah Jewett, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Tara MacNeil, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Anna Michaud, Julianna O'Connor, Anya Patel, Owen Perry, Elsa Reulet, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Riley Tensen, Abigail Whiting, Madeleine Young. Class of 2026: Dylana Abell, Alexander Alexeyev, Charles Bossler, Kihanna Boutchie, Ella Campos, Nicholas Chanda, Brena Connell, Mariana Damin, Lili Ducharme, Cailyn Ellis, Olivia Faletra, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Isadora Friederichs, Delia Gouker, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Mae Hector, Anna Hollesen, Sara Kurti, Susan Low, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Samuel Magill, Lydia McCarthy, Charlotte Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Maximilian Panda, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Caleb Swartz, Audrey Talbot, Margot Uroskie, Benjamin Walsh, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2024: Luiz Felipe Augustinsky Coutinho, Hailey Ayer, Hunter Boden, Gavin Boghosian, Ella Boyle, Sebastian Brouillette, Lauren Caley, Isabella Capalonga Rabaiolli, Autumn Cawthron, Somrach Choung, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Imane Dallahi, Zachary DaSilva-Grondin, Junior De Los Santos, Lorien DeFranza, Emily Duran, Meghan Fessenden, Emma Fitzgerald, Ryder Frost, Leslie Garcia, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Emily Gonyea, Ryan Haberland, Katarina Ibanez, Cosimo Jennings Jones, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Devin Koloski, Joseph Lacirignola, Julia Lippie, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Morgan Lydon, Kelsey Martin, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Riley McGoldrick, Eliana Miller, Eric Moyle, Samuel Packard, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Perkins, Preston Pinto, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Julia Porter, Molly Potter, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Willa Rattigan, Lilja Robinson, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, John Rushton, Laura Sachse, Bridget Schroter, Abigail Shipp, Clea Shumria, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Anna Sumner, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Elizabeth Wilder. Class of 2025: Grace Adams, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Jonah Bellew, Connor Bolduc, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Merrick Carpenter, Julia Chirco, Rhiannon Cole, Ava Connon, Audrey Dang, Emily Day, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Riley Dynia, Abigail Ekborg, Jayden Ferreras, Joshua Figueira, Kelly Flannery, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Aidan Garman, Makena Garriepy, Graham Gavin, Maverick Genest, Preston Gentry, Julia Guanci, Dikshya Gurung, Brayden Haley, Katherine Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Emerson Jackson-Barnett, Jason Knapp, Aleek Kuot, Ray Kwiatek, Reese LaChance, Jackson Lang, Truman Lesser, Gabriela Mauricio Cornelio, Noah McGoldrick, Colby McLane, Harrison Mottolo, Emma Mueller, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Linnea Nordensved, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Hannah Pelletier, Iliya Ramezani, Sasha Rodriguez, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Nicholas Tabako, Jaxson Taormina, Avery Tilton, Liam Timpone, Elsa Toromani, Sofia Vazquez Colon, Matthew Venezia, Braden Willenbrock, Evan Wong, Carter Zelano. Class of 2026: Sophia Andino, Shen Baba Onilu, John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Chloe Bossler, Alvina Botsova, Logan Bowen, Gabrielle Brouillette, Youssef Challabi, Lina Dallahi, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Alexander Femino, Connor Field, Harrison Finamore, Avery Fogarty, Syd Forden, Cole Fowler, Savanna Garry, Aidan Gates, Maya Gerard, Julia Germond, Miles Gerzina, Leah Giacometti, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Francisco Jarrin, Liliana Jimenez, Meredith Johnston, Zachary Jones, Logan Kingston, Reese Kwiatek, Jordan Lacirignola, Cooper Lang, Kacey Liacos, Jackson Maker, Matthew Maloblocki, Ian Markowitz, Isaiah Mbugua, Keith McCaw, Callan McCay, Maya Miller, Christopher Mita, Anthony Moca, Katie Murray, Kasey Nako, James Oberlander, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Michael O'Leary, Thomas O'Neill, Lauren Parga, Daniel Pierce, Jason Provost, Abigail Queenan, Emma Reilly, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Quentin Sauvageau, Lily Scotti, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Joshua Staffier, John Stevens, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Elizabeth Ulrich, Isabelle Veritas, Oliver Wagner, Daniel Wilder, Harry Wilson.