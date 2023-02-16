The following students have been named to the honor roll for the second quarter at Hamilton-Wenham Regional High School for 2022-2023:
GRADE 9 HIGH HONORS: Greta Baird, Evelyn Bernard, Justin Bradley, Evelyn Durey, Isla Finn, Eleanor Gray, Patrick Ji, Hyemin Kim, Ema Klefti, Emily Logemann, Megan Logemann, Gavin Meyer Samantha Nevins, Rowan Sheckells, Isabelle Wescott GRADE 9 HONORS: Wyatt Arvanites, Lyla Ashwood, Ava Baughn, Penelope Bellucci, Alexander Boardman, Margot Bryce Morris, Elida Carr, Coryana Colman, Bruce Danaher, Jonas,D’Arrigo, Morgan Etna, Reece Fabrizio, Seamus Farrell ,Ryan Fazio Savannah, Gauron, Liam Geaney, Grace Glidden, Anand Gourley, Hobey Greaves, Robert Hambelton, Griffin Hawkins, Gillian Horner, Hailey Ireland, Gabriella Jewitt, Paul Joung, Jonathan Kaulbach, Kate Leonard, Cameron McIntosh, Emily McIntosh, Alexander Menegoni, Grayson Minich, Augustus Mitchell, Andreas Moreira, Mollie Mosher, Madison Novack, Clare O’Toole, Hejunxiang Peng, Lucine Revette, Avery Ring, Caden Schrock, Eric Schurma Vorbrodt, Kevin Spoon, Jane Starr, Kira Stein, Katherine Strzepek, Ian Swanson, Rory Taylor, Owen Waddell, Catherine Walsh, Annika Willgren, Natalia Yun GRADE 10 HIGH HONORS: Leo Atkinson, Julia Bial, Madeleine Carey Meyette, Kate Cassidy, Maren Cassidy ,Madeline Ciaramitaro, Sophia Cook, Ava Day, Whitney Fitzgibbons, Mira Fleming, Jake Flynn, Gian Gamelli, Tessa Hunt, Mikaela Kondo, Charlotte Madden, Norah McCullough, Caroline Monahan, Noah Peabody, Katherine Reed, Benjamin Rich, Abigail Siegel, Ava Smith, Elsa Williams GRADE 10 HONORS: Quintin Appel, Tyler Arvidson, Martin Baum, Gillian Begin, Alison Bouchard, Nathaniel Breed, Galen Clark-Goldfeld, Ethan Clay, John Cooke, Jack Creilson, Kimara delRosario, Willow Donovan, Sophia Doucette, Currie Fallon, Phoebe Fallon, Christopher Feron, Claire Gardell, John Giarnese, Clark Glidden, Jace Goodwin, Andre Groberio, Sophia Happel, Max Hartman, Elizabeth Ireland, Isaac Jones, Andrew Jose, Sungmin Kim, Abram Labell, Enzo Lauranzano, Margaret Leland, Emery Lempereur, Dylan Mason, Cameron Massimi, Caden McCollom, Skylar McNall, Annie Moynihan, Reese Murzic, Avery Nistl, Liam O’Bannon, Kaiya Olson, Naomi Provost, Hanna Pyne, James Regan, Brynjar Reid, Tayde Romano Pumarino, Olivia Romans, Jack Rose, Emma Ryan, Chloe Sacco, Benjamin Salas, Rebecca Schroot, Brady Scudder, Piper Shepherd, Lily Wachtel, Elsie Whitman, Georgia Wilson
GRADE 11 HIGH HONORS: Lucy Ayers, Winter Baird, Leah Conway, Marissa Conway, Isabella Fazio, Jacob Hano, Luke Lasquade, Madeline Minich, Sofija Ryan GRADE 11 HONORS: Ephram Adler, Eugene Ahn, Davis Angelli-Nichols, Marshall Aptt, Muriel Bernard, Mariah Boys, Sarah Campbell, Catherine Carroll, Adison Caufield, Alfie Chien, Hannah Ciriello, Aidan Clarke, Maxwell Clarke, Leah Coffey, Celia Coleman, Annabella Connell, Erica Conway, McLaren Cook, Malcolm Crawford, Morgan DeJoy, Sydney Dolan, Nina Finn, Ava Fleury. Sinclair Gordon. Georgia Greaves, Elijah Greenberg, Sienna Gregory, Evan Haughey, Eric Hutchinson, Andreas Jorgensen Norah Keys, Mylo Li, Samuel Linnington, Keenan Maguire, Ava Maher,, Julia Maher, Lily Mark, Angelina Meimeteas, Christos Meimeteas, Ryan Melanson, Kyleigh Murphy, Hannah Najera Alcantara, Olivia Novack, Sadie O’Donnell, Claire Payne, Katarina Peteranderl, Sandy Polini, Elizabeth Pollard, Hannah Powers, Charis Seo, Cooper Soolman, Henry Stinson, Mackenzie Tanger, Birima Tanona, Julia Tsappis, Evelyn Vajda, Claire Veenema, Jadon Wang, Madeline Wilson GRADE 12 HIGH HONORS: Sydney Amero, Eliza Bassom, Sophie Bassom, Robert Baum, Chloe Bendoris, John Bial, Hannah Butler, Leon Calvo, Teagan Carcione, Alexandra Chan, Chloe Gern, Hannah Glass, Lilly Glass, Meena Gourley, Maya Granese, Mariana Kaulbach, Georgia Mazuzan, Kaitlyn Menegoni, Sofia Montoya, Erin O’Bannon, Timothy Seaward, Neve Sheckells, Olivia Soolman, Harrison Stein, Andrew Stewart, Aeneas Strozier GRADE 12 HONORS: Max Almeida, Maya Beach, Alexandra Benchoff, Jessica Bouchard, Jane Burnham, Eloise Ciaramitaro, Maeve Clark, Delia Collins, Carly Cronin ,Brendan Dalton, Eleina Dent, John Ertel, Ava Finn, Tate Fitzgibbons, Marlee Flanagan, Mia Fleury, Andrew Genualdo, William Gern, Morgan Glovsky, Liam Heney Lucas Hunt, Wells Johnson, Andrew Jones, Gloria Joung, Charles Kinch, Andrea Kohler, Amanda Lannon, Sydney Mason, Connor McClintock, Olivia McLaughlin, Annalee Messina, Kristina Montoya, Aryanna Onokhin, Sophie Packard, Kiera Peavey, Lillian Prieur, Philip Prieur, Samuel Richardson, Grace Roebuck, Sophia Roman, Brady Rose, Lily Russo, Amber Scanlon, Ella Schenker, Abigail Simon, Paige Skellett, Isabelle Tanch, Dylan Whitman, Sophie Wilbur, Laynee Wilkins, Tucker Wilson, Jinghao Zhou