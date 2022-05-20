Honor Roll – J. Henry Higgins Middle School, in Peabody, – 3rd Quarter
Principals List: Lucia Addesa, Edin Alic, Lara Al-Salimi, Arianna Alvarado, Joseph Amico, Savannah Andrews, Sophia Angel Lima, Owen Angland, Sydney Angland, Alex Armata, Nicolas Armata, Jaslyn Aurich, Haylee Aylward, Charlotte Bamford, Nolan Barber, Courtney Bayko, Emma Belliveau, Ashley Beltre Guzman, Henrique Bercan, Anderson Bettencourt, Avery Bettencourt, Elizabeth Bettencourt, Jonathan Bettencourt, Mark Bettencourt, Tiffany Bettencourt, Allison Boe, Kelsey Boe, Brianna Bordonaro, Emmanuel Borisyuk, Samuel Borisyuk, Teagan Bowler, Ella Braz, Leah Bresnahan, Thad Broughton, Allyson Bua, Tanairi Casiano, Carl Champigny, Paisley Cogliano, Haley Collins, Andrew Comeau, Zachary Comeau, Anastasia Constantinou, Paul Constantinou, Nicholas Corbett, Brianna Cordero, Angelina Craig, Jacob Cranson, Jacob Crocker, Dylan Crosby, Dante Dalleva, Sofia Dattoli, Ciana DeCastro, Jason Decost, Nicholas Deftos, Rena Deftos, Julien Wez Del Rosario, Sofia Deluca, Nicholas Demonico, Letticia Deoliveira, Jared Devereaux, James Dicarlo, Kaylee Dinicola, Hannah Donnelly, Matthew Donnelly, Makayla Downing, Joseph Dresser, William Dresser, Maribelle Duarte Garcia, Nova Dzengelewski, Angelica Eam, Keira Edmonds, Sherrie Esteves, Chibuike Ezeadichie, Angela Fabbo, Yanna Felismino, Evangeline Fenn, Gianna Ferrante, Myles Fitzgerald, Brooke Foley, Fallon Foley, Charlotte Franco, Julia Gagnon, Oriana Gagnon, Julia Gal, Sophia Galbiati, Jorge Galindo Pacheco, Seamus Jon Galvin, Shivaun Galvin, Cameron Garcia, Logan George, Kevin Giunta, Dionis Goga, Bridget Goldsworthy, Ayla Gomes, Mathew Gomes, Ava Gonzalez, Aiden Goodwin, Thomas Grant, Artemis Greko, Isabella Guan, Olivia Guarino, Steven Hachey, Elizabeth Hagerty, Kayla Hanrahan, Natalie Harkins, Leslie Hernandez, Leylah Hernandez, Alexa Hnath, Madison Holleran, Olivia Homem, Aidan Horgan, Mathew Horwitz, Braelyn Hughes, Lilly Hunt, Ivah Idemudia-otor, Tristan Lorrenz Indonilla, Joshua Isidro, Abigail Jenkins, Dashiell Jerez, Owen Jordan, Sara Karim, Lillian Khuon, Riziki Kibai, Ema Klefti, Christian Kocur, Alexandra Kourtelidis, Kate Kukas, Evelyn Lafond, Caroline Lapalme, Susie Lecain, Stella LeDuc, Drew Little, Ty Lomasney, Marlena Loring, Sydney Lynch, Luke Maglione, Olivia Maki, Luke Malionek, Avery Marcus, Kevin Marino, Sophia Marte, Brooke Martin, Danika Martin, Ethan Martin, Tira Martin, Tyler Mazzarella, Parker McCarthy, Abigail McCormack, Emily McCusker, Teagan McDermott, Nigel Merritt, Giancarlos Minyetti, Alana Moli, Christina Monges, Elizabeth Moore, Ty Morley, Tabitha Muise, Matthew Nazzaro, Keira Nunes, Ayari Nunez-Chilel, Karley O'Connor, Maeve O'Donnell, Christopher Olimpio, Eric Ortiz, Calliope Papantonakis, Isabella Parsons, Jonathan Parsons, Parth Patel, Yashvi Patel, Isabella Paulichi, Jacob Pena, Alexis Penney, Olivia Penney, Jake Powers, Nadina Preldzic, Madison Prescott, Logan Prifti, Ava Pulleja-Ectman, Connor Quigley, Finn Racki, Temperance Reed, Levi Reyes, Rakshitha Saravanakumar, Nicolle Scardua, Matteo Sestito, Nicholas Sideri, Alexandra Silva, Davi Silva, Ryan Skerry, Avery Skinner, Gracie Smith, Kara Smith, Katelyn Smith, Adriana Soares, John Sok, Zachary Sordillo, Eleni Spack, Sakura St Onge, Nawansa Supsongsuk, Jacob Sylvester, Brianna Symonds, Lisa Taveras, Sahelys Taveras, Matthew Taverna, Harrison Telyas, Semhal Tewodros, Brady Tracchia, Hannah Trahant, Lilah Trombley, Victoria Vaz, Kaelyn Veltry, Tyler Ven, Angelica Vicente, Lillian Walz, Samuel Wardle, Patrick Woods, Jessica Zagdan-Gross, Alyssa Zito, Sydney Zizza
Highest Honors: Sophia Acord, Cindy Aguiar, Elizabeth Arunson, Brooke Baglio, Avery Barteaux, Jailyn Behn, Brody Burke, Lyla Carbone, Joni Caron, Gabriel Casiano, Katiana Castillo, Alanah Celony, Tina Chen, Nevea Clements, Devin Cody, Makayla Cole, Cara Corriveau, Micayla Creamer, Tiffany Dang, Leah Davis, Maria Clara DeSouza, Jackson Deleidi, Brooke Dibella, Arety Dineen, Aidan Dow, Asheley Fazolo, Raphaela Fernandes, Reilly Finnegan, Chiara Fioretti, Faith Gichuki, Jackson Gonsalves, Andrew Gove, Roselyn Haas, Kelsey Hartless, Ashley Haskell, Nevaeh Holloman, Christopher Indelicato, Sophia Kiggundu, Austin King, Meeraya Lafortune, Marley Lambert, Milo Lardizabal, Jordyn Larocque, Kaden Larosa, Rylan Lemay, Amaya Lugo, Nathan Mangiafico-Michaud, Jake Marcotullio, Willneisharys Matos Garcia, Maggie McGahey, Patrick McLaughlin, Jayden Medina, Mark Mendonca, Ryan Mkandawire, Gabriella Montoya, Brooke Morrison, Erik Morton, Tatiana Nunes, Jaiden O'Keefe, Camila Oliveira, Dev Patel, Roisy Pena Cruz, Juliano Pena, Kiley Pickett, Caleb Racki, Anthony Ragusa, Mia Riley Norton, Amanda Rodrigues, Natalie Roman, Violet Rousseau, Daniel Ryan, Roberto Salazar, Isabella Santana, Jennifer Santos, Makayla Sary-Yen, Adrianna Sim, Jack Smith, Kaison Smith, Jonayliss Soto Zapata, Dylan Starion, Maya Sutton, Chanel Swanton, Camden Sweeney, Armando Taibot Hernandez, John Tavernese, Nathan Trent, Gabriel Trombas, Allison Varney, Fellype Vieira, Emma Wardle, Richard Williams, Lauren Winer, Hayden Woodson, Savana Zagoreos
Honors: Enioluwa Adeniyi, Alexis Aguilar-Munoz, Mehwish Akbar, Sydney Almeida, Kaiden Anastas, Lily Anezis, Ellis Austin, Benilda Awandem, Lucas Baglio, Nickolas Barbosa, Yasmin Barbosa, Ava Barresi, Benjamin Bass, Robert Beader, Brayden Beals, Kylee Bettencourt, Alana Bordonaro, Olivia Bormann, Beau Boudreau, Aaron Bradshaw, Gianna Branco, Ripley Bricklemyer, William Brogna, Lillian Brokvist, Ethan Bua, Noah Bun-Sieng, Aaliyah Burgos-Crowe, Victoria Calfite, Gisella Candido, Josue Cardoso, Ashlee Carlin, Nathan Carne, Sofia Carter, Carmen Caterina, Nicollas Caxias, Livia Cazotto, Logan Cerasale-Messina, Gabrielle Chesley, Nicholas Cimino, Michael Cinelli, Sophia Coburn, Nicolly Coelho, Brian Collins Dixon, Cashius Contardo, Lucas Corning, Haley Correia, Teagan Coughlin, Michael Cranfill, Ethan Crucen, Laryssa Cunha, Joshua Dacosta, Henry Dang, Jason Dang, Luke Dang, Ava Daniel, Ryan DaSilva, Bianka DeAbreu, Rafaela DeAndrade, Layslla DeJesus Martins, Mariana DeSouza, Yorna Demiri, Julian Denham, Vincent DiAgostino, Dante Digregorio, Devon Donahue, Anna Luiza DosSantos, Arthur DosSantos, Nathan DosSantos, Megan Downing, Zarmeena Durrani, Dianne Erkkila, Liliana Evans, Lilia Fancher, Maria Julia Fernandes, Bradlee Ferullo, Ava Fillmore, Vincent Finocchio, Sarah Flanagan, Mya Flores, Lauren Foley, Victor Fols, Alivia Frederick, Nayden Gabriel, Brett Gagnon, Romulo Galleguillos, Jaydin Gallo, Abigail Gates, Madison Gath Gimas, Addison Gemma, Abigail Gitonga, Sarah Jane Gomes, Samuel Gonzalez Hoyos, Robert Goodrich, Mark Gordon, Michelle Gordon, Damian Gregory, Molly Hagerty, Ethan Hartford, Morgan Hatch, Lincoln Hayes, Andre Haynes, Rovianny Hernandez Guzman, Laney Hochman, Avery Howcroft, Aiden Huynh, Avani Ingham, Marina Inoue, Nicolas Jacques, Mya Jagodynski, Randy Jimenez, Maggie Jolin, Julia Kallianidis, Jack Keen, Mathew James Kenney, Taylor King, Adam Kowalczyk, Fatima Landaverde Chacon, Mackenzie Landry, Jason LaRosa, Adriana Lassus, Brayden Lawler, Christian Leblanc, Aiden Lecouras, Emily Legault, Luis Levenishti, Devin Little, Jenna Littlefield, Gabriela Lorenzini, Mackenzie Luz, Isaac Machado, Bernardo Maciel Toledo, Taylor Mackin, Lucas Maki, Alexa Mancaniello, Michael Maraio, Isabella Marcinkowski, Stanley Marcinkowski, Jazmin Martinez, Jonanthony Martinez, Mykenna Mastrocola, Adam Mchiti, Brendan McKenna, Sara McKinnon, Jacob McKnight, Arteo Mehilli, Irvi Mehilli, Ava Menard, Tiffany Mendes, Yasmine Mimouni, Zeinab Mimouni, Jacqueline Moreschi, Lyla Morris, Emily Maria Moura Silva, Anthony Muse, Courtney Nakabiri, Kevin Nobile, Alyssa Norden, Ricardo Nunez, Megan Nyaga, Amelia O'Brien, Riley O'Donnell, Andrew Ogles, Lilyana Oleary, Vivian Ortiz, Damani Pacheco, Kyle Pacheco, Aniyalise Paduani, Niko Pahor, Justin Pais, Maggie Palen, Domenic Panniello-Torres, Anna Pasquarelli, Abigail Pelletier, Teagan Pelletier, Jaynalis Pena, Gabriel Pereira, Claudia Perez Mesa, Kayla Perez, Patrick Perkins, Dillon Perry, Raiden Phal, Meredith Philbrook, Savannah Picanco, Leiana Pimentel, Patrick Prideaux, Cole Quinlan, Kelsey Reade, Ashley Ribeiro, Jocelyn Ridley, Jayden Rios, Jaquelyne Rocha, Santiago Rodriguez, Alana Rosa, Skylar Ross, Colin Ryder, Angelina Saenz, Jianna Saint-Fort, Adrian Salazar-Jimenez, David Salazar-Jimenez, Joshua Sanchez, Nathalia Sandaire, Logan Sangster, Luiza Santos, Julia Schevis, Matthew Scopa, Andrew Senfuma, Alexa Serpas Portillo, Jessica Shaker, Jacob Siepka, Logan Silva, Olivia Silva, Phoenix Silva, Camryn Silver, Audryanna Sinclair, Anthony Smith, Julie Smith, Matthew Soares, Hunter Somers, Nolan Somers, Abbey Sousa, Emanuelle Souza, Nathan Stracqualursi, Klara Stucchi, Anna Suzuki, Mason Swope, Ava Targett, Cecelia Toda, Jillian Turner, Zoe Turpin, Katherine Umana Lopez, Ashley Vales, Alejandro Vargas, Nicholas Vasilopoulos, Matthew Vaz, Ruby Vieira, Kristen Vinagro, Shaylah White, Sophia Williams, David Xavier, Hannah Xavier
Honorable Mention: Kristofer Adams, Madison Almeida, Mohammed Alnazaly, Gregory Artiga, Uchechukwu Azuogu, Omar Badjie, Gabriel Balles, Connor Banich, Riseli Bolorin, Joel Brush, Mark Bukhovko, Jocelyn Burke, Jayden Cabral, Jillian Callahan, Nicolette Capurso, Shawn Carli, Victoria Carregal, Olivia Carty, Olivia Carvalho-Enes, Alex Catinazzo, Gabriella Catino, Leila Cheeney, Ayanna Cirame, Abdiel Claudio Vasquez, Erica Coimbra, Casey Collins, Giuliana Costantino, Caio Cremasco, Dylan Cunningham, Pavlina Dano, Acxel DePool Reyes, Olivia DeSouza, Yaniell Dejesus, Anabella DeLeon Cedeno, Jonathan Deloreto, Adrianne Dimitrakopoulos, Max Donachie, Hunter Dow, Miabella Drillis, Isaac Duarte, Skyelyn Dupuis, Laihanna Duran, Manuel Espinal, Yanielys Espinosa-Rodriguez, Ana-Mia Ferri, Aidan Fitzpatrick, Juliana Freitas, Taylor Gallant, Ivana Galvis, Ethan Garay, Noele Gibson, Liam Goldsworthy, David Joseph Gomes, Gabriella Gosselin, Valentina Gregory, Jessica Griffin, Michael Gustafson, Ava Hollinhead, Eamon Jalal, Christ Jeune, Sasha Jeune, Raymond Jolly, Janaa Jouni, Paul Kalogeros, Taylor Kennelly, Brendan Kobierski, Camdyn Lanning, Giuseppe Lepore, Jayden Lopez, Stefanos Loris, James Madera, Cameron Mailo, Hawthorne Malonson, Greida Mamaj, Laila Martinez Ventura, Jaxon McDonald, Gabrielle Meola, Riley Michaud, Callie Mignault, Dylan Morrison, Dalal Najeeb, Majd Najjar, Cole Newberg, Alfred Nicoli, Isaac Oliveira, Mason Palladino, Aidan Park, Gabrielle Pedneault, Lily Pelletier, Jeremiah Quijano, Rebecca Rawls, Joell Rocker, Darlyn Rodriguez Diaz, Aliana Ryan, Isabelly Santana, Kelvin Santana, Lola Selvage, Stella Serra, Bryan Silva, Alexandra Spirakis, Erina Stanton, Pietro Tavares, Joseph Tavilla, Jackson Taylor, Mia Thomas, Alexa Tili, Selena Vargas, Anthony Verrico, Alexandre Vincent, Ethan Waybret, Victoria Weinberg, Logan Whitehouse, Natalie Woods, Reardon Zaccaria, Christian Zizza