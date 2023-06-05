Essex North Shore Agricultural & Technical School Class of 2023

Essex North Shore Agricultural & Technical School Class of 2023

 Courtesy photo

Amesbury

Aniyah Booth

Avry Robinson

Julia Young

Andover

Erica Dauphin

Ella Feltz

Beverly

Foster Adams

Chloe Aiello

Ali Al-Kinani

Nataliah Almeida

Ashley Bodek

Conor Boudreault

Michael Burns

Samantha Butterworth

Rocco Cioffi

Megan Crosby

Ashlee Davidson

Reilly De Jesus

Cameron Doherty

Kara Dooley

Alexa Ebersole

Lyndsey Figueroa

Haley Guilmet

Julianna Hernandez

Courtney Hopkins

Haydin Hughes

John Hunter

Ben Janvrin

Ryan Lovasco

Ledio Omeri

Elizabeth Rehal

Ruby Scarcella

Ashley Silva

Peyton Stavis

Madison Sullivan

Boxford

Steven Addario

Megan Bradley

Lillian Gaglione

Rylee O’Brien

Danvers

Jay Aldrich

Kailey Bettencourt

Noah Blake

Amanda Borsa

October Brisbois

Ava Clouthier

Christina Cobuzzi

Ryan Cole

Benjamin Crosby

Avery Crowe

John DeFrancesco

Joseph DeFrancesco

Joelle Dukeshire

Katrina Edry

Caroline Evans

Kali Ferguson

Kai Folkins

Justin Fowler

Alana Gadbois

Tyler Garlin

Destiny Gath

Devyn Gauthier

Saviour Gbemu

Isobella Gillis

Logan Guttadauro

David Hill

Anwyn Jones

Sharonjit Kaur

Henry Keifer

William Keifer

Ryan MacDonald

Kyle Mahan

William Martins

Mckenzie McConnell

Michelle Mondi

Jacob Moody

Christopher Morency

Garrett Moroney

Thai Nguyen

Alexander Park

Haleigh Peterson

Benjamin Prentiss

Robert Pulisciano

Sophia Raymond

Katina Roberts

Aspen Robicheau

Nathaniel Sorell

Ryder Southwick

Brendan Steeves

Kyle Straccia

Camden Sutherland

Kaitlyn Wade

Rylie Watson

Rebecca Winston

Essex

Jennifer Baker

Samuel Crocker

Joshua Heath

Riley Huber

Aidan Reed

Georgetown

Emily Fulton

Mija Knapp

Taylor Robenek

Gloucester

Ella Anderson

Renara Barreto

Elizabeth Bergmann

Alyssa Brown

Yasmim DaSilva

Makayla Dion

Jada Exama

Emma Frontiero

Madison Gauvain

Joseph Hnulik

Alexis Johnson

Drew Kerr

Ashley O’Brien

Lillian Palmer

Nikolas Taormina

Clint Vieira

Groveland

Amani Benouardia

Emma Hammond

Hamilton

Gianna Mena

Vanessa Odoardi

Haverhill

Erin Berard

Josue Codair

Teagan Fraser

Paige Giuffre

Vincent Lozzi

Trevor O’Neil

Brennan Simms-Steinel

Ajay Stanton

Ipswich

Mayana Baker

Clare Curry

Rex Davidson

Olivia Desmond

Benjamin Hetnar

Lawrence

Odalina Ventura Lawrence

Lynn

Ava Allaire

Yennalis Beato

Jocelyn Chiari

Katelyn Comeau

Katieri Cutone

Mayli Garcia

Nathan Hammerschmitt Le Gal

Trinity Mallett

Emma Nicosia

Collin O’Reilly

Jaylene Ortiz

Ketlyana Pacaud

Samuel Parker

Ashley Pena Martinez

Geoffrey Pike

Thomas Politano

Abigail Rodriguez

Tyler Santiago

Eleanor Show

Lynnfield

Daniel Corrente

Janelle Gaudette

Lawrence Graffeo

Eliza Koyle

Emely Lopez Mendez

Liam O’Connor

Benjamin Sieve

John-Anthony Tavano

Ethan Wilson

Malden

Garrett Hunter

Gavin Marchant

Benicio Ortiz

Manchester

Curtis Merrill

Alexandra O’Malley

Marblehead

Delia Biancardi

Audrey Chmura

Eliza Christensen

Evan Cowles

Elinor Ferris

Sophia Gonzales

Niamh Murtagh

Peter Norton

Alexander Pulido

Nicholas Schluter

Melrose

Michael Brown

Bianca Mendez Rivas

Merrimac

Miabella Cavallaro

Ivy Daneau

Methuen

Zoe Berube

Luisa Chanquet

Carolyn Gray

Madyson Kaufman

Middleton

John J. Bucchiere IV

Charles Clinch

Julia Ernst

Roman Palermo

Leighton Rennick

Lilah Sherriff-Streng

Nicholas Wilson

Nahant

Madyson Bardgett

Newburyport

Yelena Kinosian

Alexandra Trimper

North Andover

Cynthia Hunt

Ava Loomer

Ty Moughan

Francesca Oliveto

Melina Rikkola

Elizabeth Wilson

North Reading

Ashley MacAdams

Peabody

Mattias Anderle

Thomas Ayers

Kalynn Barter

Alexis Beattie

Alyson Bisenti

Anthony Bonfanti

Samantha Brown

David Canedo

Austin Cassidy

Elijah Chinel

Faith Coffey

Nicholas Coke

Ryan Colbert

Keyla Colon

Kiara Colon

Gianna Cook

Matthew Cormier

Olivia Rose Cunha

Chelsi Dimond

Cassidy Doherty

Cayley Drigotas

Kyle Espinal

Christian Federico

Aisling Finnegan

Sam Fritz

Ryan Gagnon

Gaspar Galleguillos

Samantha Gill

Elana Gitlin

Kyle Gustin

Guido Iannalfo

Stanley Jacques

Jag Jordan

Luke Joyce

Cameron King

Daniel Leblanc

Devin Lebron

Ethan Long

Harrison Lynch

Taylor MacKinnon

Gianna Mancaniello

Caleb McNair

Shalyn Medailleu

Joleena Mello-Botelho

Joshua Mercer

Griffon Minette

Olivia Monsini

Mark Nazzaro

Gentijana Olmedo

Jennifer Otero-Otero

Andrew Paulino

Michael Pelletier

Mia Proulx

Justin Richards

Hailey Roach

Cristian Rodriguez Iglesias

Natasha Rosario

Aislin Russell

Marco Schirripa

Andrew Schrimpf

Laiwa Sergile

Emma Silvia

Taylor Somers

Alexandra Stone

Amanda Stone

Bryan Swaczyk

Olivia Tinkham

Darianna Toribio

Bailey Tracchia

Bryan Uribe

Paola Vasquez Sorto

Sophia Vetrano

Sarah Vieira

Hannah Wiebe

Reading

Emma Aiello

Kian Breslin

Revere

Sophia Madarese

Giavanna Smith

Rockport

Piper Englin

Morgan O’Sullivan-Place

Jonah Stevens

Rowley

Chloe Galante-Barrett

Salem

Fatmeh Al-Freihy

Olivia Barreira

Gianna Bettencourt

Christopher Bouchard

Cody Butler

Raviel Carrasquillo

Damian Castro Almonte

Cerah Colpitts

Samantha Cook

Jessica Cruciani

Maria Cutone

Megan Danjou

Luz Celeste De La Cruz Alcantara

Destinee DeJarnette Alexandre

Erin Delaney

Kyle Depina

Medrano Deschene

Alyssa Espinal

Divanni Fernandez

Mia Finn

Jacob Gillooly

Abbey Gonzalez

Emily Grzela

Yosselin Guerrero Badillo

Tayqwonn Jones

Amaya Kardenetz

Isaac Lefleur

Ella Levesque

Natalia Lopez

Alexia Luchini

Sophia Luchini

Ella Manninen

Calan Maxfield

Sophia Meechin

Camilla Melodia

Louis Minaya

Christopher Nocivelli

Madison O’Keefe

Shawn O’Keefe

Maria Parnassa

Alli Parr

Devin Potorski

Isabella Santana

Victoria Schroeder

Eric Summit

Peter Tsoutsouras

Ayaris Velez

Nuraz Waris

Henry Worth

Saugus

Macy Cadigan

George Farraher

Mackenzie Kelley

Adele Lopez

Somerville

Murphy Langevin

Stoneham

Aidan Rock

Swampscott

Louisa Caplan

Lucas Gunther

Madeline Mcdonald

Tess Mintzer

John Rapisarda

Phoenix Smith

Topsfield

Emma Blair

Aidan Conley

Colin Holden

Christopher Itz

Cathryn McBournie

Jack McBournie

Faye McCarron

Nicole Morse

Lilly Parker

Wakefield

Madison Kelley

West Newbury

Samantha Lake

Winthrop

Maha Fawzi

Woburn

Peyton Coakley

Fiona King

Kate Newman

Catherine Thomas

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