Covenant Christian Academy Class of 2023

Beverly
Abigail Voncele Chewning
Landon Travis Gallant
Natalie Lyn Hammond
- Jude Miller
- Maya Hurston Porter
- Anthony Costa Reis
- Kate Karine Robinson
- Spencer William Sullivan
Burlington
- Weihao (Henry) Lei
Byfield
Larissa Gail Sabatino
Danvers
- Ava Belle Anastasi
- Riley Ethan Freedman
Evan Michael Ray
Essex
Elisabeth Jane Ostrowski
Groveland
- Riyan Charles Goel
Hamilton
- Abigail Jade Beville
Ezra Pravin Kline
- Mari Elizabeth Walters
Lexington
Trevor Ethan Hall
Lynn
- Charlotte Wyman Balentine
Marblehead
Lily Faith Callahan
North Reading
- Yuejia Wang
Saugus
- Noah Anthony DeJesus
Wakefield
- Jane Stelliani (Stella) Leras
Wenham
Gabriel Andrew Beckwith
Sydney Grace Plosker
- Ada Yolande Roth
- Seth Edgar Everett Williams
Wilmington
- Tanya Nicole Mollo
Woburn
- Genevieve Darnell
- National Honor Society