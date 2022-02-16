Higgins Middle School Honor Roll for 2nd Quarter.
PRINCIPALS LIST
Lucia Addesa, Lara Al-Salimi, Arianna Alvarado, Sophia Angel Lima, Owen Angland, Sydney Angland, Alex Armata, Nicolas Armata, Charlotte Bamford, Nolan Barber, Courtney Bayko, Henrique Bercan, Avery Bettencourt, Elizabeth Bettencourt, Mark Bettencourt, Tiffany Bettencourt, Allison Boe, Brianna Bordonaro, Emmanuel Borisyuk, Samuel Borisyuk, Ella Braz, Leah Bresnahan, Thad Broughton, Lyla Carbone, Tanairi Casiano, Katiana Castillo, Tina Chen, Nicholas Cimino, Andrew Comeau, Paul Constantinou, Nicholas Corbett, Brianna Cordero, Teagan Coughlin, Angelina Craig, Jacob Cranson, Micayla Creamer, Jacob Crocker, Dylan Crosby, Henry Dang, Sofia Dattoli, Rena Deftos, Julien Wez Del Rosario, Jackson Deleidi, Letticia Deoliveira, Lea Deronja, Jared Devereaux, James Dicarlo, Kaylee Dinicola, Matthew Donnelly, Joseph Dresser, William Dresser, Nova Dzengelewski, Angelica Eam, Keira Edmonds, Chibuike Ezeadichie, Angela Fabbo, Yanna Felismino, Evangeline Fenn, Raphaela Fernandes, Gianna Ferrante, Bradlee Ferullo, Myles Fitzgerald, Brooke Foley, Julia Gagnon, Julia Gal, Sophia Galbiati, Seamus Jon Galvin, Shivaun Galvin, Cameron Garcia, Logan George, Kevin Giunta, Dionis Goga, Bridget Goldsworthy, Mathew Gomes, Andrew Gove, Artemis Greko, Olivia Guarino, Roselyn Haas, Steven Hachey, Elizabeth Hagerty, Molly Hagerty, Kayla Hanrahan, Natalie Harkins, Kelsey Hartless, Leslie Hernandez, Alexa Hnath, Madison Holleran, Aidan Horgan, Mathew Horwitz, Braelyn Hughes, Lilly Hunt, Tristan Lorrenz Indonilla, Joshua Isidro, Abigail Jenkins, Owen Jordan, Sara Karim, Manahil Khan, Riziki Kibai, Sophia Kiggundu, Taylor King, Ema Klefti, Christian Kocur, Alexandra Kourtelidis, Kate Kukas, Caroline Lapalme, Susie Lecain, Stella LeDuc, Ty Lomasney, Marlena Loring, Sydney Lynch, Luke Maglione, Luke Malionek, Brooke Martin, Danika Martin, Ethan Martin, Tira Martin, Parker McCarthy, Abigail McCormack, Emily McCusker, Maggie McGahey, Adam Mchiti, Sara McKinnon, Jayden Medina, Arteo Mehilli, Nigel Merritt, Giancarlos Minyetti, Alana Moli, Elizabeth Moore, Ty Morley, Tabitha Muise, Keira Nunes, Ayari Nunez-Chilel, Megan Nyaga, Karley O'Connor, Maeve O'Donnell, Christopher Olimpio, Eric Ortiz, Calliope Papantonakis, Jonathan Parsons, Parth Patel, Yashvi Patel, Isabella Paulichi, Lily Pelletier, Juliano Pena, Alexis Penney, Olivia Penney, Meredith Philbrook, Kiley Pickett, Jake Powers, Madison Prescott, Logan Prifti, Ava Pulleja-Ectman, Connor Quigley, Kelsey Reade, Temperance Reed, Violet Rousseau, Rakshitha Saravanakumar, Makayla Sary-Yen, Matteo Sestito, Alexandra Silva, Ryan Skerry, Avery Skinner, Adriana Soares, John Sok, Zachary Sordillo, Jacob Sylvester, Brianna Symonds, Sahelys Taveras, Matthew Taverna, Harrison Telyas, Semhal Tewodros, Brady Tracchia, Hannah Trahant, Gabriel Trombas, Lilah Trombley, Allison Varney, Victoria Vaz, Kaelyn Veltry, Tyler Ven, Angelica Vicente, Lillian Walz, Samuel Wardle, Lauren Winer, Hayden Woodson, Alyssa Zito
HIGHEST HONORS
Anastasia Constantinou, Cara Corriveau, Ava Daniel, Pavlina Dano, Leah Davis, Ciana DeCastro, Jason Decost, Nicholas Deftos, Sofia Deluca, Yorna Demiri, Hannah Donnelly, Makayla Downing, Delvin Eleazu, Sherrie Esteves, Reilly Finnegan, Sarah Flanagan, Fallon Foley, Juliana Freitas, Romulo Galleguillos, Jaydin Gallo, Abigail Gitonga, Ayla Gomes, Joseph Gomes David, Jackson Gonsalves, Ava Gonzalez, Aiden Goodwin, Thomas Grant, Ashley Haskell, Leylah Hernandez, Nevaeh Holloman, Ivah Idemudia-otor, Addison Jalbert, James Kenney Mathew, Lillian Khuon, Austin King, Jason LaRosa, Kaden Larosa, Adriana Lassus, Emily Legault, Luis Levenishti, Drew Little, Olivia Maki, Alexa Mancaniello, Nathan Mangiafico-Michaud, Jake Marcotullio, Kevin Marino, Jonanthony Martinez, Willneisharys Matos Garcia, Abigail Matuza, Teagan McDermott, Irvi Mehilli, Ava Menard, Mark Mendonca, Cassandra Miscowski, Matthew Nazzaro, Tatiana Nunes, Lilyana Oleary, Isabella Parsons, Kayla Perez, Marissa Perez, Savannah Picanco, Nadina Preldzic, Caleb Racki, Finn Racki, Mia Riley Norton, Santiago Rodriguez, Natalie Roman, Roberto Salazar, Logan Sangster, Isabella Santana, Lola Selvage, Alexa Serpas Portillo, Davi Silva, Adrianna Sim, Katelyn Smith, Emanuelle Souza, Dylan Starion, Nathan Stracqualursi, Nawansa Supsongsuk, Maya Sutton, Mason Swope, Armando Taibot Hernandez, Lisa Taveras, Rayane Teixeira, Nathan Trent, Alejandro Vargas, Emma Wardle, Patrick Woods, David Xavier, Sydney Zizza
HONORS
Sophia Acord, Kristofer Adams, Cindy Aguiar, Mehwish Akbar, Daria Alic, Sydney Almeida, Kaiden Anastas, Lily Anezis, Jaslyn Aurich, Ellis Austin, Benilda Awandem, Brooke Baglio, Olivia Ball, Yasmin Barbosa, Ava Barresi, Emma Barry, Benjamin Bass, Jessica Sophie Bastos, Thomas Bayko, Brayden Beals, Jailyn Behn, Anderson Bettencourt, Kelsey Boe, Beau Boudreau, Gianna Branco, Lillian Brokvist, Joel Brush, Ethan Bua, Noah Bun-Sieng, Aaliyah Burgos-Crowe, Jocelyn Burke, Nicholas Burt, Gisella Candido, Xiiayha Canela, Josue Cardoso, Shawn Carli, Ashlee Carlin, Nathan Carne, Leilani Carrillo, Olivia Carty, Olivia Carvalho-Enes, Gabriel Casiano, Livia Cazotto, Giovani Ceac Jayden, Logan Cerasale-Messina, Leila Cheeney, Devin Cody, Paisley Cogliano, Erica Coimbra, Ava Cole, Haley Collins, Cashius Contardo, Haley Correia, Dante Dalleva, Luke Dang, Rafaela De Andrade, Martins Layslla De Jesus, Souza De Souza, Jonathan Deloreto, Julian Denham, Brooke Dibella, Adrianne Dimitrakopoulos, Makayla Dolan, Devon Donahue, Anna Luiza Dos Santos, Arthur Dos Santos, Aidan Dow, Megan Downing, Liliana Evans, Asheley Fazolo, Ava Fillmore, Vincent Finocchio, Chiara Fioretti, Mya Flores, Lauren Foley, Charlotte Franco, Maxine Funchion, Nayden Gabriel, Brett Gagnon, Oriana Gagnon, Shane Galatis, John Garofalo, Abigail Gates, Addison Gemma, Faith Gichuki, Samuel Gonzalez Hoyos, Robert Goodrich, Mark Gordon, Gabriella Gosselin, Damian Gregory, Isabella Guan, Tess Harrington, Michael Harris, Ethan Hartford, Morgan Hatch, Lincoln Hayes, Nathan Hayward, Rovianny Hernandez Guzman, Ryan Hinde, Olivia Homem, Avery Howcroft, Aiden Huynh, Avani Ingham, Nicolas Jacques, Mya Jagodynski, Dashiell Jerez, Christ Jeune, Sasha Jeune, Ilian Jimenez, Randy Jimenez, Maggie Jolin, Jack Keen, Taylor Kennelly, Rebecca Knight, Brendan Kobierski, Adam Kowalczyk, Evelyn Lafond, Meeraya Lafortune, Mackenzie Landry, Jordyn Larocque, Brayden Lawler, Christian Leblanc, Aiden Lecouras, Rylan Lemay, Giuseppe Lepore, Amaya Lugo, Mackenzie Luz, Zachary Luz, Bernardo Maciel Toledo, Taylor Mackin, James Madera, Lucas Maki, Miloni Maksutaj, Michael Maraio, Isabella Marcinkowski, Stanley Marcinkowski, Avery Marcus, Jazmin Martinez, Tyler Mazzarella, Mathew McCusker, Patrick McLaughlin, Dashiel Medina, Tiffany Mendes, Zeinab Mimouni, Osama Mishal, Ryan Mkandawire, Christina Monges, Gabriella Montoya, Lucas Morabito, Lyla Morris, Brooke Morrison, Erik Morton, Henrique Muniz Matheus, Dalal Najeeb, Majd Najjar, Courtney Nakabiri, Demitra Nikolouzos, Kevin Nobile, Ricardo Nunez, Amelia O'Brien, Riley O'Donnell, Andrew Ogles, Camila Oliveira, Angeleah Ortiz, Vivian Ortiz, Kyle Pacheco, Aniyalise Paduani, Niko Pahor, Justin Pais, Maggie Palen, Christopher Parent Boudreault, Anna Pasquarelli, Jacob Pena, Gabriel Pereira, Izabella Pereira, Miguel Perez, Patrick Perkins, Dillon Perry, Raiden Phal, Leiana Pimentel, Anthony Ragusa, Levi Reyes, Ashley Ribeiro, Jayden Rios, Amanda Rodrigues, Alana Rosa, Skylar Ross, Addison Russell, Colin Ryder, Rickeldy Saint Fort, Adrian Salazar Jimenez, Benjamin San, Joshua Sanchez, Kelvin Santana, Luiza Santos, Nicolle Scardua, Julia Schevis, Andrew Senfuma, Jessica Shaker, Olivia Silva, Phoenix Silva, Audryanna Sinclair, Anthony Smith, Gracie Smith, Jack Smith, Kaison Smith, Kara Smith, Jonayliss Soto Zapata, Abbey Sousa, Eleni Spack, Sakura St Onge, Klara Stucchi, Anna Suzuki, Chanel Swanton, Camden Sweeney, Pietro Tavares, Joseph Tavilla, Jackson Taylor, Abriana Tobin, Jillian Turner, Zoe Turpin, Katherine Umana Lopez, Daniel Urrutia Renderos, Matthew Valente, Nicholas Vasilopoulos, Matthew Vaz, Aris Ventura Peralta, Fellype Vieira, Kristen Vinagro, Ethan Waybret, Luke White, Richard Williams, Natalie Woods, Reardon Zaccaria, Jessica Zagdan-Gross, Savana Zagoreos
HONORABLE MENTION
John Albano, Madison Almeida, Mason Amoroso, Daniella Andruskiewicz, Izaiah Arce, Gregory Artiga, Omar Badjie, Connor Banich, Avery Barteaux, Sabrina Batista, Katherine Bettano, Kaitlyn Bettencourt, Makaio James Bey, Alana Bordonaro, Olivia Bormann, Aaron Bradshaw, Pyetro Brito, Mark Bukhovko, Lia Carbone, Victoria Carregal, Carmen Caterina, Gabriella Catino, Sophia Chesley, Ayanna Cirame, Sophia Coburn, Dean Cocchiola, Gavin Cody, Casey Collins, Colby Collins, Lucas Corning, Isabela Costa, Joshua Dacosta, Tiffany Dang, Ryan DaSilva, Angelisa Davila Ortega, Yaniell Dejesus, Ava Denisco, Jayden DiFulvio, Arety Dineen, Agnes Rafaela Dominic Savio, Anthony Doran, Phillip Drews, Miabella Drillis, Isaac Duarte, Bryan Eam, Jaelyn Emerson, Dianne Erkkila, Manuel Espinal, Nicholas Espinal, Victor Fols, Alivia Frederick, Rylee Gagliano, Taylor Gallant, Ali Ghadar, Liam Goldsworthy, Sophia Gomes, Michelle Gordon, Vincent Greeley, Valentina Gregory, Jessica Griffin, Sabrina Griffin, Aiden Grove, Jackson Guerriero, Michael Gustafson, Andre Haynes, Dante Houghton Fuentes, Eamon Jalal, Janaa Jouni, Paul Kalogeros, Marley Lambert, Lily LeBlanc, Christopher LeBoeuf, Devin Little, Jenna Littlefield, Jayden Lopez, Isaac Machado, Hawthorne Malonson, Mykenna Mastrocola, Jaxon McDonald, Payton McDonald, Kadon Meas, Karina Melim, Denian Memo, Dominik Mercier, Callie Mignault, Gina Mitchell, Jacqueline Moreschi, Cole Newberg, Alfred Nicoli, Alyssa Norden, Brizneily Nunez, Jaiden O'Keefe, Damani Pacheco, Iago Pacheco, Mason Palladino, Domenic Panniello-Torres, Dev Patel, Paige Pedneault, Roisy Pena Cruz, Mason Pereira, Julio Perez Maldonado, Claudia Perez Mesa, Jordyn Petitjean, Joshua Place, Patrick Prideaux, Cole Quinlan, Jocelyn Ridley, Joell Rocker, Daniely Rodrigues, Darlyn Rodriguez Diaz, Adlani Rodriguez, Aliana Ryan, Matthew Sa, Nathalia Sandaire, Nicholas Sideri, Jacob Siepka, Bryan Silva, Logan Silva, Matthew Soares, Hunter Somers, Caden Sotomayor, Juliana Sousa-Abreu, Arianna Tango, Suelem Tejo, Kaylee Thach, Aiden Tirrell, Cecelia Toda, Kamron Turner, Gabriel Vasconcelos, Anthony Verrico, Alexandre Vincent, Dexter Walsh, Sofia Walsh, Logan Whitehouse, Sophia Williams, Christian Zizza