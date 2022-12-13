The following students were named to the 1st Quarter Honor Roll at Beverly High School:
Honors with Distinction
Class of 2023: Olivia Andre, Shane Barker, Nathan Barry, Kayla Bello, Taylor Betts, Gabriella Bisegna, Brendan Brophy, Alyssa Brown, Morgan Brown, Paolo Buquicchio, Noah Claiborne, Molly Derrane, Ryan Dunleavy, Nikki Erricola, Drew Fowler, Daniel Fryling, Grace Gonzalez, Alexandre Guyonnet, Ella Hall, Samantha Hall, Molly Hartigan, Kyla Hart-Perron, Isabella Jimenez, Kayla Johnston, Matthew Lee, Kaitlyn Legrow, Sydney Leszczynski, Sadie MacKilligan, Noelle McLane, Mia Occhino, Nylah Ollivierre, Eva Parga, Meredith Pasquarosa, Dmitri Piasecki, Ryan Pieroni, Aibhlinn Regan, Ashley Richardson, Jack Ryan, Drew Sadoski, Stella Santini, Maria Schu, Danielle Smith, Isabella Sullivan, Emilia Tagliani, Lisa Tomaselli, Paola Velarde, Ian Visnick, Madison Wheeler, Catherine Wilson, Isabel Winn, Sophia Zigelbaum, Nicola Zugno.
Class of 2024: Mia Bilotti, Lorien DeFranza, Lucas Gaspar, Rae Justine Gedangoni, Benjamin Hering, Luke Hersey, Carly Jones, Vsevolod Kitov, Sarah Low, Nicholas Lugo, Morgan Lydon, Eliana Miller, Daniel Norris, Sophia O'Gorman, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Allison Prasse, Jenna Schweizer, Samantha Sprissler, Vanessa Wiederhold, Elizabeth Wilder.
Class of 2025: Grace Adams, Connor Bolduc, Tyler Cook, Bruna de Almeida Alves de Brito, Isabela De Paula, Riley Dynia, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Kelly Flannery, Sophia Gallo, Makena Garriepy, Norah Jewett, Katherine Jutras, Ray Kwiatek, Ruby Macheca, Tara MacNeil, Grace Marino, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, John Meaney, Cameron Nolin, Peter Reinbold, Elsa Reulet, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Emma St. Hilaire, Oliver Sweatman, Avery Tilton, Abigail Whiting, Braden Willenbrock, Madeleine Young.
Class of 2026: Alexander Alexeyev, Kihanna Boutchie, Ella Campos, Brianna Caron, Nicholas Chanda, Alina Chiras, Brena Connell, Lina Dallahi, Cailyn Ellis, Olivia Faletra, Nathaniel Fein, Alannah Foss, Cole Fowler, Isadora Friederichs, Delia Gouker, Mae Hector, Francisco Jarrin, Samuel Magill, Jackson Maker, Lydia McCarthy, Chloe McQuade, Charlotte Miller, Andrew Murphy, Greta Niemann, Aidan O'Malley, Nina Orlando, Caroline Ortins, Maximilian Panda, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Abigail Queenan, Gracelyn Skilling, Nathan Wheeler, Grace Williams.
Honors
Class of 2023: Abigail Amoroso, Aryanna Aponte, Emily Bala, Trevor Bauermeister, Meghan Block, Morgan Bohannon, Alexander Borges, Akiko Bova, Claire Brean, Cody Broadbent, Matteo Buonanno, Kaitlyn Burgess, Margaret Burgess, Devan Burns, Angel Cardonne, Owen Carpenter, Maddie Carter, Timothy Carter, Karissa Chapman, Justin Chen, Brianna Chisholm, Federico Clavarino, Hollace Colby, Brendan Connolly, Dylan Crowley, Rebecca Curley, Alex Curran, Brooke Davies, Connor Day, Joao De Camargo Sardinha, Sarah Dennis, Tyler Dominguez, LeMario Dotson, Emily Fike, Grace Fitzgerald, Emanuele Geronimi, Olivia Giello, Klea Gjergji, Sarah Gontijo, Mia Greenwald, Olivia Griffin, Noah Guanci, James Hanson, Mary Hauck, Max Hemsey, Thomas Herrick, Caroline Hickey, Rathapong Hirikul, Hayden Holway, Dylan Hunter, Mason Irwin, Julia Jemiolo, Emily Jeremiq, Jessica Jones, Mujani Kabasele, Julia Kaszynski, Abbie Kelley, McKeown Kelley, Anna Marie Kozlowski, John LaBelle, Rook Landman, Gavin Lawrence, Gledis Levenishti, Hayley Love, Ashton Lowell, Matthew MacDonald, Violet Macheca, Andrew Mahoney, Kathryn Manzo, Olivia Marino, Anthony Mastroianni, Julia Mataj, Yoseneida Mateo Genao, Dylan McCay, Declan McHugh, Sasha Milendorf, Hannah Minasian, Stewart Moran, James Mulligan, Cerys Murphy, Griffin Murray, Omar Navarro, Matilda Nordensved, Peter O'Brien, Neave O'Connell, Isabel Odom, Alex Odomore, Ella O'Neil, Hannah O'Neil, Joseph Parsons, Claire Patch, Ethan Pearson, Jennifer Pelletier, Mya Perron, Logan Petrosino, Cameron Pisano, Arber Rami, Elijah Reulet, Natalie Reynolds, Zoe Richard, Sophie Rogers, Matthew Roy, Celena Rucci, Abigail Ruggieri, Edward Sacco, Heidi Schultz, Ava Sharib, James Silva, Maggie Skelly, Connor Smith, Noah Staffier, Luke Stanley, Timothy Sullivan, Gabriella Taliento, Charles Tarricone, Malva Toennesson, Kali Trask, Vivyana Verrette, Anna Vertiyev, David Vozzo, Calvin Weiss, Jack Wilson, Taniya Wongus.
Class of 2024: Ibrahim Al-Kinani, Abraham Andrews, Amiel Benton, Andrew Blanchard, Hunter Boden, Daniel Boggia, Gavin Boghosian, Azariah Bogues, Bridget Booth, Lauren Caley, Isabella Capalonga Rabaiolli, Gabrielle Chirco, Somrach Choung, Christian Claiborne, Aileen Collado, Daniel Conant, Eleanor Corbett, Imane Dallahi, Zachary DaSilva-Grondin, Inaya De La Cruz, Dorien D'Entremont, Liam Donnelly, Meghan Fessenden, Anthony Fisichella, Emma Fitzgerald, Jane Foley, Ryder Frost, Brianna Gambill, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Daniel Gomez, Patrick Gorman, Lillian Grant, Bradley Griffin, Ryan Haberland, Ethan Haight, Julia Halligan, Ashton Harville-Fry, Katarina Ibanez, Cosimo Jennings Jones, Devyn Jones, Wilbert Jorge Cruz, Kayla Kersten, Tehya Killam, Audrey Knott, Lily Kostro, Scott Kwiatek, Gabrielle Lane, Sidney Luangrath, Joshuah Maggiacomo, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Robert Massa, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Riley McGoldrick, Eric Moyle, Gianna Osborne, Samuel Packard, Riley Pereira, Austin Peterson, Juliana Pinter, Thomas Pittman, Ashley Polanco Abreu, Julia Porter, Molly Potter, Joseph Pruell, Kailey Quintino, Riley Riordan, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, Anthony Rust, Laura Sachse, Bridget Schroter, Lily Shea, Jurgen Shqepa, Clea Shumria, Harrison Silva, Jackson Skoniecki, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Sydney Stevens, Isabella Taormina, Cecilia Teigeiro, Laci Turner, Abigail Van Kirk, Vito Venuti, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Ryan Whiting, Kelly Woodbury.
Class of 2025: Julianna Alden, Savannah Arroyo, Karli Atwood, Isabelly Baldon, Calvin Barrett, Mia Bazin, Adam Beasley, Mark Beatty, Jonah Bellew, James Bissett, Jessica Blanding, Payt Bradbury, Allegra Breitkopf, Anna Brophy, Kaylee Campbell, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Julia Chirco, Kayla Cimon, Rhiannon Cole, Connor Connolly, Ava Connon, Victoria Connors, Miranda Cotter-Holland, Alan-ha Dang, Audrey Dang, Emily Day, Mary Demsey, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Calvin Ducharme, Abigail Ekborg, Marika Fields, Joshua Figueira, Adelle Fofack, Ava Freitas, Grace Galbreath, Joshua Galvan Ross, Alexander Gangi, Aidan Garman, Graham Gavin, Isaac Giacometti, Micah Groff, Julia Guanci, Brayden Haley, Timothy Harrington, Cadyn Hollingsworth, Nikolas Hourican, Jacob Johnson, Lillian Judge, Mary Kapnis, Lindsay Kaszynski, Ryan Kitunzi, Sandrina Kline, Jason Knapp, Aleek Kuot, Reese LaChance, Jackson Lang, Julianna Leahy, Truman Lesser, Debbie Luangrath, Elliot Lund, Luke Manzo, Noah McGoldrick, Colby McLane, Micah McMannus, Jonathan Mezza, Anna Michaud, Zachary Miller, Emma Mueller, Jackson Murphy, Aidah Nakigudde, Julianna O'Connor, Lilah Pacifico, Jeffrey Partaledis, Giavanna Pasquarelli, Anya Patel, Hannah Pelletier, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Michael Pinto, Iliya Ramezani, Peter Redman, Cameron Redmond, Ethan Roberts, Sasha Rodriguez, Jayden Santos, Jigna Savalia, Joshua Sidmore, Joselyn Silva, Thomas Simeone, Sydney Simoes, Olivia Stanley, Roman Sullivan, Nicholas Tabako, Riley Tensen, Liam Timpone, Elsa Toromani, Fabiana Vega Negron, Matthew Venezia, Gabrielle Wickeri, Evan Wong, Matthew Woods-Chouinard.
Class of 2026: Dylana Abell, Sophia Andino, John Balkus, Andrew Bartholomew, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Charles Bossler, Chloe Bossler, Alvina Botsova, Logan Bowen, Gabriella Braley, Sadie Brennan, Gabrielle Brouillette, Giselle Cano, Carter Champlain, Justine Cirelli, Sydney Cottrill, Mariana Damin, Reid Davies, Eden DeFranza, Max Do, Karmel Dolumbal, Zachary Doxsee, Lili Ducharme, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Ryan Everett, Ahrianna Famolari, Connor Field, Avery Fogarty, Aidan Gates, Maya Gerard, Julia Germond, Avery Giello, Lilly Girard, Alexandra Godin, Morgan Gold, Mia Hanson, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Ella Heckman, Anna Hollesen, Liliana Jimenez, Meredith Johnston, Zachary Jones, Logan Kingston, Adeline Kontos, Sara Kurti, Noah Kwapniewski, Reese Kwiatek, Jordan Lacirignola, Cooper Lang, Madeline LeBlanc, Susan Low, Keith MacIntyre, Madeleine MacNutt, Coby Malionek, Matthew Maloblocki, Callan McCay, Maya Miller, Henry Mills, Anthony Moca, Hannah Morey, Kasey Nako, Nazir Naval, James Oberlander, Victoria Odom, Madelyn O'Donnell, Thomas O'Neill, Cali Panjwani, Lauren Parga, Seth Pelletier, Daniel Pierce, Eliza Plakans, Jason Provost, Lina Ramos, Emma Reilly, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Charles Salerno, Lily Scotti, Yarielis Serrano Torres, Addison Shepherd, Lucy Shepherd, Nicholas Snow, Sarah Spiridigliozzi, Harrison Stanton, Charlotte Stevens, Meghan Stewart, Kaelyn Stout, Caleb Swartz, Massimo Tenaglia, Nola Thornton, Katherine Tsimounis, Elizabeth Ulrich, Margot Uroskie, Isabelle Veritas, Kara Walo, Benjamin Walsh, Victoria Willington, Harry Wilson.