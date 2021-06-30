DANVERS — The following students have been named to the honor for the third trimester of the 2020-21 school year at Holten Richmond Middle School.
Grade six
High honors: Emmaline Abigail Achilles, Brendan Michael Aliberti, Cole Jameson Andrews, Finnean Patrick Andrews, Isabel Jolie Beaudoin, Annabel Rose Boyd, Anjolee Gia Breese, Hadley Faith Brown, Tyler John Brown, Christopher James Chase, Makena Lynne Chase, Caleb John Clark, Grace Ireland Conklin, Ella Rose Corbett, Kaique Carvalho Costa, Keegan Patrick Crowley, Alivia Christine Daunais, Julie Batista De Souza, Hunter Joseph DeDominicis, Gina Danielle Duval, Meredith Brooke Ernst, Elliot Paul Esslinger, Ariana Mary Fajardo, Sofia Regina Ferrer Gomez, Christopher Eric Mitchell Forest, McKenzi Jade Garvin, Addison Catherine Gilman, Carter Amor Goehlert, Gabriella Michelle Goes, Sienna Hayes Goldberg, Christopher Anthony Harris, Amanda Lauren Hartley, Olivia Elizabeth Henry, Avarie Elizabeth Hertigan, Patrick James Hourihan, Caitlin Jane Jezowski, Aiden Robert Josefowitch, Marcus Le Klingler, Taylor Jean Landry, Deborah Chavez Lima, Haley Renee Liporto, Neyla Elize Lora, Emily Allison Lovell, Vanesa Macorri, Panagiotis Mavropoulos, Kaila Anne McKinnon, Zachary Beckett McLaughlin, Brody Christopher McMahon, Mya Ann McNeill, Colby James Medeiros, Dalila Marie Meyers, Grace Brielle Milbury, Hannah Margaret Moccia, Addison Elizabeth Moore, Ryan Paul Moore, Marcus Joseph Morais, Daniel John Moriarty, Amanda Moric, Kyla Elizabeth Moroney, Delainy Rose Murphy, Kendall Catherine Murphy, Eoannis Tsamasiros Nako, Matthew Sergeevich Nikiforov, Derek Allan Nunes, Agnes Nina Osminkin, Bryce O’Neil Page, Maxwell Helton Parent, Nashant Brijeshkumar Patel, Taylor Madison Peterson, William Nguyen Pham, Giana Rosa Polito, Madison Ann Marie Pratt, John Francis Reardon, Chase Jefferson Richmond, Tess Halsted Ryan, Rylee Jane Sheppard, Alexis Kathryn Smith, Delia Grace Smith, Sadie Ann Souza, Dimitri Vasilios Spyropoulos, Nico James Stempien, Joshua Peter Barnas Sullaway, Emily Marie Sullivan, Leslie Sade Terrero Gonzalez, Samara Elizabeth Thomas, Eliza Aubrie Tingle, Lucy Elizabeth Trunfio, Jasmine Ariana Vaquerano, Jackson Stockholm Vaughan, Liam Randall Waterman, Dylan Edmund Weeks, Samantha Rae Wells, Kaylee Grace Wescott, Willow Elizabeth Whitcomb, Brooke Anna Wilichoski, Alexis Sophia Wise, Madison Dana Wise, Nathan Douglas Wise, Casey Levi Young.
Honors: Joshua Jacob Abate, Mason Jay Agganis, Braylon Joseph Al-Nabulsi, Benjamin Alan Barclay, Amelie Sandra Bertelli, Lucia Terese Bertelli, Vivian Rose Blake, Benjamin James Blum, Hailey Sophia Booth, Beau Joseph Boudreau, Sabatino Bozzella, Katherine Tanya Bublik, Violet Skye Buckley, Isadora Vargas Caixeta, Timothy Joseph Callahan, William James Carter, Clara Michelle Cary, Conner James Cassidy, Elin Lorelei Chooljian, Kayleigh Pearl Chouinard, Emma Boni Coffin, Brooke Avery Corso, Jakob Thomas Crandall, Thomas Giovanni DeBernardo, Andrew Joseph Dos Santos, Sasha Oluwarontimi Efetevbia, Blake Robert Fagone, Autumn Juliet Farrar, Natalia Adriana Faustino, Kaitlyn Lucey Ferry, Timothy Michael Flewelling, Colin Myles Freeman, Aiden Christopher-Cram Gallenski, Jason Samuel Giacalone, Julia Frances Gilman, Christian Leone Giovannangelo, Emma Margaret Gustin, Connor David Haight, Mia Rose Hammond, Lydia Elizabeth Hawes, Abigail Evans Hawke, Parker Alan Hemenway, Chase Adam Horenstein, Jack William Houston, Calvin Amherst Hueter, Briley Alexa Keezer, Dylan Anthony Kinney, Elizabeth Samantha Kirby, Roman Gilbert Kulakowski, Ava Elizabeth Labastie, Julian Joseph LaMontagne, Audrey Lyn Lewis, Charlotte Rose Lewis, Gabrielle Rifkah Lindeman, Aria Corinne Love, Claire Lillian Lyman, Caitlin Antoinette MacNeil, Mia Rae Martinez, Cole Robert Maylor, Gabriella Mayorga, Kenadie Cheryl McCarthy, Aidan Patrick McClearn, Natalie Audrey McConnell, Drew McMahon, Camdyn David Medrzycki, Jacob William Moy, Jaxon Nickolas Murphy, Gianna Rose Napoli, George William O’Brien, Mollie Sine O’Connell, Hope Elizabeth Panagoulias, George Angelo Patoku, Austin Jeffrey Patuto, Beckett Grey Pelletier, Nicolas Joseph Polito, Yeilani Analia Ravelo, Frankie David Reyes, Jason Tobin Rooney, Kevin Luiz Rovelo, Ashlyn Marie Russo, Alexander John Smorczewski, Mia Elizabeth Surette, Emma Michelle Sutherland, Owen Michael Swanton, Aydan James Taylor, Myleigh Rose Taylor, Collin James Thornburgh, Eli David Tibbetts, Emily Elizabeth Tibbetts, Logan Edward Travers, Sadie Rose Trocano, Alyssa Rose Tucker, Devin Joseph Whitcomb, Elora Grace Whyman, Jamie Taylor Wyrocki, Nicholas Peter Xerras, Samantha Nicole Zampitella.
Grade seven
High honors: Maley Blayne Adair, Katelyn Isabella Agri, Kailey Anna Allen, Grace Elizabeth Angeramo, Johnny Meng Wei Ao, Brooke Kathleen Arcari, Natalie Lauren Bahret, Gyovanna Marie Barrows, Piper Susan Brett, Abigail Jane Brogna, Alison Pamela Calderon Martinez, Marlene Elizabeth Catalano, Nicolas Antonio Cerullo, Jack Peter Chronis, Olivia Marie Copeland, Autumn Rose Coughlin, Gabriel Bitencourt Cremasco, Lily Marie Delafano, Brian James DeLisio, Skylar Joyce Demsey, AngieLouise Sikalee Djoko, Lila Jean Doucette, Claudia Marie Drakos, DeAnna Maria Figueiredo, Thomas Peter Fish, Lila Courtney Flynn, Francesca Claire Fossa, Lauren Grace Franceschini, Ashley Rosamaria Freitas, Morgan Lyn Gaeta, Anthony Gaudino, Fiona Lake Graham, Zackary Edward Grenier, Elizabeth Kate Guitard, Penelope Kate Guitard, Kaelin Cole Hampe, Rebecca Lynn Hicks, Madeline Grace Hillier, Luke Ryan Horenstein, Ella Ryen Humphrey, Bria Hope Jaroszewicz, Diahna Mae Kassiotis, Matthew Douglas Kastanotis, Mia Elizabeth Koulopoulos, David Bruce LaClair, Addison Halsted Lamar, Molly Addison Lazdowski, Gianluca Locilento, Connor Michael Malamphy, Emmett Wylder Marchant, Greyson Whitman Martin, Dailin Michelle Martinez Rodriguez, Addison Grace McCarty, Leah Jane McEachern, Allison Jill McGinnity, Riley Farrell McGovern, Matthew Albert Morelli, Antonella Andrea Najim, Trevor Nathan Nemeskal, Angelina Nga Nguyen, Nora Grace Nickerson, Keegan Jeffrey Noonan, Korynne Evalina Norbaka, Anish K Patel, Kyla Marie Patuto, Khloe Madlie Justine Paul, Christopher Pasquale Pescione, Brianna Rose Ramos, Casandra Caroline Roa, Alexander John Roy, Jack Francis Scarpaci, Sam Joseph Seely, Braden Christie Serino, Jack Baxter Shrayer, Kyle Patrick Sillars, Vivian Mary Smith, Olivia Helene St. Pierre, Luca Tirella, Jonas Emiliano Velazquez, Sarah Grace Vickers, Kira Dao Vo, Joselyn May Vogel, Mia Kristina Walsh, Broderick Thomas Welch, Lucas Alexander Whitcomb, Gavin Michael White, Benjamin Andrew Wilhelm.
Honors: Casey Paige Ackerman, Grace Alexis Alcaraz, Ethan Robert Baker, Michael Robert Baldassare, Abigail Rose Barzykowski, Miller Brian Berry, Serena Ari Bettencourt, Briena Mae Boudreau, Alejandro Bourdier, David Christopher Bowler, Ava Whitney Broderick, Kayda McCue Brown, Autumn Rose Buckley, Gia Marie Campo, Antonio Dominic Capece, Benjamin Michael Capone, Jenea Skye Cash, Jonathan Jeffrey Cheyne, Anthony Michael Chiarenza, Thomas Eliot Corbin, Zachary Steven Baiocchi Cotter, Aiden Robert Crowe, Evan Gerald Crowe, Luca John D’Angelo, Joseph Angelo DeBernardo, Jayla Angela Eve DiNicola, Connor Robert DiTomaso, Reese Elize Donnelly, Seamus Robert Donovan, Isabella Harris Drakos, Dylan David Drislane, Jesse Daniel Dugan, Brooke Audrey Dunton, Jackson Anthony Finn, Olivia Grace Frieser, Mason Russell Gadbois, Karly Renee Gallucci, Dante James Garcia, Ruth AnneClaire Gasinowski, Andrew Robert Godfried, Luke Thomas Hertigan, Sophia Mary Hoctor, Christopher Andrew Homze, Caleb Jackson Hosler, Ryan Ellsworth Hunt, Sean Michael Kilroy, Hailey Dawn Klug, Cameron Scott Lacroix-Hiltz, Abigail Elizabeth Lamb, Jacob Miles Langlais, Cheyenne Isabella Lavoie, Dylan Ryan Lightbody, Sofia Michela Longo, Brendan Robert Lovell, Arvisa Macorri, Arianna Maria Makrakis, Olivia Shannon Marshall, Landon Wallace McCarthy, Donovan Joseph McNulty, Brayden Edward Medrzycki, Brenna Andrea Newton, Brandon Caodong Nguyen, Mariellen Lorraine Owen, Nicholas James Pastore, Nolan John Patuto, Pedro Henrique Froes Pereira, Andreas Logan Pierce, Emma Rose Pietal, Christopher Daniel Pinto, Quinn Mayo Price, Trevor Thomas Purcell, Alexa Jacqueline Ramirez, Kelvin Josiah Ramirez, Peter Gerard Raymond, Jayden Jose Rivera, Evan Christopher Roach, Taylei Belle Rubalcava, Ethan Eduardo Saez, Kylee Catherine Sears, Jordan Alexander Simpson, Caroline Claire Smith, Brandon Anthony Speziale, Nicole Maria Stokes, Sabina Kayly Sturgeon, Olivia Sunflower Tilley, Benjamin Raymond Toerne, Daniel Theodore Tsoutsouris, Jason David Tucker, Isabella Lauren Velasquez, Molly Marie Verhoosky, Alexis Nikole Vramis, Jason Henry Walters, Jaiden James Wyzanski, Mia Elizabeth Zimmerman.
Grade eight
High honors: Abigail Catherine Abramo, Sam Rory Andrews, Julia Sarai Boyd, Samantha Mae Brogna, Gabriella Kathleen Carroca-Regan, Seamus Austin Cary, Tyler John Chisholm, Darius Chung, Anna Gail Cluett-Warren, Emma May Cross, Mariame Nahed Daaboul, Teagan Grace Davenport, Avery Margarite Emerton, Gavin Scott Ferguson, Gianna Rose Ferraro, Camila Renata Ferrer Gomez, Brighid Ann Elizabeth Forest, Shae Olivia Garofalo, Elvy Nelson Garvin, Lucas William Goulet, Cooper Lee Guttadauro, Abigail Lee Harvey, Caroline Helen Hennessey, Addison Rose Hogan, Kayla Ann Houston, Kirsten Lexheart Jimenez, Gianna Patricia Keezer, Erica Ruth Langlais, Raina Grace Langlais, Audrey Rose Lapine, Sebastian David Latusky, Kelly Rose McCrea, Jackson Richard Moody, Ava Sofia Nadeau, Giona Marie Nolan, Ciara Josephine O’Connell, Kevin Matthew Ouellette, Olivia Helene Page, Gianna Lee Parello, Lily Alex Patterson, Georgia Ann Prouty, Susan Emily Puska, Priyani Rawal, Madelyn Helen Richards, Abby Kathleen Rinella, Michael Domenic Rinella, Jonathan Joseph Rooney, Kenzie Marie Rourke, Jaysen Dennis Rowen, Orla Maggie Rushbrook, Sophia Marie Sanidas, Lorena Luiza Santos, Kayleigh Laura Silva, Julianna Vanessa Sirois, Taylor Eileen Skane, Zachary Thomas Smith, Panagioti Vasilios Spyropoulos, Gianna Maria Sutherland, Timothy Ryan Tavares, William Alan Terry, Madison Paige Walfield, Olivia Grace Watson, Madison Elizabeth Wescott, Paige Diane Williams, Jamie Lynn Witham, Zyre Kenneth Cheng Zarate.
Honors: Kevin Indiana Ahearn, Taylor Marie Albano, Melinda Elizabeth Almeida, Maxwell Scott Alpert, Katerina Mary Anderson, Tyler Joseph Armstrong, Leighana Maria Barbieri, Raymond Richard Beaulieu, Marco George Bettencourt, Savannah Mary Botthof, Michael Jason Bouzianis, Luke Michael Bowden, Opal Glacier Brisbois, Liam Finn Burke, Katelyn Joann Bushey, Riley Ruth Byrne, Muhammed Mamour Cham, Amelia Rose Chooljian, Bryson Patrick Clark, Douglas Graham Clement, Cali Elizabeth Coffin, Caitlin Ashley Colbert, Jillian Marie Collins, William Kevin Conklin, Morgan Alice Costa, Rosalen Shea Coughlin, Paul Richard Danehy, Kelsey Clara Dawe, Madison Ann Dembowski, Sophia Marie DiPaolo, Shea Francis Doherty, Joshua Joseph Downey, Michael Antonino Emmanuele, Liliann Mary Ferguson, Addison Grace Field, Brady Grace Gaeta, Charles Thomas Garlin, Brendan Stephen Gibbons, Matthew Chandler Gilman, Parker Wei Doon Hamel, Joshua Cole Henry, Jasper Gordon Hewitt, Caroline Elizabeth Horn, Christopher Sheppard Jalbert, Lucia Marie Knapp, Paige Jennifer Lanouette, Skyla Ann Lightbody, Ian Gregory Lomas, Maddox Riley MacDonald, Layla Marie Mahan, Grace Kathryn Mahoney, Max Mangini, Alejandra Gissele Mayorga, Jameson Jeffrey McDermott, Cameron Jeffrey McGonagle, Grace Marie McLaughlin, Kyle William Melendy, Cassidy Kristy Mikol, Ellen Grace Molla, Nicolas Gichiri Mwaura, Andrew Charles Newton, Elizabeth Ann Owen, Francisco Jose Pagan, Aviana Elizabeth Panacopoulos, Aidan Douglas Perry, Samuel Allen Randall, Kylie Elise Redford, Mike Rafael Reyes, Carmela Marie Rodriguez, Emily Olivia Rushbrook, Madison Paige Savage, Tabitha Ann Sears, Seanna Grace Senn, Madeline Louise Shairs, Owen Gianotti Shanbar, Giovanna Marie Simpson, Dylan Mark Spear, Tarik William Sturgeon, Griffin Thomas Taylor, Brady Keith Tersolo, Nathan John Thibodeau, Peyton Sophia Tipert, Lukas David Venezia, Cole Jarod Waterman, Bridget Ivy White, Brooke Adeline Wynott, Joshua Damico Zoladz.
||||