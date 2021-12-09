Danvers High School Honor Rolls, first quarter 2021
9TH GRADE
Highest Honors: Julia Sarai Boyd, Katelyn Joann Bushey, Tyler John Chisholm, Amelia Rose Chooljian, Anna Gail Cluett-Warren, Emma May Cross, Mariame Nahed Daaboul, Kelsey Clara Dawe, Maricelis Fantauzzi, Brighid Ann Elizabeth Forest, Elvy Nelson Garvin, Cooper Lee Guttadauro, Joshua Cole, Brayden Kiley Holt, Kayla Ann Houston, Kirsten Lexheart Jimenez, Gianna Patricia Keezer, Sarah Grace Kirby, Erica Ruth Langlais, Audrey Rose Lapine, Giona Marie Nolan, Ciara Josephine O'Connell, Kevin Matthew Ouellette, Olivia Helene Page, Lily Alex Patterson, Bradley Thomas Piscitello, Abby Kathleen Rinella, Michael Domenic Rinella, Sophia Marie Sanidas, Seanna Grace Senn, Hailey Anne Smith, Gianna Maria Sutherland, William Alan Terry, Nathan Anthony Tibbetts, Connor Rease Christopher Wells, RaeAnn Kelly Williams, Keegan Jeffrey Winterton, Jamie Lynn Witham, Joshua Damico Zoladz,
High Honors: Kevin Indiana Ahearn, Connor Joseph Akerman, Taylor Marie Albano, Katerina Mary Anderson, Joseph Willard Baker, Jordan Elizabeth Bennett, Marco George Bettencourt, Savannah Mary Botthof, Michael Jason Bouzianis, Opal Glacier Brisbois, Bruno Monteiro Bueno, Riley Ruth Byrne, Zachary Michael Calabro, Seamus Austin Cary, Alisha Nicole Castro Espinal, Yarelis Haydee Castro, Muhammed Mamour Cham, Bryson Patrick Clark, Cali Elizabeth Coffin, William Kevin Conklin, George Faissal Daaboul, Madison Ann Dembowski, Noah Phillip DiChiara, Sophia Marie DiPaolo, Joshua Joseph Downey, Addison Grace Dunton, Emmanuel Owigho Efetevbia, Sophia Elhadidy, Elizabeth Suzanne Farrell, Gianna Rose Ferraro, Sophia Rose Gaff, Charles Thomas Garlin, Parker Wei Doon Hamel, Abigail Lee Harvey, Connor Edward Harvey, Caroline Elizabeth Horn, Greysun Ladan Jackson, Noah David Johanson, Farman Ali Khan, Shayan Muhammad Khan, Nicholas NMN LaMarco, Raina Grace Langlais, Mia Nicole Lewis, Ian Gregory Lomas, Jonathan Aaron MacPherson, Grace Kathryn Mahoney, Alejandra Gissele Mayorga, Kelly Rose McCrea, Robert Michael McGonigal, Cameron James Mercurio, Cassidy Kristy Mikol, Savannah Jade Morency, Charlie Doyle Morris, Ava Sofia Nadeau, Andrew Charles Newton, Brennan Michael O'Brien, Jadannys Ortiz, Elizabeth Ann Owen, Gianna Lee Parello, Noah David Pereira, Aidan Douglas Perry, Kaylee Brooke Piscitello, Georgia Ann Prouty, Samuel Allen Randall, Kylie Elise Redford, Mike Rafael Reyes, Madelyn Helen Richards, Giovanna Chrissi Rodrigues, Jonathan Joseph Rooney, Madison Paige Savage, Jerry Jason Schwarz Gaeta, Hailey Marie Sears, Owen Gianotti Shanbar, Giovanna Marie Simpson, Panagioti Vasilios Spyropoulos, Brady Keith Tersolo, Nathan John Thibodeau, Madison Paige, Madison Elizabeth Wescott, Paige Diane Williams, Brooke Adeline Wynott
Honors: Ethan James Beausoleil, Michael Richard Burke, Marishka Anne-Cote Burnett, Dominic Joseph Campanale, Addison Grace Field, Nathan Norman Flint, Molly Rose Gagnon, Jasper Gordon Hewitt, Skyla Ann Lightbody, Sam Burton Lindeman, Grace Marie McLaughlin, Julian Alic Morais, Harven Julien Junior Saint Vil, Tabitha Ann Sears, Tarik William Sturgeon, Lili Anne Teheen, Riley Winter Vogel, Nola Lee Wiswall
10TH GRADE
Highest Honors: Catherine Shea Angelopolus, Katherine Lynn Bahret, William Alexander Brooks, Kevin Martin Burke, Dino Alex Celikovic, Madeline Ann Chase, Katelyn Ann Corbett, Mia Patricia Delafano, Nicholas Jason Demakis, Isabella Jo-Ann Demakis, William Anthony Dumont, Molly Elizabeth Emery, Avery Marie Ernst, Megan Kristen Evans, Rachel Elizabeth Evans, Samantha Lee Fay, Olivia Marie Ferullo, Melanie Mae Finney, Ellie Serena Frost, Aundrea Angelina Gaudino, Molly Joan Godfried, Ava Rose Gray, Gabrielle Marie Griffin-Fetsch, Benjamin Matthew Hanas, Daniel Stephen Hnatowicz, Jackson Thomas Hobbs, Reese Calin Holland, Ella Marie Huntington, Kelly Thi Huynh, Lenaya Diane Jackson, Julien Teagan Reginald Joseph, Jessalyn Lenyce Kasperek, Michael Paul Kasprzak, Bryce David Kassiotis, Kathryn Grace Kelter, Lucas Oliver Landry, Ty Christopher Langlais, Jerry Nathan Longang Lowe, Xan Kenneth Parke MacDonald, Julian Rolando Marrero, Allison Louise McGinnis, Arianna Adamandia, Logan Ryan Metivier, Malana Elly Moy, Dominic Giuseppe Napoli, Benjamin Caominh Nguyen, Allison Claire O'Keefe, Evangeline Fudi O'Keefe, Isha Kripesh Patel, Gavin Michael Porter, Lindsey Joan Porter, Kailyn Mary Richards, Bianca Valentina Romano, Massimo Philippe Selaya-Mendez, Bobbi Ella Serino, Matthew Stephen Shannon, Abigail Louise Sher, Milla Shirikyan, Adonis Alexander Ventura, Caleb Houston White,
High Honors: Connor William Ackerman, Nicholas John Aggelikas, Lauren Olivia Ahearn, Attawulai Atua Ayamga, Ella Grace Behling, Hannah Lynne Blackadar, Amelia Ava Bondanza, Amelia Esther Bourdier, Timothy Daniel Bowler, Jack Henry Brett, Aidan Sophia Bromm, Joao Victor Cardoso, Georgia Maria Chatzimakris, Milo QianQian Clarke, Abigail Brooke Collier, Daniel Paul Coogan, Assad Nasr Daaboul, Michael Anthony DeLisio, Riley Marie Devitt, Shannon Lily Driscoll, Madeline Christine Fabrizi, Lia Kathleen Fiasconaro, Nicholas Marc Figueiredo, Robert James Fish, Jamie Michael Ford, Owen Standish Gasinowski, Luke James Giarratana, Brendan Thomas Glowik, Suri de Rezende Gomes, Juan Algenis Gomez, Quintin Antonio Goncalves, Mark William Gongas, Mark Francis Haskins, Norah Violette Hass, Chloe Kristine Jahm, Nichole Rose LaScola, Jordan Robert Locke, Joshua Charles Lundrigan, Julia Lynn Marchant, Ava Elisabeth Marshall, Lillian Mae Mastrangelo, Madison Lyn McClearn, Macie Evelyn McCowan, Christopher Patrick McCrea, Megan Jocy McGinnity, Luke Alexander Metivier, Isabella Kathryn Moccia, Kate Sonia Molina, Annalee Mary Morris, Dylan Phoenix Mullick, Eoustina Tsamasiros Nako, Tobin Matthew Nolan, Joseph Michael Nugent, Jacob Thomas Ouellette, Arianna Marie Perez, Brady Charles Plaza, Sean James Rivard, Brea Michelle Robinson, Ryan Patrick Rogers, Jake Halsted Ryan, Lola Donel Smith, Gregory Alan Somes, Taylor Marie Summit, Zachary Nathaniel Trohon, Jordan Michelle Turcotte, Dariel Vaka, Travis Scot Voisine, Steven Alexander Vramis, Noah Gary Wade, Krysta Ann Zamejtis,
Honors: Matthew Dias Cardoso, Kaitlyn Marie Cicerone, Isabel Jardim DeSouza, Mark Francis Haskins, Jedrick Wade Kobierski, Caitlin Elizabeth Labastie, Skylar Claire Laws, Max Bennett Lindeman, Camron John Lojko, Jennaya Avril Navarro Lopez, Matheus Martins Moreno, Jayden Alexander Moore, Sean Dennis Moore, Christopher Thomas Moreland, Julia Gabrielle Mumbauer, Brendan William Roach, Luca Dante Rosati, Jaidan John Rubalcava, Connor Thomas Savage, Ian Matthew Spear, Mason Damien Victorine, Stella Renee Vigliotta, Sophia Rose Walters, Julia Allison Whitmarsh, Franquely Zorrilla
11TH GRADE
Highest Honors: Alyssa Nicole Anderson, Ella Celeste Bittner, Sadie Charlotte Bucco, Nicholas Sheehan Constantino, Ryley Elizabeth-Ann Crosby, Angi Samira Nahed Daaboul, Ibrahem Abdel Basset El Essawy, Danielle Renee Ford, Emily Rose Goddard, Penelope Takako Hewitt, Maxine Rae Lapine, Justin Joseph Leedham, Reagan Bruce Little, Kaylee Brooke Marsello, Emma Faith McCullough, Kylee Marie McGraw, Olivia Ann Morrison, Shea Elizabeth Nemeskal, Tehya Maddison Nguyen, Carlos Patricio Ortega Osorio, Sofia Jean Panagoulias, Sadie Jane Papamechail, Jenny Sumesh Patel, Chance Brennan Prouty, Katherine Marchand Purcell, Maria Rose Sanders, Gillian Isabella Stempien, Kathleen Jean Walfield, Emma Lyn Wilichoski, Eric Zhang, Zachary Damico Zoladz,
High Honors: Michael Matthew Ambeliotis, Eliana Laurel Anderson, Michael Power Arcari, MarthaRose Elizabeth Avola, Natalie Michele Bernard, Shannon Marie Breen, Grant Christopher Burden, Rylie Ann Burns, Matthew Scott Callahan, Maison Glenn-Allan Colella, Alexander Edward Baiocchi Cotter, Braden Romsavich Coyne, Matthew Garcia Cruzada, Makayla Marie Cunningham, Abigail Marie DeAngelis, Natalie Grace DelGenio, Sabrina Jane DiChiara, Shea Elizabeth DiGilio, Jonathan Henry DiTomaso, Emma Elizabeth Eagan, Taylor Jameson Field, Alyssa Madeline Sarmento FitzGerald, Delaney Anne Flewelling, Jack Kelley Flynn, Nathan Michael Gaff, Trevor James Gennodie, Aedan Emerson Giangregorio, Emma Noel Gibbons, Anthony James Giordano, Katherine Ilias Gkiokas, Loucas John Glynos, Tristan Mae Hanson, Chloe Anne Hertigan, Jewo Jatta, Charles Payne Johnson, Madison Lyn Joly, Robert James Joyce, Jadon Austen Kelley, Kate Lily Kirby, Skylar Brooke Kwiatek, Deryn Robert Lanphere, Natalia Locilento, Maya Toula Longo, Abigail Rose Lyman, Mia Jade MacLean, Abigail Rose Malone, Aidan James Masterson, Meghan Elisabeth McCowan, Lauren Reese McCullough, Trevor Joseph McNeill, Lauren Carole Merritt, Daniel James Molina, Lil Gael Montevecchi, Katie Lynne Newman, Ava Victoria Newton, Robert John Norbaka, Sadie Jane Papamechail, Sophia Grace Papamechail, Leticia Sousa Pimentel, Teagan Daly Price, Kaylee Ann Rich, Marcus William Rideout, Lucas Thomas Rotker, Sophie Olivia Savino, Malik Liam Selmani, Mikayla Emma Shaffaval, Ronald James Sikorski, Ema Gabriela Stone, Karlee Elizabeth Surette, Tyler Patrick Tibbetts, Chanel Ventura, Maylin Dao Vo, Lilly Maguire Walfield, Tess Bailey Wallerstein, Jaime Morgan Walsh, Jessica Sydney Walsh, Haylie Jean Weiner, Aris Socrates Xerras.
Honors: Cali Jane Abbatessa, Rachel Elizabeth Allen, Joseph Angel Baez-Pena, Emma Elizabeth Callahan, Ryan Louis DelGenio, Matthew Corey Dowling, Jakob Wong Doon Hamel, Courtney Lyn Hinchion, Collin Ryan Lima, Reese Avery MacDonald, Tyler James Richard McCullough, Kiara Madison McNamara, Colin Cornellius Mugaga, Tyler O'Neill, Jordan Tetekash Ortins, Lillian Marie Owen, Hansel Ivan Perez, Hayden Connor Russo, Colin Warren Skillins, Alexis Cecilia Stephanides, Michael Edmund Sydlowski,
12TH GRADE:
Highest Honors: Emad Eddine Abboud, Milena Grace Aggelikas, Sabrina Marie Auciello, Ryan Michael Barthelmess, Arianna Joanne Bezanson, Gabrielle Rose Chisholm, Ashley Louise Clark, Ava Olivia Cooper, Dylan Thomas D'Alessandro, Emma Lynn Dunn, Ali Elhadidy, Charlotte Rosemary Fabrizi, Amire Marcus Garcia, Emma Elizabeth Gomes, Lucy Kate Graffam, Julissa Raquel Hernandez Espinoza, Jared Graham Hilton, Brendan Matthew Johnson, Ema Kantarevic, Chase Robert Kassiotis, Colin Patrick Kelter, Rayyan Mohammad Khan, Aidan Charles Lanphere, Kevin Paul Lennox, Madeline Clare Little, Shayna Erin Little, Kassey Mandri, Sophia Rose Mastrangelo, Adam George Mentzer, Shea Thomas Michaud, Katherine Dianna Miraglia, Natalie Oliveira Onofri, Sean Edward Ouellette, Daniella Francesca Pallazolla, Harry Patterson, Reese Emma Pszenny, Caleb Alexander Raesly, Sabrina Reese Ramsay, Kayla Margaret Redford, Kevin Patrick Rogers, Jack Robert Rooney, Tyler Christopher Savage, Jake Spignese, Kevin Christopher Sydlowski, Emily Katherine Tibbetts, Amanda Louise Tinkham, Louis Gregorio Velasquez, Tess Elizabeth Vontzalides, Cale Andrew Wallis, Kristina Jordan Yebba
High Honors: Major Brooks Adair, Adam Christopher Akerman, Olivia Jane Anderson, Lauren Rose Auciello, Jessika Ingrid Bastos Azevedo, Dominic Rafael Baez, Hannah Leigh Barclay, Carina Ashley Boles, Meredith Elizabeth Brady, Grace Evelyn Brinkley, Emily Alice Calder, Brandon Lawrence Cash, Kendra Nicole Cone, Colby Gene Davis, Emma Catherine Delisle, Jonathan Taylor Despres, Braiden Jessica Devitt, Emily Rose DiStasio, Annlauren Gainchou Djoko, Lucy Rae Dumont, Brooke Livia Durkee, Amr Abdel Basset El Essawy, Williams Damilola Elusakin, Caitlin Lee Emery, Mekonnen Charles Eon, Leah Amy Evans, Delani Michele Flynn, Jasper Paul Folkins, Julianna Nina Francis, Eva Marie Garcia, Max Edju Gasinowski, Evan Yianni Glynos, Nicholas Stuart Goodwin, Alexandra Gabrielle-Fushu Griffin, Zackary Leung Doon Hamel, Arianna Elizabeth Haskins, Emma Grace Hatch, Margaret Dorothy Healey, Alexia Marie Hnatowicz, Nicholas Hyun Kim Homze, Connor Jacob Horn, Evangeline Marie Hunter, William Duong Huynh, James Le Klingler, Alyssa Grace Kocur, Evan Kooper Laws, Remy MacKay Lombardi, Jade Alexandra Malone, Ciana Lee Martin, Elisha Thomas Masters, Nolan Andrew McElroy, Tyler James McGuinness, Mateo Enrique Meaden, Amanda Marie Mikol, John Edgeworth Murphy, Kevin Kamau Mwaura, Salvatore Nils Napoli, Joseph John Parisi, Dorian Alexander Perez, Sarah Kelly Rogers, Sophie Halsted Ryan, Nichole Marchioro Silva, Alexia Simpson, Juliana Marie Skane, Adam James Skinner, James Curtis Thibodeau, Emily Catherine Tobin, Christina Marie Tsiumis, Brendan Francis Whalen, Brad Mark Wilichoski,
Honors: Leona Albertine Bangura, Donovan Jameson Biersteker, Jason Alexander Bisset, Paul Joseph Canning, Ariana Lysette Chaves, Charlotte Andrea Cowhig, John Patrick Curran, Samantha Kayla Dion, Aidan Michael Drislane, Owen Garrison Eckelkamp, Jad Jihad El Shayeb, Jude Winkler Gettings, Madison Alexandria Gongas, Daniel Van Huynh, Jacquelyn Rose Jones, Anna Rose Krisko, Haley Alyssa LaChance, Ambrose Larson, Michael Anthony Leon, Corey Jason MacNeil, Brian Gerard Mahoney, Maria Ann Mangini, Matthew Adam Maurice, Jamison Dee Moore, Kyle Cullen Morrissey, Shanti Laxmi Shrestha, Aidan Richard Smith, Kathleen Maria Tiernan, Matthew Robert Verry