Hamilton-Wenham Regional High School Honor Roll Quarter One 2022-2023
GRADE 9 HIGH HONORS: Greta Baird, Penelope Bellucci, Evelyn Bernard, Justin Bradley, Isla Finn, Liam Geaney, Patrick Ji, Hyemin Kim, Ema Klefti, Emily Logemann, Gavin Meyer, Lucine Revette, Rowan Sheckells, Isabelle Wescott
GRADE 9 HONORS: Wyatt Arvanites, Ava Baughn, Alexander Boardman, Margot Bryce Morris, Elida Carr, Luke Chapdelaine, Coryana Colman, Bruce Danaher, Jonas D’Arrigo, Evelyn Durey, Morgan Etna, Reece Fabrizio, Seamus Farrell, Savannah Gauron, Grace Glidden, Anand Gourley, Eleanor Gray, Hobey Greaves, Gillian Horner, Hailey Ireland, Gabriella Jewitt, Paul Young ,Jonathan Kaulbach, Kate Leonard, Megan Logemann, Charles Mark, Cameron McIntosh, Emily McIntosh, Aubrey Micalizzi, Grayson Minich, Augustus Mitchell, Andreas Moreira, Mollie Mosher, Samantha Nevins, Madison Novack, Clare O’Toole, Caden Schrock, Kevin Spoon, Jane Starr, Nicholas Stein, Katherine Strzepek, Ian Swanson, Rory Taylor, Owen Waddell, Catherine Walsh, Annika Willgren, Natalia Yun
GRADE 10 HIGH HONORS: Leo Atkinson, Gillian Begin, Julia Bial, Madeleine Carey Meyette, Kate Cassidy, Maren Cassidy, Madeline Ciaramitaro, Galen Clark Goldfeld, Sophia Cook, Jack Creilson, Whitney Fitzgibbons, Gian Gamelli, Andre Groberio, Tessa Hunt, Mikaela Kondo, Charlotte Madden, Norah McCullough, Katherine Reed, Benjamin Rich, Jack Rose, Brady Scudder, Elsa Williams
GRADE 10 HONORS: Quintin Appel, Tyler Arvidson, Martin Baum, Alison Bouchard, Ethan Clay, John Cooke, Ava Day, Kimara delRosario, Willow Donovan, Sophia Doucette, Currie Fallon, Phoebe Fallon, Christopher Feron, Mira Fleming, Jake Flynn, Sadie Gamber, John Giarnese, Clark Glidden, Jace Goodwin, Sophia Happel, Elizabeth Ireland, Isaac Jones, Andrew Jose, Abram Labell, Enzo Lauranzano, Margaret Leland, Emery Lempereur, Dylan Mason, Caden McCollom, Skylar McNall, Cooper Miller, Caroline Monahan, Annie Moynihan, Reese Murzic, Avery Nistl, Liam O'Bannon, Noah Peabody, Naomi Provost, Hanna Pyne, James Regan, Olivia Romans, Emma Ryan, Chloe Sacco, Benjamin Salas, Cole Scanlon, Rebeca Schroot, Piper Shepherd, Abigail Siegal, Ava Smith, Austin Story, Isaac Toledo, Georgia Wilson
GRADE 11 HIGH HONORS: Lucy Ayers, Winter Baird, Leah Coffey, Leah Conway, Isabella Fazio, Nina Finn, Luke Lasquade, Olivia Novak, Claire Payne, Sofija Ryan, Julia Tsappis, Jadon Wang
GRADE 11 HONORS: Ephram Adler, Eugene Ahn, Davis Angelli-Nichols, Marshall Aptt, Jake Bassinger, Muriel Bernard, Mariah Boys, Sofia Brown, Sarah Campbell, Alfie Chien, Benjamin Choquette, Hannah Ciriello, Aidan Clarke, Maxwell Clarke, Celia Coleman, Annabella Connell, Erica Conway, Marissa Conway, Malcolm Crawford, Brady Daniels, Morgan DeJoy, Sydney Dolan, Ava Fleury, Ben Gasser, Sinclair Gordon, Georgia Greaves, Elijah Greenberg, Sienna Gregory, Jacob Hano, Frederick Harlamert, Jr., Elisabeth Holbrook, Zoe Horner, Eric Hutchinson, David Young, Norah Keys, Mylo Li, Samuel Linnington, Keenan Maguire, Julia Maher, Lily Mark, Maxwell McConnaughey, Angelina Meimeteas, Christos Meimeteas, Ryan Melanson, Madeline Minich, Hannah Najera Alcantara, Sadie O’Donnell, Avery Paul, Katarina Peteranderl, Sandy Polini, Elizabeth Pollard, Victor Schurma Vorbrodt, Charis Seo, Ava Shultz, Cooper Soolman, William Stidsen, Henry Stinson, Lina Sudachi, Mackenzie Tanger, Birima Tanona, Ella Tran, Finn Tratnyek, Claire Veenema, Madeline Wilson
GRADE 12 HIGH HONORS: Sydney Amero, Eliza Bassom, Sophie Bassom, Robert Baum, Maya Beach, Alexandra Benchoff, Jessica Bouchard, Teagan Carcione, Alexandra Chan, Delia Collins, Chloe Gern, Lilly Glass, Meena Gourley, Maya Granese, Mariana Kaulbach, Sydney Mason, Georgia Mazuzan, Kaitlyn Menegoni, Sofia Montoya, Sophie Packard, Kiera Peavey, Samuel Richardson, Grace Roebuck, Timothy Seaward, Neve Sheckells, Olivia Soolman, Harrison Stein, Andrew Stewart, Aeneas Strozier, Tucker Wilson
GRADE 12 HONORS: Chloe Bendoris, John Bial, N’Deye Brady-Diouck, Jane Bunrham, Hannah Butler, Natalie Caccivio, Leon Calvo, Russell Caswell, Eloise Ciaramitaro, Maeve Clark, Maxwell Consolazio, Carly Cronin, Brendan Dalton, Bailey Davis, Eleina Dent, Emma Dixon, Ava Finn,Tate Fitzgibbons, Marlee Flanagan, Andrew Genualdo, William Gern, Hannah Glass, Morgan Glovsky, Emma Happel, Liam Heney, Lucas Hunt, Wells Johnson, Gloria Joung, Katherine Kampmann, Charles Kinch, Andrea Kohler. Amanda Lannon. Caleb Leonard. Rowan Leonard. Katerina Makogonov. Connor McClintock. Annalee Messina. Christopher Mitchell. Kristina Montoya. Erin O’Bannon. Aryanna Onokhin. Lillian Prieur. Philip Prieur. Samuel Reid, Sophia Roman, Brady Rose, Lily Russo, Amber Scanlon, Ella Schenker, Abigail Simon, Paige Skellett, Isabelle Tanch, Phoebe Ting, Ryan Traverse, Allie Tripp, Lucas Twomey, Dylan Whitman, Sophie Wilbur, Laynee Wilkins, Jinghao Zhou