BEVERLY — The following students have been named to the honor roll for the fourth quarter of the 2020-21 school year at Beverly High School.
Grade 12
Honors with distinction: Jayla Anderson-Jaber, Colin Andrew, Tobey Archibald, Sarah Barth, Dorothy Bartlett, Nathaniel Belizaire, Virginia Betts, Amanda Blanchard, Julia Block, Adolfo Bonilla, Rachel Botte, Alexia Brown, Jack Butterfield, Bryn Cafferty, Jackson Clark, Cassidy Coe, Gabriel Colon, Maya Cormier, Emma Costain, Anne Curtin, Makayla delRosario, Jacob Demers, Eric DePiero, Nora Devitt, Ava Dickman, Ciara Dunleavy, Heidi Eberhardt, Bianca Fernandez, Caroline Foley, Maeve Gaffney, Devon Garvey, Charlie George, Mallory Gilligan, Mary Goodwin, Abigail Guillama, Sarah Hall, Rory Harmon, Joao Marcos Inacio, Amir Ismail, David Jones-Martin, Cameron Jones, Leah Katz, Aleni Kleros, Alison Kyrouz, Tammy Le, Meredith Luther, Blessing Luvanda, Grace Luvanda, Ashley MacGown, Charles Mack, Matthew Maloney, Ryan Martell, Callie Marticio, Ashley Martin, Kylie McCarthy, Gabriella Meade, Joshua Millen, Maximus Morales, Jessica Moran-Reyes, Grace Murphy, Kai Newman, Lara Nieves, Olivia O’Connor, Sarah Perkins, Maggie Renda, Sydney Ruggieri, Cole Russo, Tyler Scheri, Erlis Shatku, Joshua Sheehan, Lauren Sheris, Lyric Simoglou, Patrick Smith, Harrison Sullivan, Alexander Tagliani, Laken Tassinari, Victoria Thompson, Kristel Trujillo, Alexia Vayeos, Samuel Winn, Daniel Wittenberg, Dale Wong, Elijah Younger, Ava Youngreen, Cole Youngreen, Alanna Zaldivar
Honors: Sydney Anderson, Austin Ayer, Joseph Balkus, Shania Bancroft, Camille Barror, Hailey Bello, Mario Bermudez, Andrew Bernfeld, Jordin Bonilla, Carson Brean, Richard Brito, Sofia Bucco, Nicholas Buoniconti, Joshua Burnett, Matthias Butin, Eamon Callaghan, Nathan Campbell, Grace Carella, Samantha Carnevale, Zachary Charette, Emily Chase, Emma Clark, Anthony Coletti, Kolton Cook, Lily Cook, Kelsi DalBon, Safiyah Djalo, Adam Donoghue, Kyle Dyer, Dylan Erni, Sophia Feingold, Shawna Foley, Samuel Frederick, Joseph Gagnon, Shaffer Gangi, Adam Goodspeed, Tatyana Groves, Samuel Hachey, Aidan Halligan, Patrick Johnson, Kevin Kelsey, Andriy Krut, Samantha Layman, Shannon Leftridge, Sophia MacLean, Nathan Maggiacomo, Emma Mattos, Ian McCarron, Braedon McIntyre, Andrew McLean, Nola Minogue, Matthew Mitchell, Lorcan Moore, Roark Mullins, Max Murphy, Graham Norton, Benjamin Packard, Ryan Palazola, Christopher Palermo, Anthony Pasquarosa, Charlie Perez, Alison Pheulpin, Kemily Quintino, Katelyn Reinwald, Victoria Rivera, Maureen Robertson, Gavin Russo, Ethan Sheris, Shayla Silva, Crystal Stallings, Ridge Tache, Cameron Taylor, Carina Terry, Marielys Then, Emily Torrey, Alianna Walker, Lia Whitehair, Katherine Woods, Dylan Zocco
Grade 11
Honors with distinction: Olivia Arenburg, Jaiden Arroyo, Linnea Avola, Joseph Battistelli, William Baumoel, Thomas Beasley, Eliza Beqiri, Matthew Burke, Denali Caron, Malia Cole, Dera Connell, Will Consoli, Grace Coughlin, Joshua Daley, Kendall Darcy, Natasha Devlin, Nolan DiDonato, Caroline DuFresne, Jamie Dupont, Eliza Fielder, Nicholas Fox, Griffin Francis, Madeleine Frost, Samuel Gagnon, Cailyn Germond, Emaleigh Gomes, Ava Grant, Jordan Humdy, Zoe Jackson, Mia Kasperowicz, Nora Kersten, Alexander Knight, Rebecca Lovasco, Robert Lyons, Adelaide Maloney, Harrison Mann, Meghan Mitchell, Sarah Morey, Ryann Mountain, Mars Orfanos, Rocco Orlandella, Alson Pashaj, Jillian Pelletier, Hannah Perkins, Emily Peterson, Savannah Petschelt, Lucas Pinheiro, Caroline Ploszay, Alexander Poitras, Benjamin Redington, Raegan Redmond, Madison Saunders, Sophia Schlichtmann, Thomas Schroter, Harrison Skilling, Graham Speidel, Kennedy Steiner, Emily Stilwell, Alyssa Sullivan, Julia Sunderland, Ella Swartz, Alexander Tallo, Nicholas Tierney, Alexis Utne, Brianna Wagner, Emily Young, Olivia Young
Honors: Lucas Aguiar, Dabria Allardice, Beatriz Antunes, David Bachini, Andy Baez, Sibela Baliqi, Brianna Barchard, Charles Barror, Henry Bell, Teo Berbic, Madeline Bolton, Conor Bucyk, Jack Cameron, Matthew Campbell, Andrew Carella, Walker Center, Angela Cipolle, Erin Collins, Isabelle Connon, Cameron Cook, Kayleigh Crowell, Midaya Cruz, Samuel Cullen, Christopher Currier, Karina Da Silva, Jeremiah DeJesus, Isabella DeMarco, Joshua Demers, David DiPietro, Keegan Donoghue, Grant Eastin, Dillon Erwin, Samuel Falloni, Brendan Fitzpatrick, Conor Francesconi, Spencer Gagnon, Lindsey Gannon, Jeffrey Gardner, Cooper Gavin, Adam Glynos, Nicholas Gribbins, Sofia Hachey, Jeffrey Hallinan, Jordan Irvine, William Johnstone, Kate Kelsey, William Kilcoyne, Lily Kumar, Leonard Jay Laro, Liana Lebron, Beatrice Lesser, Caden Lippie, Megan Lynch, Angelina Mazzone, Henry Mercier, Matthew Mezza, Dahlia Miller, Ella Mills, Matthew Mita, Troy Morin, Christian Morrissey, Evan Moscariello, Melina Noel, Kendall Nolin, Owen O’Brien, Alexander O’Neil, Thomas Oberlander, Liam Ouellette, Anthony Pasquale, Maija Pavia, Cloey Pearson, Reece Pender, Adelisa Polanco Abreu, Madeline Pratico, Angelina Quartarone, Edward Reynolds, Inez Ricciuti, Sarah Robinson, Ana Clara Rodrigues De Melo, Sergio Rodriguez, Devin Rogers, Elizabeth Rushton, Sierra Sadoski, Avyanna Sem, Benjamin Shea, Lucia Simeone, Tyler Simmons, Zachary Sparkman, Lily Stacy, Andre Sullivan, Christian Taylor, Dan Thevenin, Jaxon Thomas, Olivia Thompson, Meghan Toler, Brady Trask, Lilliana Trombley, Luis Tuch, Caryssa Turner, Laurah Vessi, Troy Wetmore, Kaylah Wood, Kori Zelano
Grade 10
Honors with distinction: Emily Bala, Shane Barker, Kayla Bello, Madison Bowen, Claire Brean, Brendan Brophy, Alyssa Brown, Kaitlyn Burgess, Devan Burns, Spencer Bye, Briana Calder, Emma Campbell, Justin Chen, Mia Contilli, Brooke Davies, Connor Day, Molly Derrane, Kaylee Diaz, Ryan Dunleavy, Cassandra Finamore, Grace Gonzalez, Mia Greenwald, Olivia Griffin, Ella Hall, Kyla Hart-Perron, Molly Hartigan, Caroline Hickey, Rathapong Hirikul, Hayden Holway, Isabella Jimenez, Kayla Johnston, Julia Kaszynski, John LaBelle, Ethan Laganas, Matthew Lee, Kaitlyn Legrow, Sydney Leszczynski, Hayley Love, Matthew MacDonald, Violet Macheca, Sadie MacKilligan, Kathryn Manzo, Noelle McLane, Sasha Milendorf, Hannah Minasian, James Mulligan, Cerys Murphy, Omar Navarro, Peter O’Brien, Neave O’Connell, Hannah O’Neil, Mia Occhino, Eva Parga, Claire Patch, Ethan Pearson, Jennifer Pelletier, Mya Perron, Dmitri Piasecki, Ryan Pieroni, Natalie Reynolds, Maria Ribeiro, Ashley Richardson, Sophie Riley, Luisa Rostock, Abigail Ruggieri, Hayden Russo, Jack Ryan, Edward Sacco, Jay Savalia, Danielle Smith, William Sousa, Luke Stanley, Katerina Turner, Ian Visnick, Sophie Weidman, Madison Wheeler, Zachary Whittemore, Isabel Winn
Honors: Jack Adams, Ali Al-Kinani, Abigail Amoroso, Olivia Andre, Nathan Barry, Trevor Bauermeister, Taylor Betts, Meghan Block, Alexander Borges, Michael Bova, Cody Broadbent, Morgan Brown, Margaret Burgess, Connor Burta, Dallas Cacciola, Brianna Chisholm, Noah Claiborne, Julie Coates, Hollace Colby, Brendan Connolly, Skyler Corelli, Josiah Cortijo, Rebecca Curley, Alex Curran, Sarah Dennis, Nicholas DeSouza, Tyler Dominguez, Kaelyn Earle, Nikki Erricola, Grace Fitzgerald, Gustavo Foresto Dos Santos, Drew Fowler, Daniel Fryling, Lynneth Maegan Galang, Olivia Garcia, Olivia Giello, Trevor Gilligan, Klea Gjergji, Sarah Gontijo, Noah Guanci, Kathleen Guinivan, James Hanson, Natalie Jaquez, Julia Jemiolo, Emma Judge, Michael Keene, Anna Marie Kozlowski, Mykhaylo Krygin, Mayen Kuot, Rook Landman, Max Lang, Gavin Lawrence, Camden Letien, Gledis Levenishti, Sabrina Lopes Licona, Ashton Lowell, Abigail Mahoney, Andrew Mahoney, Ronan Maloney, Malak Manaf, Olivia Marino, Amelia Massa, Anthony Mastroianni, Julia Mataj, Elias Mayes, Dylan McCay, Ryan McFadden, Declan McHugh, Ava Middleton, Stewart Moran, Rowan Morneau, Matilda Nordensved, Ella O’Neil, Isabel Odom, Nylah Ollivierre, Ian Paddock, Tatum Panjwani, Aman Patel, Logan Petrosino, Samuel Phillips, Jared Pieroni, Cameron Pisano, Aiden Poirier, Michaela Rafter, Arber Rami, Aibhlinn Regan, Elijah Reulet, Lillie Reyes, Zoe Richard, Sophie Rogers, Matthew Roy, Bernice Rubino, Drew Sadoski, Maxwell Salerno, Heidi Schultz, Ava Sharib, James Silva, Mason Simpson, Maggie Skelly, Noah Staffier, Madison Stocker, Isabella Sullivan, Timothy Sullivan, Emilia Tagliani, Gabriella Taliento, Charles Tarricone, Kali Trask, Anna Vertiyev, David Vozzo, Calvin Weiss, Catherine Wilson
Grade nine
Honors with distinction: Ibrahim Al-Kinani, Mia Bilotti, Hunter Boden, Bridget Booth, Maria Gabriella Braga, Lauren Caley, Logan Candelora, Christian Claiborne, Ersi Dake, Zachary DaSilva-Grondin, Lorien DeFranza, Emma Fitzgerald, Jane Foley, Ryder Frost, Elsa Gambale, Lucas Gaspar, Rae Justine Gedangoni, Gabrielle Gerard, Patrick Gorman, Lillian Grant, Bradley Griffin, Ryan Haberland, Julia Halligan, Ashton Harville-Fry, Annie Hudson, Katarina Ibanez, Carly Jones, Devyn Jones, Kayla Kersten, Vsevolod Kitov, Audrey Knott, Lily Kostro, Joseph Lacirignola, Muskan Lage, Elodie LaPointe, Claire Lewis, Sarah Low, Sidney Luangrath, Morgan Lydon, Joshuah Maggiacomo, Ella Maloblocki, John Maloblocki, Brendan McCarron, Owen McCarthy, Eliana Miller, Aaliyah Nieves, Daniel Norris, Lila Pasquarello, Luca Pasquarello, Grace Pelletier, Manuel Perez, Austin Peterson, Juliana Pinter, Allison Prasse, Kailey Quintino, Willa Rattigan, Riley Riordan, Lilja Robinson, John Rushton, Griffin Scheri, Bridget Schroter, Jenna Schweizer, Andrew Serlis, Lily Shea, Jurgen Shqepa, Clea Shumria, Harrison Silva, Jackson Skoniecki, Mcartney Smith, James Snow IV, Joseph Spencer, Lily Sullivan, Cecilia Teigeiro, Logan Veritas, Benjamin Watzke, Ryan Whiting, Vanessa Wiederhold, Elizabeth Wilder
Honors: Ahmad Almadani, Abraham Andrews, Anderson Arias, Hailey Ayer, Andrew Blanchard, Azariah Bogues, Sebastian Brouillette, Ryan Buda, Keelin Cannon, Autumn Cawthron, Gabrielle Chirco, Daniel Conant, Joel Cruz, Liam Davison, Inaya De La Cruz, Junior De Los Santos, James Dickman, Olivia Edelstein, Tyla Ellis, Bryan Flauzino, Brianna Gambill, Leslie Garcia, Michael Giello, Daniel Gomez, Ethan Haight, Alexander Jutras, Devin Koloski, Jackson Lang, Claudia Lender Comeau, Julia Lippie, Carter Long, Nicholas Lugo, Christian Martinez-O’Brien, Riley McGoldrick, Caroline McKenna, Camille Mendoza, Cody Moran, Kevin Nako, Samuel Packard, Viterbo Pallazola, Riley Pereira, Jaime Pinto, Jacob Plakans, Ashley Polanco Abreu, Nicholas Porcello, Julia Porter, Molly Potter, Jared Provost, Joseph Pruell, Avery Quinn, Jesenia Rodriguez, Noah Rundquist, Anthony Rust, Abigail Shipp, Claudia Sosa, Maria Souza Duarte, Samantha Sprissler, Lucy Stevens, Sydney Stevens, Anna Sumner, Morgan Tachuk, Isabella Taormina, Jonathan Thompson, Abigail Van Kirk, Vito Venuti, Katrina Wetmore, Jackson Wolff, Kelly Woodbury, Vincent Yeung
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