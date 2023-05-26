Fenwick Class of '23 Fast Facts

Baccalaureate: Wednesday, May 24

Commencement: Thursday, May 25

Number of graduates: 122 students

Class President: Chloe Swartz (Saugus)

Class Vice President: James Dalton (Peabody)

SAC President: Ava Bellacini (North Reading)

SAC Secretary: Shannon Bresnahan (Beverly)

SAC Treasurer: Nora Ellenbaas (Melrose)

SAC Promoter: Jillian Chinchillo (North Reading)

Valedictorian: Aoife DeClercq (Boxford)

Salutatorian: Andrew Cahill (Peabody)

Larissa Almeida

Manny Alvarez-Segee

Alannah Anderson

Michael Anthony, Jr

Lily Arouth

Danielle Atkinson

Sofia Azevedo

Riley Bagley

Costa Beechin

Ava Bellacini

Lilli Bonacorsi

Aidan Breen

Shannon Bresnahan

Kimberly Brogan

Abigale Bruner

Meagan Burkinshaw

Andrew Cahill

Hannah Carafa

Kayla Carlin

Marco Carrillo

Ava Carter

Sofia Caruso

Brooke Cataldo

Isabella Cavaleri

Elizabeth Champagne

Jillian Chinchillo

Alexa Cioffi

William Cioffi

Sarah Cole

Luke Coleman

Lindsay Collar

Sullivan Corcoran

Nicholas Corneau

James Dalton

Christopher DaSilva

Aoife DeClercq

Anthony DeFilippo

Lily Delahanty

Holly Delaney

Max DeSimone

Michael DiFelice

Michael Donahue

David Donahue

Maisie Dunn

Nora Elenbaas

Zoe Elwell

Hannah English

Kathryn Fernandes

Avrie Fiandaca

Sarah Fogarty

Kian Frazier

Jessica Gagin

Elizabeth Gauthier

Michael Geissler

Aidan George

William Gibbs

Hallie Glisson

Natalie Hanna

Michael Hatch

Kevin Hazard

Celine Huynh

Troy Irizarry, Jr.

Emma Jandrisevits

Gabriel Jeha

Maleigha Johnson

Hunter Jorgenson

Ralph Juffre

Allen Karabina

Asiti Kaya

Patrick Kosmider

Celia Krouse

Alexandra Lagonakis

Jessica LaRosa

Madelyn Leary

Erica Lendall

Danielle Lomanno

Abbigayl Low

Emma Luis

Danielle Lynn

Anowar Mahmud

Anthony Marino

Carter McFadden

Mia Mercurio

Rayne Millet

Abbey Millman

Joshua Millman

Anya Moric

Tyler Mullen

Caroline Murray

Isabella Noble

Christopher Panacopoulos

William Perillo

Lydia Phillips

Madison Reilly

Delaney Roscoe

Stavri Rusha

Maria Ryan

Jenna Sabatino

Leah Sacramone

Sophia Savino

Leo Schroeder

Ariana Scot

Samantha Sharp

Jonathan Soares

Abigail Spooner

Michael Staco

Christopher Stevens

Thomas Swanton

Chloe Swartz

Anthony Terra

Devin Tiburcio

Alani Timson

Lige Tocco

Dylan Turpel

Gerardo Visconti

Henry Vredenburgh

Audrey Waldinger

Madeleine Waterman

Brigete Whalen

Michael Williams

Meredith Yuhasz

Jason Zeaiter

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