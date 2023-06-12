Covenant Christian Academy Class of 2023

Covenant Christian Academy Class of 2023

 Courtesy photo

Beverly

Abigail Voncele Chewning

Landon Travis Gallant

Natalie Lyn Hammond

  • Jude Miller
  • Maya Hurston Porter
  • Anthony Costa Reis
  • Kate Karine Robinson
  • Spencer William Sullivan

Burlington

  • Weihao (Henry) Lei

Byfield

Larissa Gail Sabatino

Danvers

  • Ava Belle Anastasi
  • Riley Ethan Freedman

Evan Michael Ray

Essex

Elisabeth Jane Ostrowski

Groveland

  • Riyan Charles Goel

Hamilton

  • Abigail Jade Beville

Ezra Pravin Kline

  • Mari Elizabeth Walters

Lexington

Trevor Ethan Hall

Lynn

  • Charlotte Wyman Balentine

Marblehead

Lily Faith Callahan

North Reading

  • Yuejia Wang

Saugus

  • Noah Anthony DeJesus

Wakefield

  • Jane Stelliani (Stella) Leras

Wenham

Gabriel Andrew Beckwith

Sydney Grace Plosker

  • Ada Yolande Roth
  • Seth Edgar Everett Williams

Wilmington

  • Tanya Nicole Mollo

Woburn

  • Genevieve Darnell
  • National Honor Society

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