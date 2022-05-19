The following students were named to the Hamilton-Wenham Regional High School 3rd Quarter Honor Roll for 2021-2022:
GRADE 9
High honors: Leo Atkinson, Julia Bial, Madeleine Carey Meyette, Kate Cassidy, Madeline Ciaramitaro, Whitney Fitzgibbons, Mikaela Kondo, Abram Labell, Norah McCullough, Caroline Monahan, Katherine Reed, Tyler Russo, Georgia Wilson
Honors: Martin Baum, Gillian Begin, Alison Bouchard, Maren Cassidy, Galen Clark-Goldfeld, Ethan Clay, Sophia Cook, John Cooke, Jack Creilson, Ava Day, Kimara delRosario, Sophia Doucette, Samantha DuBois, Currie Fallon, Phoebe Fallon, Christopher Feron, Mira Fleming, Sadie Gamber, Gian Gamelli, John Giarnese, Jace Goodwin, Andre Groberio, Sophia Happel, Tessa Hunt, Isaac Jones, Margaret Leland, Emery Lempereur, Charlotte Madden, Dylan Mason, Cameron Massimi, Caden McCollom, Skylar McNall, Annie Moynihan, Avery Nistl, Liam O'Bannon, Noah Peabody, Hanna Pyne, James Regan, Brynjar Reid, Benjamin Rich , Olivia Romans, Jack Rose. Emma Ryan, Benjamin Salas, Cole Scanlon, Brady Scudder, Abigail Siegal, Ava Smith, Mate Tardi, Matthew Tersolo, Lily Wachtel, Rowan Warner, Elsa Williams, Joseph Yoon
GRADE 10
High honors: Lucy Ayers, Winter Baird, Celia Coleman, Annabella Connell, Erica Conway, Leah Conway, Marissa Conway, Isabella Fazio, Nina Finn, Ava Fleury, Georgia Greaves, Eric Hutchinson, Andreas Jorgensen, Luke Lasquade, Ava Maher, Christos Meimeteas, Olivia Novak, Claire Payne, Katarina Peteranderl, Charis Seo, Lina Sudach, Finn Tratnyek, Julia Tsappis, Jadon Wang
Honors: Ephram Adler, Eugene Ahn, Davis Angelli-Nichols, Jake Bassinger, Muriel Bernard, Mariah Boys, Sofia Brown, Sarah Campbel, Catherine Carrolll, Adison Caufield, Alfie Chien, Benjamin, Choquette, Una Churchill, Hannah Ciriello, Maxwell Clarke, Leah Coffey, Capria Cole, McLaren Cook, Alec Cote, Malcolm Crawford, Morgan DeJoy, Sydney Dolan, Sinclair Gordon, Elijah Greenberg, Sienna Gregory, Jacob Hano, Elisabeth Holbrook, Zoe Horner, Ava Jewitt, David Young, Dylan Kagan, Norah Keys, Samuel Linnington, Eastin Lowther, Keenan Maguire, Julia Maher, Benjamin Mark, Lily Mark, Angelina Meimeteas, Ryan Melanson, Madeline Minich, Sadie O’Donnell, Krisha Patel, Avery Paul, Michael Pitkin, Sandy Polini, Elizabeth Pollard, Sofija Ryan, Ava Shultz, Cooper Soolman, Henry Stinson, Mackenzie Tanger, Birima Tanona, Ella Tran, Sara Wells, Madeline Wilson
GRADE 11
High honors: Sophie Bassom, Robert Baum, Chloe Gern, Lilly Glass, Maya Granese, Mariana Kaulbach, Georgia Mazuzan, Kaitlyn Menegoni, Lillian Prieur, Philip Prieur, Olivia Soolman, Aeneas Strozier, Dylan Whitman, Sophie Wilbur
Honors: Sydney Amero, Eliza Bassom, Maya Beach, Alexandra Benchoff, Chloe Bendoris, John Bial, Jessica Bouchard, Hannah Butler, Leon Calvo, Alexandra Chan, Eloise Ciaramitaro, Maeve Clark, Delia Collins, William Cooke, Brendan Dalton, Christian Davis, Eleina Dent, Emma Dixon, John Ertel, Ava Finn, Tate Fitzgibbons, Marlee Flanagan, Mia Fleury, William Gern, Hannah Glass, Morgan Glovsky, Meena Gourley, Emma Happel, Liam Heney, Lucas Hunt, Wells Johnson, Andrew Jones, Gloria Joung, Charles Kinch, Andrea Kohler, Amanda Lannon, Rowan Leonard, Katerina Makogonov, Sydney Mason, Connor McClintock, Christopher Mitchell, Kristina Montoya, Sofia Montoya, Aryanna Onokhin, Kiera Peavey, Corina Reeves, Samuel Reid, Samuel Richardson, Thomas Ring, Grace Roebuck, Sophia Roman, Brady Rose, Lily Russo, Amber Scanlon, Timothy Seaward, Neve Sheckells, Abigail Simon, Harrison Stein, Andrew Stewart, Isabelle Tanch, Phoebe Ting, Ryan Traverse, Laynee Wilkins, Sophia Zerilli, Jinghao Zhou
GRADE 12
High honors: Alison Campbell, Lily Cassidy, Ian Castracane, Riley Clarke, Elizabeth Collins, Sadie Condon. Haley Hamilton. Amelie Hebert. Sophie Keys, Eli Labell, Ryan Luo, Jane Maguire, Luke McMahon, Jeremy Reed, Alexa Sellars, Lauren Sellars, Maximus Vanderwilden, Hannah Vidu
Honors: Margot Addis, Hannah Marie Akoury, Madolin Allen, Madison Butler, Jacqueline Chapdelaine, Nola Ciavola, Dominic Cirinna, Christa Coffey, Brenden Collins, Jessica Cooper, Ava Cote, Samuel Coues , Michaela De Simone, Christopher Domoracki, Luke Domoracki, Aidan Donovan, Maggie Firicano, Mia Flynn, Nicholas Freni, Nora Gamber, Robert Glen, Mathilde Gordon, Peter Gourdeau, Ariel Greenberg, Eve Gujral, Seamus Heney. Ivy Joyal. Leo Kagan, Katherine Kusel, Ionathan Lazaridis, Lisette Leonard, Maximilian Lockard, Isabelle Maiante, Elis Malloy, Sarah McMahon, Lucas Newton, Claire Nistl, Kevin O'Donnell, Jack Oppen, Kara O’Shea, Gracie Parks, Gianna Randazzo, Riley Reader, Grace Rebello, Sydnie Ring, Liam Roe, Rafael Santomenna, Charles Schibli, Lacie Sears, Marley Shea, Ava Stinson, Caitlyn Story, Sophie Strozier, Isabella Toledo, Zackery Walles, Brigitte Worstell