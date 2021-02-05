AMHERST — The following North Shore students were named to the dean’s list at the University of Massachusetts Amherst for the fall 2020 semester.
Beverly
Madison Ames Aitken, Afnan Thamer Alazawi, Eva Beqiri, Tyler Christine Berry, Sofia Olivia Philipsdotter Blomqvist, Abigail Irene Brauninger, Michael James Brauninger, Cameron P. Burkacki, Zachary Jacob Cabrera, John Joseph Cafferty III, Krista Nicole Camara, Shelby Chanelle Casimir, Brendan C. Chan, Cody Shawn Ace Corelli, Matthew Christopher Cotoia, Tuesday Lynne Crowell, Daniel Phillip Cuoco, Sophia Florence Demarkis, Amanda Violette Desmond, Celia Ryan Eanes, Brooke Fabry, George Patrick Fox, Thomas Brody Franciskato, Alana Marie Gabriel, Nicole Ann Garvey, Thomas Joseph George, Amanda Isabella Groblewski, James Hildreth, Jolie Tatianna Ingemi, Chloe Anne Kavanagh, Melanie Rose Kirsch, Claire Elizabeth Knott, Annalia Laino, Riley Mats Linden, Bethany Luther, Niamh E. Lyons, Alexandra Martin Rush, Laina Grace Meagher, Anna Karina Milendorf, Olivia May Norton, Paris B. O'Brien, Michael J. Pinter, Sean Matthew Richardson, Marlene Colleen Rivera, Paula Isabel Rodriguez, Katherine Santin, Lucy Elizabeth Smallman, Sean Connor Sullivan, Jacqueline Elizabeth Swanick, Julia Roisin Toler, Jonathan Mario Tricomi, Christine Shanahan Whitehair.
Boxford
Alexandra Ryan Adam, Cassidy Benson, Eli John Cronin, Finn Delay, Philip John Doherty, Kate Nicole Gaffey, Orla Catherine Gauvain, Andrew Theodore Howard, Anna P. Juliano, Zachary Ebrahimi Kashef, Piper Elise Lieto, Rachel Ann Murphy, Angelina Cecilia Oliveira, Nicholas Andrew Penta, Madelyn Grace Peterson, John Ryan Piazza, Timothy Palmer Puglisi, William Robert Schena, Franklin Su, Emili Marie Van Volkinburg, Caitlin L. Zubiel.
Danvers
Su P. Ao, Brian Arango, Julia Baracewicz, Allison Danielle Burke, Alexis Catherine Chadwick, Nicole Elizabeth Crateau, Joseph Michael Distasio, Joseph Vincent Foglietta Jr., Olivia Donna Foglietta, Luke A. Forden, Natalie A. Gesualdi, Jean-Baptiste Goriou, Megan Alyse Hammerle, Christian Carl Hess, Amelia Elizabeth Krisko, Daniel Ralph Landers, Melanie Isabella Litchfield, Shamus Patrick Lombard, Meghan Marie Long, Skye Janice Lovell, Willa P. MacLennan, Isabel Dolores McKenna, Allison Mae Noronha, Elizabeth Anne Noronha, Sam Patterson, Molly Elizabeth Pinho, Jonathan Philip Powers, Declan Patrick Quinn, Daniel Francis Rossitto, Gabrielle E. Sherrick, John Peter Skarmeas, Sarah Ann Sweeney, Athena Marion Velonis, Thomas Joseph Walfield, Michael Leo Ward, James Nicholas Zafiri, Mengqing Zou.
Hamilton
Trent Christopher Blatz, Erin Marie Connors, Alexander Scott Favazza, William James Frain, Sonia Elizabeth Jahng, Alexander Antonio Johnson, Henry Peter Jones, David James Laforge, Benjamin Abram Peters, Emma Marilyn Meade, Jordan Jinfu Smith, Emily Lotte Vanderwilden.
Ipswich
Brett Marcus Beaulieu, Rachel Lynn Brooks, Megan Gallagher Callahan, Eva Donna Capobianco, Isabelle Marie Cerundolo, Madeline Catherine Chesley, Bryce Bria Cole, Philip Edward Colladay Jr., Mya Victoria Cuevas, Brian William Curley, Sean Michael Davis, Caroline Rose DeGrappo, Sydney Elizabeth Doolan, Rayna Duffield, Emily M. Gear, Barry Lawrence Giglio Jr., Gabrielle Ann Gillette, Jessica Jean Yutong Harrington, Louis Hewitt, Yuan-Ting Hsu, Ariel Minna Kenny, James Gene Kim, Lucas Jenssen Kubaska, Chloe Peyton Lindahl, Claire Mary McElwain, Hailey A. McQuaid, Philip Fletcher Meneghini, William Allan Morrow, Matthew Paul Naeger, Elizabeth Ryan O'Donnell, Chloe Elizabeth Primack, Grace Whitney Quinn, Jason Russell Rollins, Sophia Elise Rugo, Cooper Vito Sammartano, Maia Frances Sprouse, Angela Marie St. Peter, Caitlyn Marie Stevens, August Tacheron, Eva Meredith Trainer.
Marblehead
Daniel Roth Abrams, Kyle Robert Aikman, Payton Elaine Andrews, Anna Arbo, Jack Frederic Barker, Samuel Jacinto Bernstein, Lucia Eleanor Beurer, Aaron G. Brockman, Alexandra Tydings Carlton, Julia Caitlin Cerrutti, Benjamin Alexander Collette, Joseph Mark Doherty, Megan Downey, Connor Richard Elliott, Madilyn Linnea Ernst, Lila Frankenstein, Mason Ryan Friedman, Gregory Simon Garber, Daniel Dwyer Gawrys, Rachel Goldstein, Katelyn Norkin Greene, Michaela Rose Haliotis, Anneliese Elaine Hammer, Mark Lekstrom Himes, John Patrick Howard, Eliza Grace Howells, Sarah Jeanne Jordan, Zachary Thomas Jordan, Nicole Olivia Klemm, Klara Lehmann, Hannah Beth Lieberman, Dalia Ann Loughlin, Arlene Beatrice MackRosen, Joseph Francis McKeever, Joan Insook McNulty, Jasper Seth Merrill, Jordy Mukania, Obinnaya Uchechukwu Okereke, Cameron Joseph Razin, Jack William Rieckelman, Tessa Lawrence Robertson, Cole Maley Rockwell, Michael D. Rubino, George William Ryan, Anna Anita Shahbazyan, Julia Wallen.
Middleton
Jack Michael Aldrich, Leigh Ellen Appelstein, Emma Begley, Erin Marie Bergeron, Meaghan Bridget Lapierre Berrigan, Benjamin Keith Brown, Emma Madeline Bruce, Lily Tomas Bruce, Raluca Irina Buhaescu, Cameron Philip Cloutier, Christina A. Curreri, Madison Kimberly Dahlgren, Ryan Savy Donahue, Katherine Ann Downs, Michael David Duest, Elisa Ann Gildea, Matthew John Gillespie, Shane Hancox, Harry Richard Kessel, Diana Maria Konarski, Joseph LaMarca, Mackenzie Ann Nichols, Jenna M. O'Donnell, Candra Pepper, Alec B. Reardon, Julia Nicole Saxonis, Kiley Elizabeth Saxonis, Emma Ivey Schell, Chloe Olivia Springer, Ugochukwuebuka Naphtali Udom, Jillian Taylor Zahar.
Peabody
Arthur Monteiro Alves, Valentina Angel, Diana Elizabeth Barr, Courtney Elizabeth Barrett, Alexis Batakis, Ashley Phoenix Batakis, Madison Rose Bethune, Alexsandra Marie Fuller Bettencourt, Alyssa N. Bettencourt, Robert John Bettencourt Jr., Adrianna T. Brent, Ryan Mahdi Charfi, Lindsay Clements, Kirsten Marie Crowe, Elizabeth Jennie Curcio, Ryan D'Alleva, Payton Elisabeth Ditchfield, Alex R. Fossa, Joash Elijah Audrey Gallardo Gabriel, Rachel Danielle Gross, Kyle John Hentosh, Jake Hayden Howard, Christian Alfred Jones, Hannah Eve Kemp, Elisa Kola, Gerhard Kola, Jessica Grayce Krouse, Mallory LeBlanc, Sydnie Marie LeBlanc, Daniel Adam Lubicki, Riley Elizabeth Lynch, Sam Riley Lynch, Jared P. McIntosh, Benjamin J. Meirelles, Joseph Patrick Mulherin, John Joseph Najjar, Hoang-Anh N. Nguyen, Joseph Martin ONeill, Caroline A. O'Neill, Janelle Sarah Richard, Domenic John Rinaldi, Isabella K. Rozza, Erin Joy Silva, Michael Leo Silva, Shannon Jean Silva, Emily Gisele Suthar, John Joseph Suthar, Athena Teehan, Kimberly A. Walsh, Stephen Whitehead.
Salem
Laura Barnes, Julian Beaudoin, Elise Boehm, Dominika Julia Brzozowska, Angelina S. Caggiano, Kelly Diane Caggiano, Nicholas Capra, Christopher Joseph Cataldo, Patrick Archer Collins, Cara Margaret Crasco, Emma Grace Currier-Dougherty, Kendall L. Divin, Praise Edokpa, Eliza Jane Bowditch Holtz, Patricia Mae Natividad Jabonillo, Dylan Thomas Klocker, Nanthasen Lam, Aidan Michael Lane, Prestin Star Noelani LeBlanc, Nathaniel Connor Lilly, Connor Bingham Mackey, Morgan Marie Mackey, Isabella Rose Malionek, Luis A. Matho, Charlotte Mary McDonald, Hailee Elizabeth Monies, Danny Phuong Nguyen, Neva C. Payson, Winson Phu, Adrienne Belle Povey, Adam Leonard Pszenny, Alandra Kathleen Ricci, Ruth Jamie Rojas, Brianna Leigh Sano, Shawn Michael Small, Maggi Pearl Smart, Scott Gabriel Uva Jr., Benjamin Kaye Weedon, Sofia Bernice Weedon, Gabriel Mesquita Zangirolani.
Swampscott
Alessandra Elsa Amore, Joshua Ralph Badal-Rodrigues, Erik Bazarov, Cameron Ernest Burke, Haley Elizabeth Carola, Olivia Rae Chavez, Isabelle Hayden Cilley, Catherine Ryan Cullinane, Nicholas Philip Dariotis, Ethan Jacob Friedman, Alexander Mark Greenwood, Gregory Mark Grimaylo, Nicole Allessandra Hayes, Brian Gialuat Hoang, Daniel A. Johnson, Caroline Paige Kinne, Haley Victoria LaKind, Isabel Frances Levin, Noah Philip Levine, Andrew Christopher Maldonado, Molly K. Marocco, Samuel Allen Mayblyum, Megan Elise Mentuck, Amanda Murrizi, Anne Elizabeth Norton, Alexa Viola Papazoglou, Daniel Popovskiy, Steven Michael Santanello, Isabelle Sarah Stairman, Dejen Mulu Teferra, Natasha Jayme Tsaryuk, Olivia Victoria Voznyuk, Jared Dylan Wallen, Meredith Charlyn Wolinski, Joshua Young, Liad Robert Mordechai Zafrani.
Topsfield
Samantha Elise Ames, Marissa Rose Berry, Sophia E. Ciccarelli, Brennan Joseph Cooney, Isabella N. DeIulis, Keegan James Dooley, Julie Jean Gallagher, Tara Frances Gallagher, Eli Grigorian, Alexa K. Ide, Kaela Courtney Kennefick, James Nathan O'Kelly, Lindsay M. Porter, Stefanie Emma Reineke, Haley Johanna Stark, Emma O'Neil Sturgis, Connor James Swarts, Peter Frank Swenson.
Wenham
Chloe Marie Belliveau, Samuel Robert Boudrot, Genevieve Patricia Cring, Sophia Ellen Halling, Cate Elizabeth Pasquarello, Richard David Paul, Madelaine Rose Sanford, Ella Jeannette Stock, Alexander James Traverse.
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