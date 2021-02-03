BEVERLY — The following students have been named to the honor roll for the first trimester of the 2020-2021 academic year at Beverly Middle School.
Grade six
Principal's List
Adeline Abell, Jaden Arevalo, Sophia Balducci, Fiona Bazin, Harlan Beaulieu, Helena Bellanti, Rylie Berman, Lydia Betts, Julia Bissett, Isaac Bosse’, Isabella Braga, Infinity Burns, Chloe Callahan, Vivian Carter, Genevieve Chan, Ian Checksfield, Thomas Collins, Nicholas Colman, Eamonn Conolly, Jane Cosmas, Leanna Dang, Isabel de Leon, Samuel DeSouza, Kenderlie DesRosiers, Olivia Devereaux, Anna Dobkowski, Jack Dodge, Alexander Dolezal, Colleen Ebbett, Luke Ekstrom, Kaylee Gabalis, Kelsey Gabalis, Carina Gangi, Marissa Gaspar, William Gavenas, Colin Gimenez, Enzo Gois, Georgia Goodling, Myles Gregory, Madelyn Haley, Jack Hanchett, Oona Hanson, Amelia Jewett, William Johnson, Evan Kim, Cameron Koloski, Clara Kostro, Kate Kreyling, Annabel Lee, Georgia Lyon, Lila Maker, Addison McCafferty, Kerry McCarthy, Nile McManus, Lidia Miedema, Sasha Miller, Melinda Morin, Molly O’Shea, Audrey Paddock, Aiden Perry, John Petrie, Adam Porcello, Sarah Prodanas, Norah Quinn, Kailah Raleigh, Tobin Roberts, Hunter Roccio, Brandon Rodkey, Bailey Roy, Logan Rushing, Ethan Savickey, Liam Sexton, Abigail Sidmore, Kara Smith, Aiden St. Pierre, Julianna Stevenson, Connor Sullivan, Rayden Tache, Riley Tachuk, Aliya Taglieri, Lila Terranova, Brendan Theriault, Jayden Toppin, Emma Tuohy, Adreana Turner, Anna Ukstins, Juliana Wann, Addison Watzke, Brandon Wesley, Victoria Wiederhold, Noah Wilkerson, Sadie Wright, Camille Yanofsky.
First Honors
Zenab Ba, Genevieve Bilotti, Sophia Bilotti, Cody Boden, Sofia Davis, Victoria de Leon, Margaret Dean, Lilyana Dzhambov, Jacob Faris, Tyler Feener, Theodore Fisher, Charles Frost, George Frost, Noah Gagnon, Devin Garcia, Madison Gilbert, Shane Griffin, Luca Guevara, Kenzi Hanna, Alyssa Hering, Matthew Hoffman, Ryhanna Lang, Loren Liu, Dylan Lynch, Andrew Mahan, Kevin Marshall, Adele McKenna, Athena McKenna, Annabelle Miller, Anthony Ouelette, Colby Reardon, Nola Redman, Jackson Skaza, Hope Slater, Isaiah Smythe, Paul Tetrault, Tynan Thornell, Madelyn Vickmark, Ava Vona.
Second Honors
Matthew Ala, Hannah Anderson, Andrew Braganca, Miranda Breitkopf, Hannah Brickles, Hannah Brown, Mackenzie Burke, Jacob Caron, Samuel Crowell, Elsie Deik, Sydney Dyke, Luke Emberley, Nico Falcetta, Lamari Flanagan, Ryan Francesconi, Morgann Goodrich, Alexa Haberland, Keith Haddigan, Abigail Hansen, Mateo Ibanez, Aliyah Jackson, Ella Jakle, Calla Jordan, Beatrice Kline, Camron Kreyling, Tyler Limongiello, Madeline Litterer, Sophie Litterer, Logan Lunt, Braillen MacDougall, Luke Marino, Christopher Mazzola, Sarah McClintock, Keisi Mitraku, Carlina Moran, Lauren Mudafort, Jackson Neidhardt, Alanna Nicholson, Emmanuel Okeke, Christopher Palazola, Sage Piedad, Jack Reardon, Madeleine Roberts, Tyler Sallese, Teigan Santos, Sophia Sauk, Victoria Schofield, Ava Schwertschlag, Madison Scoglio, Grace Shannon, Shanjeet Singh, Peter Sousa, Reed Sparks, Charlotte St. Hilaire, Anthony Sullivan, Nathan Sweetser, Eliana Williams-Msofe.
Grade seven
Principal's List
Dylana Abell, Julye Araujo, Elizabeth-Jade Beattie, Dino Berbic, Caroline Blatchford, Logan Bowen, Sadie Brennan, Gabrielle Brouilette, Giselle Cano, Carter Champlain, Brena Connell, Isavela De Paula, Riley Deeley, Jackson DeJesus, Lili Ducharme, Andrew Dunleavy, Olivia Durand, Cailyn Ellis, Ryan Everett, Nathaniel Fein, Avery Fogarty, Alannah Foss, Cole Fowler, Liam Geaney, Maya Gerard, Lilly Girard, Delia Gouker, Eduary Gutierrez, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Anna Hollesen, Bailey Hutchinson, Nickolas Jacobsen, Sophia Jacobson, Meredith Johnston, Nitya Kansal, Sophie Katz, Simran Kaur, Jonah Kreyling, Jordan Lacirignola, Madeline LeBlanc, Morgan Linskey, Genevieve L’Italien, Madeleine MacNutt, Jackson Maker, Aaron Maggiacomo, Matthew Maloblocki, Lydia McCarthy, Callan McCay, Conor McGeown, Chloe McQuade, Neko Mertz, Charlotte Miller, Maya Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Madelyn O’Donnell, Thomas O’Neil, Nina Orlando, Caroline Ortins, Timothy Packard, Gabriel Paguyo, Maximilian Panda, Xavier Parsons, Seth Pelletier, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Nicholas Priddy, Jonathan Reyes, Josue Reyes, Giana Santangelo, Eve Sexton, Charles Silva, Gracelyn Skilling, Kaelyn Stout, Caleb Swartz, Sophia Taliento, Massimo Tenaglia, Elizabeth Ulrich, Oliver Wagner, Benjamin Walsh, Miriam Weisman, Nathan Wheeler, Grace Williams, Harry Wilson, Daniel Wolff.
First Honors
Ridley Acheson, Alexander Alexeyev, Vanessa Andre, Liam Bachman, Jasinda Baez, Braden Bard, Charlie Bossler, Kihanna Boutchie, Cody Bryer, William Burgess, Logan Carroll, Cameron Casey, Youssef Challabi, Jason Cledes, Helena Contreras, Sean Costa, Reid Davies, Giada DiMercurio, Graeme Dineen, Max Do, Karmel Dolumbal, Clara Eastin, Olivia Faletra, Colin Fidler, Claire Fitzgerald, Isadora Friederichs, Aidan Gates, Jaden Gautreaux, Julia Germond, Miles Gerzina, Avery Giello, Alexandra Godin, Madeline Godin, Morgan Gold, Yarielis Gonzalez Pagan, Logan Hall, Mia Hanson, Savannah Hathaway, Ella Heckman, Mae Hector, Kamil Heredia Perez, Zachary Jones, Jacob Klass, Adeline Kontos, Eli Landman, Andrew Lane, Janiyah Lopez-Lafleur, Susan Low, Ian Markowitz, Alexander Marquez, Emma Martin, Riley McLaughlin, John Michaud, Christopher Mita, Katie Murray, Kailee Nguyen, James Oberlander, Ryan Ouellette, Lauren Parga, Jordyn Pelletier, Alexandra Proulx, Emma Reilly, Madeline Reynolds, Samantha Richardson, Patricia Rodriguez Calcano, Charles Salerno, Sophia Salmon, Eric Santangelo, Quentin Sauvageau, Justin Savickey, Sarah Spiridigliozzi, Joshua Staffier, Harrison Stanton, John Stevens, Joshua Stevens, Olivia Sweeney-Dodge, Audrey Talbot, Donovan Tanner, Barrett Terwilliger, Ella Thompson, Lydia Tierney, Alexander Tsimounis, Katherine Tsimounis, Charmaine Usuanlele, Daniel Wilder, Victoria Willington.
Second Honors
Christopher Burns Jr., Alexia Cleveland, Anthony Cuevas, Matthew Fanara, Hayden Ferguson, Syd Forden, Patrick Gates, Sterling Gimenez, Landen Hinze, Madison Irwin, Caroline Kearney, Katelynn Lovasco, Sahil Khan, Lucas Knight, Milana Lanci, Brandon Macario De Leon, Mathew Morency, Kasey Nako, Jason Provost, Kenneth Raymond, Nathaniel Rivera, Henry Robinson, Narayah Ribreau, Christopher Rogers, Alexia Scheri, Addison Shepherd, Vera Sherrell, Molly Spiridigliozzi, Jake Swencki, Addison Thompson, Nola Thornton.
Grade Eight
Principal's List
Vincent Bilotti, James Bissett, William Blank, Lyla Campbell, Nettie Casey, Ella Checksfield, Grace Checksfield, Lisa Choung, Edward Colpoys, Connor Connolly, Ava Connon, Ella Currier, Alan-ha Dang, Isabela De Paula, Kezzy Abby Domingo, Abigail Ekborg, Aiden Ekstrom, Eva Faletra, Marika Fields, Maeve Fitzpatrick, Kelly Flannery, Grace Galbreath, Alexander Gangi, Aidan Garman, Maverick Genest, Maxwell Goodling, Julia Guanci, Brayden Haley, Katherine Haley, Timothy Harrington, Kaela Harrison, Cadyn Hollingsworth, Norah Jewett, Jacob Johnson, Katherine Jutras, Sandrina Kline, Jason Knapp, Skylah Kreyling, Truman Lesser, Reese Lizotte, Debbie Luangrath, Ruby Macheca, Ava Mack, Tara MacNeil, Luke Manzo, Ella McAleer, Bradley McCafferty, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Jonathan Mezza, Riley Michael, Kennedy Moyle, Cian Murphy, Cameron Nolin, Julianna O’Connor, Olimpia Orr, Giavanna Pasquarelli, Anya Patel, Hannah Pelletier, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Peter Redman, Cameron Redmond, Ethan Roberts, Carolinne Rodriguez, Mateo Rodriguez, Ty Rushton, Jane Rust, William Ryan, Joshua Sidmore, Joselyn Silva, Thomas Simeone, Sydney Simoes, Emma St. Hilaire, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Adam Taglieri, Jaxson Taormina, Riley Tensen, Avery Tilton, Elsa Toromani, Matthew Venezia, Abigail Whiting, Braden Willenbrock, Norah Wright, Madeleine Young.
First Honors
Emerson Adams, Karli Atwood, Calvin Barrett, Mia Bazin, Cody Belanger, Payt Bradbury, Merrick Carpenter, Jireh Chandler, Julia Chirco, Emma Conlon, Tyler Cook, Audrey Dang, Leah DeCicco, Isaiah Duncan, Grace Earl, Sophia Gallo, Joshua Galvan Ross, Graham Gavin, Nicolas Gilbert, Gianna Godino, Tristan Gold, Micah Groff, Kyle Heckman, Rolando Hernandez-Boucher, Emily Ingram, Kaleb Kaplan, Mary Kapnis, Isabella Karaganis, Lindsay Kaszynski, Dawson Keenan, Aleek Kuot, Emmett LaBrie, Elliot Lund, Madeline Main, Jasim Majid, Elliott Markowitz, Mellyssa Martins, Evan Meyer, Anna Michaud, Zachary Miller, Jackson Murphy, Colin Murray, Lola Oslund, Jeffrey Partaledis, Ryley Pitman, Melissa Pratico, Nathaniel Ricciuti, Sasha Rodriguez, Gabriel Rogers, Olivia Rogers, Aidan Rotondo, Harrison Shea, Ali Sprissler, Nicholas Tabako, Saul Taveras, Kathryn Winn, Evan Wong, Jayden Zegarowski.
Second Honors
Jonah Bellew, Nicholas Beurekjian, Anna Brophy, Lucas Carbone, Zachary Chruniak, Reece Connolly, Marina DePlacido, Calvin Ducharme, Maggie DuFresne, Noah Fisher, Adelle Fofack, Isaac Fryling, Jacob Gilbert, John Godino, Nikolas Hourican, Karla Houton, Stella Kersker, Lily Kreyling, Otis Lavieri, Noah McGoldrick, Kyle McLaine, Daniel McMahon, Emma McMahon, Nicholas Ostiguy, Emma Ouellette, Anna Patterson, Haley Pike, Panero Platt, Daniel Redmond, Brady Scheri, Hailey Smith, Gregory White, Gabrielle Wickeri, Logan Zaikowski.