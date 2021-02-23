DANVERS — The following students have been named to the honor roll for the second quarter of the 2020-2021 academic year at Danvers High School.
Highest honors
Grade 12: Antonio Abbatessa, Sufyan Almadani, Olivia Anderson, Robert Avola, Evis Bleta, Fares Bourote, Jordan Brodsky, Daniel Capobianco, Sarah Cashman, Alexis Cerullo, Andrew Chronis, Lauren Covello, Ashley Curcuru, Kalesta Daaboul, Holly DeAngelis, Ashley DeRocco, Nikki DeSimone, Katerina Diefenbach, Eric Emelian, Elizabeth Erwin, Kurt Fass, Brandon Genawese, Hannah Golden, Piper Healy, Skye Healy, Caitlin Hess, Rhiannon Jones, Patrick Kiley, Janessa Marchegiani, Darren McDermott, Sarah McManus, Zachary Miraglia, Halle Moss, Megan Murphy, Ava Navarro, Javeria Naz, Catherine Nemeskal, Benjamin Nourai, Nicole Nunes, Mary Pellicio, Alyssa Perry, Jonathan Reidy, Avery Scharffenberg, Cristina Servizio, Sofia Servizio, Nathan Sher, Nicholas Tavares, Caroline Vontzalides, Sydney Wantman, Haley West, Craig Zorzy.
Grade 11: Sabrina Auciello, Ryan Barthelmess, Emily Calder, Ashley Clark, Lucy Dumont, Emma Dunn, Ali Elhadidy, Charlotte Fabrizi, Chase Kassiotis, Colin Kelter, Amanda Larson, Remy Lombardi, Sophia Mastrangelo, Shea Michaud, Katherine Miraglia, Daniella Pallazolla, Sabrina Ramsay, Jack Rooney, Jake Spignese, Ashton Sweeney, Kevin Sydlowski, Amanda Tinkham, Louis Velasquez.
Grade 10: Cali Abbatessa, Rachel Allen, Alyssa Anderson, Eliana Anderson, Michael Arcari, MarthaRose Avola, Hunter Blais, Sadie Bucco, Nicholas Constantino, Isabella Crognale, Ryley Crosby, Matthew Cruzada, Makayla Cunningham, Angi Daaboul, Natalie DelGenio, Sabrina DiChiara, Shea DiGilio, Emma Eagan, Nathan Gaff, Emily Goddard, Tristan Hanson, Courtney Hinchion, Jewo Jatta, Skylar Kwiatek, Maxine Lapine, Justin Leedham, Reagan Little, Natalia Locilento, Maya Longo, Kaylee Marsello, Meghan McCowan, Emma McCullough, Lauren McCullough, Kylee McGraw, Kiara McNamara, Trevor McNeill, Sisi Mtango, Shea Nemeskal, Tehya Nguyen, Carlos Ortega-Osorio, Sofia Panagoulias, Sadie Papamechail, Jenny Patel, Teagan Price, Chance Prouty, Katherine Purcell, Kaylee Rich, Mikayla Shaffaval, Gillian Stempien, Aiva Triantafillou, Kathleen Walfield, Lilly Walfield, Tess Wallerstein, Jaime Walsh, Jessica Walsh, Haylie Weiner, Emma Wilichoski, Aris Xerras, Joseph Zamejtis.
Grade nine: Noah Alcaraz, Hannah Blackadar, Aidan Bromm, William Brooks, Madeline Chase, Katelyn Corbett, Mia Delafano, Isabella DiSciullo, William Dumont, Molly Emery, Avery Ernst, Rachel Evans, Samantha Fay, Olivia Ferullo, Nicholas Figueiredo, Ellie Frost, Aundrea Gaudino, Molly Godfried, Gabrielle Griffin-Fetsch, Benjamin Hanas, Norah Hass, Reese Holland, Ella Huntington, Kelly Huynh, Julien Joseph, Michael Kasprzak, Bryce Kassiotis, Kathryn Kelter, Lucas Landry, Nichole LaScola, Julia Marchant, Julian Marrero, Lillian Mastrangelo, Madison McClearn, Arianna McNulty, Isha Patel, Brady Plaza, Gavin Porter, Lindsey Porter, Kailyn Richards, Sean Rivard, Bianca Romano, Bobbi Serino, Matthew Shannon, Abigail Sher, Milla Shirikyan, Lola Smith, Gabrielle Sweeney, Adonis Ventura.
High honors
Grade 12: Allessandra Badolato, Jenna Bailen, Elias Baracewicz, Jake Bedard, Noelle Bourbeau, Adam Bridgeo, Kaitlyn Butler, Marc Capobianco, Gabrielle Capone, Haris Celikovic, James Clarke, Daniel Colpitts, Tanner Coyne, Myles Crateau, Alexandra Cushman, Jason D’Alessandro, Victoria D’Olimpio, Olivia Dekermanji, Riley DiGilio, Isabel Donahoe, Dillon Driscoll, Lily Eldridge, Emma Finney, Riley Flaherty, Henry Frizzell, Miguel Frontera, Martin Fuller, Tori Gagnon, Timothy Glowik, Carly Goodhue, Brooke Grassia, Jared Hass, Jackson Hennessey, Melina Hess, Nolan Hills, Sydney Jones, Maria Jordan, Jenna Kee, Nathaniel Kilbride, Noelle Lane, Maximilian Leete, Jonathan Leventhal, Nicholas Longo, Jenna Lowd, Brendan MacDonald, Cassidy Malley, Branka Mataj, Grace McCullough, Andrew Mead, Madison Mercurio, Ava Messana, Sarah Mondi, Haley Murphy, Liana O’Brien, Emily Paddol, Adam Palmacci, Michael Papamechail, Rebecca Perkins, Thomas Purcell, Samantha Remotigue, Owen Rivard, Tyler Robinson, Shayla Saad, Aria Serino, Sousa Silva, Michael Spanos, Hana Stone, Isaac Tawyer, Brian Taylor, Megan Tisevich, Karen Torento, Brendan Trohon, Julia Vaillancourt, Ethan West, Ben Wilichoski, Nikaylee Williams, Rebecca Zellin, Melanie Zimmermann.
Grade 11: Emad Abboud, Major Adair, Milena Aggelikas, Lauren Auciello, Brett Baldassare, Leona Bangura, Hannah Barclay, Arianna Bezanson, Meredith Brady, Grace Brinkley, Ethan Burnett, Brandon Cash, Ariana Chaves, Gabrielle Chisholm, Kendra Cone, Ava Cooper, Dylan D’Alessandro, Taylor Despres, Annlauren Djoko, Aidan Drislane, Brooke Durkee, Williams Elusakin, Caitlin Emery, Mekonnen Eon, Leah Evans, Delani Flynn, Julianna Francis, Evan Glynos, Madison Gongas, Alexandra Griffin, Margaret Healey, Alexia Hnatowicz, William Huynh, Jacquelyn Jones, Rayyan Khan, James Klingler, Anna Krisko, Aidan Lanphere, Kevin Lennox, Michael Leon, Madeline Little, Shayna Little, Martinez Madrid, Kassey Mandri, Mateo Meaden, Adam Mentzer, Salvatore Napoli, Natalie Onofri, Sean Ouellette, Harry Patterson, Dorian Perez, Reese Pszenny, Kayla Redford, Kevin Rogers, Sarah Rogers, Sophie Ryan, Tyler Savage, Nichole Silva, Alexia Simpson, Juliana Skane, Aidan Smith, Emily Tibbetts, Emily Tobin, Matthew Verry, Tess Vontzalides, Cale Wallis, Brendan Whalen, Brad Wilichoski, Kristina Yebba.
Grade 10: Natalie Bernard, Shannon Breen, Rylie Burns, Griffin Butler, Matthew Callahan, Brian Colcord, Alexander Cotter, Evan Currie, Abigail DeAngelis, Jonathan DiTomaso, Emily Doucette, Ibrahem El Essawy, Alyssa FitzGerald, Delaney Flewelling, Jack Flynn, Aedan Giangregorio, Emma Gibbons, Chloe Hertigan, Madison Joly, Robert Joyce, Jadon Kelley, Kyla Koumarianos, Deryn Lanphere, James Lewis, Mia MacLean, Abigail Malone, Tyler McCullough, Daniel Molina, Lil Montevecchi, Dominic Morabito, Katie Newman, Ava Newton, Robert Norbaka, Alexandra Ouellette, Lillian Owen, Hansel Perez, Maria Sanders, Ronald Sikorski, Karlee Surette, Tyler Tibbetts, Chanel Ventura, Maylin Vo, Jacob Wescott, Zachary Zoladz.
Grade nine: Lillian Abell, Lauren Ahearn, Catherine Angelopolus, Joseph Atkins, Katherine Bahret, Ella Behling, Timothy Bowler, Jack Brett, Kevin Burke, Dino Celikovic, Melissa Clarke, Abigail Collier, Cyubahiro Dallaire, Michael DeLisio, Nicholas Demakis, Riley Devitt, Zubaydah El-Kashawy, Megan Evans, Robert Fish, Jayden Fortes de Brito, Owen Gasinowski, Brendan Glowik, Quintin Goncalves, Ava Gray, Adam Guzofski, Daniel Hnatowicz, Jackson Hobbs, Lenaya Jackson, Jessalyn Kasperek, Caitlin Labastie, Elena Langella, Ty Langlais, Jennaya Lopez, Jerry Lowe, Maxavier Marchant, Macie McCowan, Christopher McCrea, Megan McGinnity, Logan Metivier, Luke Metivier, Isabella Moccia, Kate Molina, Malana Moy, Eoustina Nako, Dominic Napoli, Tobin Nolan, Allison O’Keefe, Brea Robinson, Nicholas Robinson, Chantal Rodriguez-Rontanelli, Ryan Rogers, Jake Ryan, Antonio Silva, Abigail Sullivan, Jordan Turcotte, Dariel Vaka, Mason Victorine, Travis Voisine, Noah Wade, Caleb White, Franquely Zorrilla.
Honors
Grade 12: Molly Clement, Dana Coogan, Isabelle Deinstadt, Bethany Donovan, Jason Drouin, Griffin Geraghty, Collin Hawkins, Samantha Longo, Daury Margarin, Anthony Moscato, Corey Pinho, Peter Rivera, Rylee Romsavich, Milana Russo, Brandon Walsh, Drew Williams.
Grade 11: Rosemary Arias, Donovan Biersteker, Jason Bisset, James Carmilia, John Curran, Domenic DiStasio, Jasper Folkins, Amire Garcia, Max Gasinowski, Nicholas Goodwin, Zackary Hamel, Jared Hilton, Nicholas Homze, Evangeline Hunter, Brendan Johnson, Evan Laws, Maria Mangini, Ciana Martin, Tyler Martin, Tyler McGuinness, Amanda Mikol, Kyle Morrissey, John Murphy, Kevin Mwaura, Caleb Raesly, Rachael Sherrick, Shanti Shrestha.
Grade 10: Russell Almeida, Leonardo Cavallo, Maison Colella, Ryan DelGenio, Molly Donovan, Matthew Dowling, Trevor Gennodie, Reese MacDonald, Deshawn Masse, Jordan Ortins, Aidan Smith, Michael Sydlowski, Jack Vickers, Eric Zhang.
Grade nine: Amelia Bondanza, Georgia Chatzimakris, Shannon Driscoll, Avary Dunton, Lia Fiasconaro, Jamie Ford, Emerson Giella, Suri Gomes, Mark Gongas, Skylar Laws, Joshua Lundrigan, Kacie McDonough, Joseph Nugent, Evangeline O’Keefe, Brendan Roach, Jaidan Rubalcava, Jaden Rudin, Connor Savage, Zachary Trohon.