BEVERLY — The following students have been named to the honor roll at Beverly Middle School for the second trimester of the 2020-21 academic year.
Grade six
Principal’s list: Adeline Abell, Hannah Anderson, Jaden Arevalo, Zenab Ba, Sophia Balducci, Fiona Bazin, Harlan Beaulieu, Helena Bellanti, Rylie Berman, Lydia Betts, Julia Bissett, Isaac Bosse’, Isabella Braga, Jacob Caron, Vivian Carter, Genevieve Chan, Ian Checksfield, Thomas Collins, Nicholas Colman, Eamonn Conolly, Jane Cosmas, Isabel de Leon, Victoria de Leon, Elsie Deik, Kenderlie DesRosiers, Olivia Devereaux, Anna Dobkowski, Alexander Dolezal, Lilyana Dzhambov, Colleen Ebbett, Luke Emberley, Tyler Feener, Michael Flynn, Charles Frost, Kaylee Gabalis, Kelsey Gabalis, Carina Gangi, Myles Garry, Marissa Gaspar, William Gavenas, Enzo Gois, Georgia Goodling, Shane Griffin, Luca Guevara, Madelyn Haley, Abigail Hansen, Oona Hanson, Matthew Hoffman, Mateo Ibanez, Aliyah Jackson, Amelia Jewett, William Johnson, Evan Kim, Cameron Koloski, Clara Kostro, Camron Kreyling, Kate Kreyling, Ryhanna Lang, Annabel Lee, Loren Liu, Georgia Lyon, Lila Maker, Kevin Marshall, Kerry McCarthy, Nile McManus, Annabelle Miller, Sasha Miller, Lauren Mudafort, Molly O’Shea, Anthony Ouelette, Audrey Paddock, Aiden Perry, John Petrie, Adam Porcello, Sarah Prodanas, Norah Quinn, Kailah Raleigh, Jack Reardon, Tobin Roberts, Hunter Roccio, Brandon Rodkey, Bailey Roy, Logan Rushing, Ethan Savickey, Liam Sexton, Abigail Sidmore, Jason Skaza, Kara Smith, Peter Sousa, Aiden St. Pierre, Julianna Stevenson, Anthony Sullivan, Connor Sullivan, Rayden Tache, Aliya Taglieri, Lila Terranova, Jayden Toppin, Emma Tuohy, Anna Ukstins, Ava Vona, Juliana Wann, Addison Watzke, Victoria Wiederhold, Sadie Wright, Camille Yanofsky.
First honors: Matthew Ala, Genevieve Bilotti, Hannah Brown, Chloe Callahan, Leanna Dang, Sofia Davis, Margaret Dean, Samuel DeSouza, Jack Dodge, Sydney Dyke, George Frost, Devin Garcia, Myles Gregory, Jack Hanchett, Claire Healey, Alyssa Hering, Ella Jakle, Beatrice Kline, Dylan Lynch, Andrew Mahan, Adele McKenna, Lidia Miedema, Carlina Moran, Melinda Morin, Shaniya Nieves, Elijah Porter, Nola Redman, Madeleine Roberts, Tyler Sallese, Noah Shea, Hope Slater, Isaiah Smythe, Riley Tachuk, Paloma Terry, Brendan Theriault.
Second honors: Jayda Arzu, Sophia Bilotti, Andrew Braganca, Infinity Burns, Joseph Coen, Dennis Dantas, John Dean, Nico Falcetta, Theodore Fisher, Lamari Flanagan, Ryan Francesconi, Nathan Frazier, Noah Gagnon, Aliana Gallo, Asthik Ghale, Colin Gimenez, Morgann Goodrich, Alexa Haberland, Kenzi Hanna, Madeline Litterer, Sophie Litterer, Jayvien Lopez-Lafleur, Logan Lunt, Charles Macsata, Luke Marino, Alecia Martin, Amiah Martin, Sarah McClintock, Keigan McIntire, Athena McKenna, Wesley Nealon, Jackson Neidhardt, Hazel Nowak, Mackenzie Nunez, Grace Odomore, Emmanuel Okeke, Sage Piedad, Colby Reardon, Merritt Renfroe, Nathalie Rodriguez, Victoria Schofield, Ava Schwertschlag, Madison Scoglio, Grace Shannon, Shanjeet Singh, Charlotte St. Hilaire, Tynan Thornell, Adreana Turner, Brandon Wesley, Noah Wilkerson, Eliana Williams-Msofe.
Grade seven
Principal’s list: Julye Araujo, Liam Bachman, Sadie Brennan, Gabrielle Brouilette, Cameron Casey, Brena Connell, Riley Deeley, Graeme Dineen, Lili Ducharme, Andrew Dunleavy, Cailyn Ellis, Nathaniel Fein, Avery Fogarty, Alannah Foss, Cole Fowler, Isadora Friederichs, Liam Geaney, Maya Gerard, Julia Germond, Avery Giello, Lilly Girard, Delia Gouker, Logan Hall, Mia Hanson, Miranda Harrington, Wesley Harville-Fry, Mae Hector, Kamill Heredia Perez, Anna Hollesen, Nickolas Jacobsen, Sophia Jacobson, Nitya Kansal, Simran Kaur, Adeline Kontos, Jordan Lacirignola, Madeline LeBlanc, Susan Low, Madeleine MacNutt, Aaron Maggiacomo, Jackson Maker, Lydia McCarthy, Callan McCay, Chloe McQuade, John Michaud, Charlotte Miller, Maya Miller, Hannah Morey, Andrew Murphy, Greta Niemann, Nina Orlando, Caroline Ortins, Timothy Packard, Gabriel Paguyo, Xavier Parsons, Jordyn Pelletier, Seth Pelletier, Svetlana Piasecki, Nicholas Prasse, Nicholas Priddy, Jonathan Reyes, Madeline Reynolds, Patricia Rodriguez Calcano, Giana Santangelo, Eve Sexton, Charles Silva, Caleb Swartz, Massimo Tenaglia, Charmaine Usuanlele, Isabelle Veritas, Benjamin Walsh, Miriam Weisman, Nathan Wheeler, Daniel Wilder, Grace Williams, Harry Wilson, Daniel Wolff.
First honors: Dylana Abell, Vanessa Andre, Elizabeth-Jade Beattie, Ashley Beausoliel, Dino Berbic, Caroline Blatchford, Kaio Borghardt, Logan Bowen, Cody Bryer, Christopher Burns Jr., Giselle Cano, Logan Carroll, Carter Champlain, Coryana Colman, Sean Costa, Reid Davies, Jackson DeJesus, Giada DiMercurio, Karmel Dolumbal, Olivia Durand, Alex Ewaschuk, Alexander Femino, Hayden Ferguson, Harrison Finamore, Aidan Gates, Jaden Gautreaux, Leah Giacometti, Alexandra Godin, Morgan Gold, Eduary Gutierrez, Savannah Hathaway, Ella Heckman, Bailey Hutchinson, Madison Irwin, Zachary Jones, Sophie Katz, Jacob Klass, Jonah Kreyling, Genevieve L’Italien, Eli Landman, Andrew Lane, Matthew Maloblocki, Ian Markowitz, Keith McCaw, Conor McGeown, Christopher McKie, Neko Mertz, Christopher Mita, Kasey Nako, Nazir Naval, Madelyn O’Donnell, Thomas O’Neill, Lucy Overberg, Maximilian Panda, Lauren Parga, Marissa Picano, Alexandra Proulx, Jason Provost, Benjamin Rehal, Emma Reilly, Josue Reyes, Samantha Richardson, Henry Robinson, Charles Salerno, Quentin Sauvageau, Justin Savickey, Lily Scotti, Lucy Shepherd, Gracelyn Skilling, Joshua Staffier, Jake Swencki, Audrey Talbot, Sophia Taliento, Donovan Tanner, Ella Thompson, Katherine Tsimounis, Elizabeth Ulrich.
Second honors: Sophia Andino, Charles Bossler, Matthew Chruniak, Jason Cledes, Max Do, Ryan Everett, Colin Fidler, Savanna Garry, Patrick Gates, Sterling Gimenez, Adam Hassan, Meredith Johnston, Caroline Kearney, Sahil Khan, Reese Kwiatek, Veronica Lane, Lucy Lauranzano, Brandon Macario De Leon, Emma Martin, Rylee McLaughlin, Miqueias Neves, Dominick Nunez, James Oberlander, Kenneth Raymond, Christopher Rogers, Eric Santangelo, Alexia Scheri, Sarah Spiridigliozzi, Kaelyn Stout, Olivia Sweeney-Dodge, Barrett Terwilliger, Addison Thompson.
Grade eight
Principal’s list: Calvin Barrett, Mia Bazin, Cody Belanger, Vincent Bilotti, James Bissett, Payt Bradbury, Lyla Campbell, Nettie Casey, Grace Checksfield, Lisa Choung, Edward Colpoys, Connor Connolly, Ava Connon, Ella Currier, Simon Do, Maggie DuFresne, Grace Earl, Abigail Ekborg, Alexa Faletra, Eva Faletra, Gianna Ferace, Isaac Fryling, Grace Galbreath, Alexander Gangi, Aidan Garman, Graham Gavin, Gianna Godino, Maxwell Goodling, Julia Guanci, Katherine Haley, Timothy Harrington, Kaela Harrison, Kyle Heckman, Norah Jewett, Jacob Johnson, Katherine Jutras, Lindsay Kaszynski, Sandrina Kline, Lily Kreyling, Debbie Luangrath, Elliot Lund, Ruby Macheca, Ava Mack, Tara MacNeil, Madeline Main, Luke Manzo, Ella McAleer, Lily McCarthy, Kyle McGoldrick, Jonathan Mezza, Riley Michael, Anna Michaud, Kennedy Moyle, Cian Murphy, Jackson Murphy, Cameron Nolin, Julianna O’Connor, Olimpia Orr, Anya Patel, Hannah Pelletier, Owen Perry, Karen Pichardo-Cedillo, Peter Redman, Cameron Redmond, Ethan Roberts, Mateo Rodriguez, Ty Rushton, Jane Rust, William Ryan, Joshua Sidmore, Joselyn Silva, Thomas Simeone, Emma St. Hilaire, Olivia Stanley, Oliver Sweatman, Adam Taglieri, Riley Tensen, Avery Tilton, Liam Timpone, Matthew Venezia, Abigail Whiting, Gabrielle Wickeri, Braden Willenbrock, Norah Wright, Madeleine Young.
First honors: Emerson Adams, Julianna Alden, Karli Atwood, William Blank, Allegra Breitkopf, Kaylee Campbell, Michael Cann, Merrick Carpenter, Ella Checksfield, Julia Chirco, Emma Conlon, Reece Connolly, Alan-ha Dang, Isabela De Paula, Calvin Ducharme, Riley Dynia, Maeve Fitzpatrick, Kelly Flannery, Sophia Gallo, Preston Gentry, Isaac Giacometti, Jacob Gilbert, Nicolas Gilbert, Micah Groff, Brayden Haley, Veronica Hernandez, Cadyn Hollingsworth, Karla Houton, Emily Ingram, Mary Kapnis, Dawson Keenan, Jason Knapp, Truman Lesser, Jasim Majid, Elliott Markowitz, Mellyssa Martins, Bradan McNeil, Zachary Miller, Colin Murray, Lola Oslund, Giavanna Pasquarelli, Madelyne Perez-Alvarez, Ryley Pitman, Daniel Redmond, Nathaniel Ricciuti, Wesley Roberts, Sasha Rodriguez, Gabriel Rogers, Aidan Rotondo, Brady Scheri, Sydney Simoes, Ali Sprissler, Elsa Toromani, Evan Wong, Nancy Zaimi, Moises Zapata Guerrero.
Second honors: Ryan Anderson, Jacob Anketell, Griffin Arouth, Jonah Bellew, Nicholas Beurekjian, Joshua Bolarinwa, Lucas Carbone, Jireh Chandler, Shawn Chase, Mia Chavez, Tyler Cook, Audrey Dang, Leah DeCicco, Jaelize Fernandez, Marika Fields, Joshua Figueira, Noah Fisher, Adelle Fofack, Tristan Gold, Stella Kersker, Aleek Kuot, Ray Kwiatek, Emmett LaBrie, Reese Lizotte, Andrew Maloney, Kyle McLaine, Emma McMahon, Evan Meyer, Laisha Mondesir, Angel Morales de Leon, Johnson Obeke, Nicholas Ostiguy, Nathaniel Ricciuti, Olivia Rogers, Harrison Shea, Hailey Smith, David Timson, Gregory White.