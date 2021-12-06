Danvers High School Honor Rolls, first quarter 2021
NINTH GRADE
Highest Honors: Julia Sarai Boyd, Katelyn Joann Bushey, Tyler John Chisholm, Amelia Rose Chooljian, Anna Gail Cluett-Warren, Emma May Cross, Mariame Nahed Daaboul, Kelsey Clara Dawe, Maricelis Fantauzzi, Brighid Ann Elizabeth Forest, Elvy Nelson Garvin, Cooper Lee Guttadauro, Joshua Cole, Brayden Kiley Holt, Kayla Ann Houston, Kirsten Lexheart Jimenez, Gianna Patricia Keezer, Sarah Grace Kirby, Erica Ruth Langlais, Audrey Rose Lapine, Giona Marie Nolan, Ciara Josephine O'Connell, Kevin Matthew Ouellette, Olivia Helene Page, Lily Alex Patterson, Bradley Thomas Piscitello, Abby Kathleen Rinella, Michael Domenic Rinella, Sophia Marie Sanidas, Seanna Grace Senn, Hailey Anne Smith, Gianna Maria Sutherland, William Alan Terry, Nathan Anthony Tibbetts, Connor Rease Christopher Wells, RaeAnn Kelly Williams, Keegan Jeffrey Winterton, Jamie Lynn Witham, Joshua Damico Zoladz,
High Honors: Kevin Indiana Ahearn, Connor Joseph Akerman, Taylor Marie Albano, Katerina Mary Anderson, Joseph Willard Baker, Jordan Elizabeth Bennett, Marco George Bettencourt, Savannah Mary Botthof, Michael Jason Bouzianis, Opal Glacier Brisbois, Bruno Monteiro Bueno, Riley Ruth Byrne, Zachary Michael Calabro, Seamus Austin Cary, Alisha Nicole Castro Espinal, Yarelis Haydee Castro, Muhammed Mamour Cham, Bryson Patrick Clark, Cali Elizabeth Coffin, William Kevin Conklin, George Faissal Daaboul, Madison Ann Dembowski, Noah Phillip DiChiara, Sophia Marie DiPaolo, Joshua Joseph Downey, Addison Grace Dunton, Emmanuel Owigho Efetevbia, Sophia Elhadidy, Elizabeth Suzanne Farrell, Gianna Rose Ferraro, Sophia Rose Gaff, Charles Thomas Garlin, Parker Wei Doon Hamel, Abigail Lee Harvey, Connor Edward Harvey, Caroline Elizabeth Horn, Greysun Ladan Jackson, Noah David Johanson, Farman Ali Khan, Shayan Muhammad Khan, Nicholas NMN LaMarco, Raina Grace Langlais, Mia Nicole Lewis, Ian Gregory Lomas, Jonathan Aaron MacPherson, Grace Kathryn Mahoney, Alejandra Gissele Mayorga, Kelly Rose McCrea, Robert Michael McGonigal, Cameron James Mercurio, Cassidy Kristy Mikol, Savannah Jade Morency, Charlie Doyle Morris, Ava Sofia Nadeau, Andrew Charles Newton, Brennan Michael O'Brien, Jadannys Ortiz, Elizabeth Ann Owen, Gianna Lee Parello, Noah David Pereira, Aidan Douglas Perry, Kaylee Brooke Piscitello, Georgia Ann Prouty, Samuel Allen Randall, Kylie Elise Redford, Mike Rafael Reyes, Madelyn Helen Richards, Giovanna Chrissi Rodrigues, Jonathan Joseph Rooney, Madison Paige Savage, Jerry Jason Schwarz Gaeta, Hailey Marie Sears, Owen Gianotti Shanbar, Giovanna Marie Simpson, Panagioti Vasilios Spyropoulos, Brady Keith Tersolo, Nathan John Thibodeau, Madison Paige, Madison Elizabeth Wescott, Paige Diane Williams, Brooke Adeline Wynott
Honors: Ethan James Beausoleil, Michael Richard Burke, Marishka Anne-Cote Burnett, Dominic Joseph Campanale, Addison Grace Field, Nathan Norman Flint, Molly Rose Gagnon, Jasper Gordon Hewitt, Skyla Ann Lightbody, Sam Burton Lindeman, Grace Marie McLaughlin, Julian Alic Morais, Harven Julien Junior Saint Vil, Tabitha Ann Sears, Tarik William Sturgeon, Lili Anne Teheen, Riley Winter Vogel, Nola Lee Wiswall
TENTH GRADE
Highest Honors: Catherine Shea Angelopolus, Katherine Lynn Bahret, William Alexander Brooks, Kevin Martin Burke, Dino Alex Celikovic, Madeline Ann Chase, Katelyn Ann Corbett, Mia Patricia Delafano, Nicholas Jason Demakis, Isabella Jo-Ann Demakis, William Anthony Dumont, Molly Elizabeth Emery, Avery Marie Ernst, Megan Kristen Evans, Rachel Elizabeth Evans, Samantha Lee Fay, Olivia Marie Ferullo, Melanie Mae Finney, Ellie Serena Frost, Aundrea Angelina Gaudino, Molly Joan Godfried, Ava Rose Gray, Gabrielle Marie Griffin-Fetsch, Benjamin Matthew Hanas, Daniel Stephen Hnatowicz, Jackson Thomas Hobbs, Reese Calin Holland, Ella Marie Huntington, Kelly Thi Huynh, Lenaya Diane Jackson, Julien Teagan Reginald Joseph, Jessalyn Lenyce Kasperek, Michael Paul Kasprzak, Bryce David Kassiotis, Kathryn Grace Kelter, Lucas Oliver Landry, Ty Christopher Langlais, Jerry Nathan Longang Lowe, Xan Kenneth Parke MacDonald, Julian Rolando Marrero, Allison Louise McGinnis, Arianna Adamandia, Logan Ryan Metivier, Malana Elly Moy, Dominic Giuseppe Napoli, Benjamin Caominh Nguyen, Allison Claire O'Keefe, Evangeline Fudi O'Keefe, Isha Kripesh Patel, Gavin Michael Porter, Lindsey Joan Porter, Kailyn Mary Richards, Bianca Valentina Romano, Massimo Philippe Selaya-Mendez, Bobbi Ella Serino, Matthew Stephen Shannon, Abigail Louise Sher, Milla Shirikyan, Adonis Alexander Ventura, Caleb Houston White,
High Honors: Connor William Ackerman, Nicholas John Aggelikas, Lauren Olivia Ahearn, Attawulai Atua Ayamga, Ella Grace Behling, Hannah Lynne Blackadar, Amelia Ava Bondanza, Amelia Esther Bourdier, Timothy Daniel Bowler, Jack Henry Brett, Aidan Sophia Bromm, Joao Victor Cardoso, Georgia Maria Chatzimakris, Milo QianQian Clarke, Abigail Brooke Collier, Daniel Paul Coogan, Assad Nasr Daaboul, Michael Anthony DeLisio, Riley Marie Devitt, Shannon Lily Driscoll, Madeline Christine Fabrizi, Lia Kathleen Fiasconaro, Nicholas Marc Figueiredo, Robert James Fish, Jamie Michael Ford, Owen Standish Gasinowski, Luke James Giarratana, Brendan Thomas Glowik, Suri de Rezende Gomes, Juan Algenis Gomez, Quintin Antonio Goncalves, Mark William Gongas, Mark Francis Haskins, Norah Violette Hass, Chloe Kristine Jahm, Nichole Rose LaScola, Jordan Robert Locke, Joshua Charles Lundrigan, Julia Lynn Marchant, Ava Elisabeth Marshall, Lillian Mae Mastrangelo, Madison Lyn McClearn, Macie Evelyn McCowan, Christopher Patrick McCrea, Megan Jocy McGinnity, Luke Alexander Metivier, Isabella Kathryn Moccia, Kate Sonia Molina, Annalee Mary Morris, Dylan Phoenix Mullick, Eoustina Tsamasiros Nako, Tobin Matthew Nolan, Joseph Michael Nugent, Jacob Thomas Ouellette, Arianna Marie Perez, Brady Charles Plaza, Sean James Rivard, Brea Michelle Robinson, Ryan Patrick Rogers, Jake Halsted Ryan, Lola Donel Smith, Gregory Alan Somes, Taylor Marie Summit, Zachary Nathaniel Trohon, Jordan Michelle Turcotte, Dariel Vaka, Travis Scot Voisine, Steven Alexander Vramis, Noah Gary Wade, Krysta Ann Zamejtis,
Honors: Matthew Dias Cardoso, Kaitlyn Marie Cicerone, Isabel Jardim DeSouza, Mark Francis Haskins, Jedrick Wade Kobierski, Caitlin Elizabeth Labastie, Skylar Claire Laws, Max Bennett Lindeman, Camron John Lojko, Jennaya Avril Navarro Lopez, Matheus Martins Moreno, Jayden Alexander Moore, Sean Dennis Moore, Christopher Thomas Moreland, Julia Gabrielle Mumbauer, Brendan William Roach, Luca Dante Rosati, Jaidan John Rubalcava, Connor Thomas Savage, Ian Matthew Spear, Mason Damien Victorine, Stella Renee Vigliotta, Sophia Rose Walters, Julia Allison Whitmarsh, Franquely Zorrilla,