Salem - Roger F. Bresnahan, age 84, of Salem, MA, and formerly of Essex, MA, died peacefully on December 2, 2021. Born in Manchester, NH, on May 10, 1937, the son of Francis D. Bresnahan and Esther (Hybsch) Bresnahan. Raised in Rutland, VT, he spent his summers on Lake Dunmore. Roger graduat…