The following Beverly High School students have been named to the 2nd quarter honor roll for 2021-2022:
HONORS WITH DISTINCTION
Class of 2022: Lucas Aguiar, Olivia Arenburg, Linnea Avola, William Baumoel, Walker Center, Malihah Ceus Peixoto, Angela Cipolle, Malia Cole, Erin Collins, Dera Connell, Will Consoli, Grace Coughlin, Kendall Darcy, Jeremiah DeJesus, Isabella DeMarco, Natasha Devlin, Caroline DuFresne, Jamie Dupont, Griffin Francis, Emaleigh Gomes, Ava Grant, Nicholas Gribbins, Jordan Humdy, Mia Kasperowicz, Nora Kersten, William Kilcoyne, Lily Kumar, Caden Lippie, Rebecca Lovasco, Robert Lyons, Adelaide Maloney, Harrison Mann, Meghan Mitchell, Troy Morin, Owen O’Brien, Liam Ouellette, Alson Pashaj, Jillian Pelletier, Reece Pender, Emily Peterson, Aidan Quealy, Raegan Redmond, Edward Reynolds, Elizabeth Rushton, Harrison Skilling, Graham Speidel, Giovanni Speranza, Alyssa Sullivan, Julia Sunderland, Ella Swartz, Alexander Tallo, Olivia Thompson, Nicholas Tierney, Brady Trask, Alexis Utne, Kori Zelano.
Class of 2023: Olivia Andre, Shane Barker, Kayla Bello, Morgan Brown, Dallas Cacciola, Ryan Dunleavy, Mia Greenwald, Molly Hartigan, Isabella Jimenez, John LaBelle, Matthew Lee, Sadie MacKilligan, Kathryn Manzo, Sasha Milendorf, Hannah O’Neil, Eva Parga, Elijah Reulet, Jack Ryan, Emilia Tagliani, Catherine Wilson.
Class of 2024: Mia Bilotti, Andrew Blanchard, Hunter Boden, Gavin Boghosian, Bridget Booth, Keelin Cannon, Gabrielle Chirco, Daniel Conant, Ersi Dake, Zachary DaSilva-Grondin, Lorien DeFranza, Jane Foley, Rae Justine Gedangoni, Patrick Gorman, Ashton Harville-Fry, Enmanuel Hiciano Liriano, Carly Jones, Audrey Knott, Lily Kostro, Sarah Low, Morgan Lydon, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Camille Mendoza, Eliana Miller, Eric Moyle, Daniel Norris, Lila Pasquarello, Austin Peterson, Julia Porter, Riley Riordan, John Rushton, Griffin Scheri, Bridget Schroter, Jenna Schweizer, Clea Shumria, Mcartney Smith, Lucy Stevens, Aya Taleb, Laci Turner, Logan Veritas, Vanessa Wiederhold, Elizabeth Wilder, Vincent Yeung.
Class of 2025: Mia Bazin, James Bissett, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Riley Dynia, Grace Earl, Alexa Faletra, Eva Faletra, Kelly Flannery, Grace Galbreath, Sophia Gallo, Alexander Gangi, Aidan Garman, Brayden Haley, Cadyn Hollingsworth, Norah Jewett, Katherine Jutras, Skylah Kreyling, Julianna Leahy, Tara MacNeil, Ella McAleer, Anna Michaud, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Julianna O’Connor, Anya Patel, Hannah Pelletier, Michael Pinto, Gabriel Rogers, Ty Rushton, William Ryan, Joshua Sidmore, Oliver Sweatman, Matthew Venezia, Abigail Whiting, Madeleine Young
HONORS
Class of 2022: Teilah Alford, Dabria Allardice, Samuel Armbruster, Jaiden Arroyo, Makayle Avila, David Bachini, Brianna Barchard, Joseph Battistelli, Thomas Beasley, Henry Bell, Casey Bellew, Eliza Beqiri, Teo Berbic, Conor Bucyk, Matthew Burke, Matthew Capachietti, Anna Carbone, Andrew Carella, Damien Chruniak, Aleandriah Clarke, Nicolas Cristoforo, Kayleigh Crowell, Joshua Daley, Joshua Demers, Nolan DiDonato, David DiPietro, Samuel Falloni, Eliza Fielder, Nicholas Fox, Madeleine Frost, Spencer Gagnon, Lindsey Gannon, Cooper Gavin, Cailyn Germond, Hayley Giordano, Adam Glynos, Georgia Grossi, Pierce Heim, Mario Hoxha, Jordan Irvine, Samir Ismail, Zoe Jackson, William Johnstone, Kate Kelsey, Tessa LaQuaglia, Beatrice Lesser, Megan Lynch, Thea Manderson, Brady Martin, Hannah McCarthy, Garrett McNeil, Kyra Meagher, Henry Mercier, Matthew Mezza, Dahlia Miller, Ella Mills, Sarah Morey, Ryann Mountain, Melina Noel, Thomas Oberlander, Mars Orfanos, Gabriela Paredes, Anthony Pasquale, Emily Pastorello, Maija Pavia, Caroline Ploszay, Angelina Quartarone, Benjamin Redington, Crisleny Rincon, Sarah Robinson, Devin Rogers, Shaelin Santoro, Madison Saunders, Sophia Schlichtmann, Thomas Schroter, Lucia Simeone, Matthew Stevenson, Emily Stilwell, Andre Sullivan, Matthew Tallo, William ten Hope, Jaxon Thomas, Faith Trefry, Lilliana Trombley, Alexander Vien, David Vincent, Brianna Wagner, Troy Wetmore, Emily Young, Olivia Young.
Class of 2023: Jack Adams, Emily Bala, Nathan Barry, Trevor Bauermeister, Taylor Betts, Alexander Borges, Madison Bowen, Claire Brean, Brendan Brophy, Alyssa Brown, Spencer Bye, Owen Carpenter, Maddie Carter, Justin Chen, Brianna Chisholm, Noah Claiborne, Brendan Connolly, Skyler Corelli, Rylee Crotty, Rebecca Curley, Alex Curran, Brooke Davies, Connor Day, Sarah Dennis, Molly Derrane, Nikki Erricola, Cassandra Finamore, Gustavo Foresto Dos Santos, Drew Fowler, Daniel Fryling, Olivia Garcia, Olivia Giello, Klea Gjergji, Grace Gonzalez, Olivia Griffin, Noah Guanci, Samantha Hall, James Hanson, Kyla Hart-Perron, Mary Hauck, Max Hemsey, Caroline Hickey, Rathapong Hirikul, Hayden Holway, Kayla Johnston, Emma Judge, Julia Kaszynski, Michael Keene, McKeown Kelley, Anna Marie Kozlowski, Mayen Kuot, Ethan Laganas, Rook Landman, Gavin Lawrence, Kaitlyn Legrow, Sydney Leszczynski, Makenna Lordan, Violet Macheca, Amelia Massa, Anthony Mastroianni, Dylan McCay, Noelle McLane, Ava Middleton, Stewart Moran, James Mulligan, Omar Navarro, Matilda Nordensved, Peter O’Brien, Mia Occhino, Claire Patch, Aman Patel, Jennifer Pelletier, Mya Perron, Dmitri Piasecki, Ryan Pieroni, Cameron Pisano, Michaela Rafter, Arber Rami, Natalie Reynolds, Maria Ribeiro, Ashley Richardson, Celena Rucci, Edward Sacco, Drew Sadoski, Jay Savalia, Heidi Schultz, Danielle Smith, Luke Stanley, Isabella Sullivan, Ian Visnick, Sophie Weidman, Madison Wheeler.
Class of 2024: Ibrahim Al-Kinani, Abraham Andrews, Anderson Arias, Hailey Ayer, Azariah Bogues, Ella Boyle, Maria Gabriella Braga, Sebastian Brouillette, Colin Burns, Lauren Caley, Logan Candelora, Christian Claiborne, Eleanor Corbett, Joel Cruz, Junior De Los Santos, James Dickman, Tyla Ellis, Ariana Figueira, Emma Fitzgerald, Elsa Gambale, Lucas Gaspar, Gabrielle Gerard, Michael Giello, Daniel Gomez, Emily Gonyea, Lillian Grant, Bradley Griffin, Ryan Haberland, Julia Halligan, Benjamin Hering, Georgia Hoxha, Katarina Ibanez, Devyn Jones, Alexander Jutras, Joshua Keohane-Gallant, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Devin Koloski, Scott Kwiatek, Joseph Lacirignola, Muskan Lage, Elodie LaPointe, Julia Lippie, Carter Long, Sidney Luangrath, Nicholas Lugo, Symphony Lugo, Joshuah Maggiacomo, Tessa Manderson, Robert Massa, Riley McGoldrick, Tristan Moormann, Kevin Nako, Aaliyah Nieves, Sophia O’Gorman, Justine O’Keefe, Samuel Packard, Luca Pasquarello, Grace Pelletier, Riley Pereira, Juliana Pinter, Jaime Pinto, Preston Pinto, Darrah Plante, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Molly Potter, Allison Prasse, Jared Provost, Kailey Quintino, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, Ethan Scott, Lily Shea, Abigail Shipp, Jurgen Shqepa, Harrison Silva, Jackson Skoniecki, James Snow IV, Joseph Spencer, Samantha Sprissler, James Stevenson, Morgan Tachuk, Cecilia Teigeiro, Jonathan Thompson, Colby Vaccaro, Abril Vilanova Vilalta, Benjamin Watzke, Ryan Whiting, Kelly Woodbury.
Class of 2025: Grace Adams, Savannah Arroyo, Dilia Bala Par, Isabelly Baldon, Calvin Barrett, Nick Bickmore, Jessica Blanding, Connor Bodas, Connor Bolduc, Julia Chirco, Rhiannon Cole, Connor Connolly, Ava Connon, Victoria Connors, Tyler Cook, Dennis Corbett Jr, Ella Currier, Mary Demsey, Simon Do, Kezzy Abby Domingo, Abigail Dorey, Abigail Ekborg, Joshua Figueira, Isaac Fryling, Quentin Gangle, Graham Gavin, Maverick Genest, Preston Gentry, Nicolas Gilbert, Micah Groff, Julia Guanci, Timothy Harrington, Kyleigh Innis, Jacob Johnson, Lillian Judge, Mary Kapnis, Lindsay Kaszynski, Sandrina Kline, Jason Knapp, Reese LaChance, Truman Lesser, Nine Lockerbie, Debbie Luangrath, Elliot Lund, Ruby Macheca, Elliott Markowitz, Gabriela Mauricio Cornelio, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Noah McGoldrick, Colby McLane, Micah McMannus, Gianna Osborne, Emma Ouellette, Jeffrey Partaledis, Angel Perez, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Iliya Ramezani, Peter Redman, Ethan Roberts, Wesley Roberts, Gabriela Rodriguez Da Silva, Jigna Savalia, Thomas Simeone, Sydney Simoes, Emma St. Hilaire, Olivia Stanley, Roman Sullivan, Nicholas Tabako, Jaxson Taormina, Riley Tensen, Avery Tilton, Elsa Toromani, Fabiana Vega Negron, Gregory White, Gabrielle Wickeri, Braden Willenbrock, Evan Wong, Nancy Zaimi, Jayden Zegarowski.