Holten Richmond Middle School in Danvers has named these students to the honor roll for the first trimester of 2021-22.
6th GRADE HIGH HONORS: Emma Garcia Anderson, Raylee Grace Anthony, Olivia Lu Baldassare, Amina Rose Benchalh, Foster Joel Bittner, Sophia Madeline Blodgett, Maher Y Bourote, Calvin Anthony Bucco, Benjamin Richard Campbell, Giana Denae Cash, Thomas Carl Catalano, Maya Salam Chaghouri, Connor James Chagnon, Lia Jean Chiarenza, Jacob Russell Chisholm, Scarlet Chung, Isabella Rose Clement, Graham Alyosha Corbin, Tess Crowley, Madyson Elizabeth Danish, Madison Faith Darisse, Lia Grace DeMato, Olivia Ann DiSessa, Ali Josephine Doucette, Anthony James Dulong, Naiya Tiana Faustino, Nicholas Anthony Ferraro, Ariana Kayleen Frost, Juandrielyz Fuentes Cepeda, Drew Jack Gallucci, Lauren Marie Garofalo, Zurie Helene Giangregorio, Kaia Alexi Glover, Sophia Catherine Goudreau, Kyle Alexander Hampe, Madeleine Elizabeth Hanas, Grayson Tyler Haskell, Senta Danica Heron, Aiden John Hockney, Camden Matthew Horgan, Olivia Jane Hunt, Olivia Mae Huntington, Isabella Neneh Jallow, Lillian Claire James, Delilah Rain Kilroy, Mia Elizabeth Kingston, Jane Nancy Koulopoulos, Bryce Raymond L'Italien, Isabella Noemi Latusky, Desmond Edward James Lavoie, Flavia Locilento, Sienna Jessica Lynch, Andrew Christopher Maioli, Stephan Samir Makhlouta, Jake Christopher Martin, Bode Patrick McCarter, Reilly Margaret McCarthy, Cian James McCarty, Matthew James McCrea, John Francis McEnaney, Trinity Faith McMahon, Miguelangel Mendez Moreno, Lexi Nicole Millerick Martinez, Gianna Marie Mills, Gracie May Monteiro, Adrian Jordan Mora, Lucy Jean Mosca, Mario Furukawa Neto, Hailey Marie O'Connor, Leland Jadiel Pagan, Ella Sophia Panacopoulos, Keshav Kripesh Patel, Layla Grace Petrone, Miles Henry Pietal, Molly Jeanne Pietal, Brooke Anne Piscitello, Madeline Shea Plumadore, Sophia Anne Poto, Olivia Margaret Quartarone, Cassidy Anne Randall, Raegan Lyndi Rogers, Kaitlyn Michelle Rosa, Oliver Nicholas Roy, Mia Willow Saez, Jaiden Isabella Sartori, Daniella Carolyn Scarpaci, Evan Michael Sewyck, Jefferson David Seymour, Elizabeth Anne Sher, Paige Elizabeth Sherman, Neo Shirikyan, Audrey Jane Silva, Grace Marie Snow, Mia Ann St. Pierre, Ella Grace Stefanek, Sabrina Brenda Stoney, Sophia Elisa Strong, Hannah Mary Tersolo, Abigail Marie Tibbetts, David Edward Trueira, Ella Mary Tsatsis, Liliana Mae Tucker, Amelia Celina Vaz, William Eric Verhoosky, Charlotte Mia Walfield, Colin Thomas Wilhelm, Gwen Traeh Winter, Olivia Rae Zamore
6th GRADE HONORS:Kenneth Nicholas Aldrich, GianMarco Araujo Minllety, Marley Catherine Beaulieu, Lilah Jean Berry, Campbell Stewart Brown, Adam John Andrea Burke, Jason Michael Burke, Tyler Adam Rich Campanale, Krystalena Angely Castro, Addison Elle Coakley, Julie Nicole Collins, Santino John Colucciello, Brodie Carol Conley, Alex Crespo, Alexys Jade Cross-Gates, Juliana Marie Cunningham, Mason James DeDominicis, Alexandra Kathleen DeLisle, Connor Francis Dembowski, Joshua John Despres, Olivia Marie Devoe, Marco Cason Dini, Maeve June-Sarah Donadoni, Jacob Richard Downey, Jocelyn Riley Drumm, Edward Clinton Fowler, Haylee Lynne Freeman, Zachary Joseph Fultz, Rose Elenora Gasinowski, Emily Leah Gilardi, Domenic Gabriel Giunta, Annette Elizabeth Grullon Tapia, Moad Hachlafi, Thomas Manuel Hennessey, Ashlyn Mackenzie Hicks, Alyssa Renee Joe, Isaiah Steven Johnson, Jaden Richard Joseph, Nathan Stephen Kasson, Myles Arthur Kastanotis, Colin Patrick Kavanaugh, Ari Benjamin Kepnes, Alexander David Kernusky, Taelyn Grace Kreschollek, Dimitrios Apostolos Lafkas, Evelyn Violet Marie Lewis, John Paul Mancini, Weston William Maylor, Chase Douglas McGuinness, Almira Mertol, Alexander Emmanuel Mimo, Tyler Mitchell Moody, Evan Michael Morelli, Lavinya Lima Gomes Oliveira, Jaylah Imani Osias, Chase Adam Oteri, Damien Ronald Papageorgiou, Alessandra Lena Parello, Sarah Gia Pham, Thomas Anthony Pinto Thims, Joseph William Pinto, Luke James Ramos, Joseph Vincent Rosato, Madison Josephine Rossi, Shayna Ruthe Rowen, Avery Alison Roy, Yuto Shimoda, Axel Troy Simons, Ana Elizabeth Solis, Michael Francis Somes, Gianna Chanthy Srey, Alexis Nichole Stanton, Taelyn Jianna Rose Sylvanowicz, Bennett Anderson Tenney, Josephine Lee Thompson, Emily Margaret Vaughan, Anthony Salvatore Vittoria, Haydn Anthony Vogel, Benjamin Jeffrey Wager, Anna Jane Walters, Kaiya Heather Waters, Brandon Mitchell Weeks, Jaden Lucas Weiner, Griffin James Weir, Blake Michael Wilichoski, Luke Arthur Wynott, Anthony William Wyzanski, Alanna Leigh Zolla
7th GRADE HIGH HONORS: Emmaline Abigail Achilles, Brendan Michael Aliberti, Cole Jameson Andrews, Finnean Patrick Andrews, Isabel Jolie Beaudoin, Lucia Terese Bertelli, Vivian Rose Blake, Benjamin James Blum, Annabel Rose Boyd, Violet Skye Buckley, Clara Michelle Cary, Christopher James Chase, Makena Lynne Chase, Kayleigh Pearl Chouinard, Caleb John Clark, Grace Ireland Conklin, Keegan Patrick Crowley, Alivia Christine Daunais, Hunter Joseph DeDominicis, Zachary Sean Dunn, Gina Danielle Duval, Sasha Oluwarontimi Efetevbia, Elliot Paul Esslinger, Ariana Mary Fajardo, Autumn Juliet Farrar, Sofia Regina Ferrer Gomez, Timothy Michael Flewelling, Christopher Eric Mitchell Forest, Colin Myles Freeman, Carter Amor Goehlert, Gabriella Michelle Goes, Sienna Hayes Goldberg, Emma Margaret Gustin, Amanda Lauren Hartley, Owen Francis Hawke, Olivia Elizabeth Henry, Patrick James Hourihan, Aiden Robert Josefowitch, Briley Alexa Keezer, Marcus Le Klingler, Taylor Jean Landry, Vincenzo Domenic Licata, Deborah Chavez Lima, Gabrielle Rifkah Lindeman, Haley Renee Liporto, Neyla Elize Lora, Emily Allison Lovell, Lily Diane Martel, Dionysios Antonio Mataragas, Gabriella Mayorga, Natalie Audrey McConnell, Kaila Anne McKinnon, Zachary Beckett McLaughlin, Brody Christopher McMahon, Mya Ann McNeill, Colby James Medeiros, Dalila Marie Meyers, Grace Brielle Milbury, Hannah Margaret Moccia, Addison Elizabeth Moore, Marcus Joseph Morais, Daniel John Moriarty, Amanda Moric, Kyla Elizabeth Moroney, Almir Mujkanovic, Delainy Rose Murphy, Kendall Catherine Murphy, Eoannis Tsamasiros Nako, Matthew Sergeevich Nikiforov, Agnes Nina Osminkin, Bryce O'Neil Page, Jennifer Elizabeth Paredez, Maxwell Helton Parent, Nashant Brijeshkumar Patel, George Angelo Patoku, Taylor Madison Peterson, Giana Rosa Polito, Madison Ann Marie Pratt, Frankie David Reyes, Chase Jefferson Richmond, Tess Halsted Ryan, Rylee Jane Sheppard, Delia Grace Smith, Sadie Ann Souza, Dimitri Vasilios Spyropoulos, Nico James Stempien, Emily Marie Sullivan, Emma Michelle Sutherland, Myleigh Rose Taylor, Leslie Sade Terrero Gonzalez, Samara Elizabeth Thomas, Collin James Thornburgh, Eli David Tibbetts, Emily Elizabeth Tibbetts, Eliza Aubrie Tingle, Logan Edward Travers, Lucy Elizabeth Trunfio, Alyssa Rose Tucker, Jasmine Ariana Vaquerano, Jackson Stockholm Vaughan, Liam Randall Waterman, Dylan Edmund Weeks, Samantha Rae Wells, Kaylee Grace Wescott, Elora Grace Whyman, Brooke Anna Wilichoski, Alexis Sophia Wise, Madison Dana Wise, Lucia Frances Wiswall, Casey Levi Young
7th GRADE HONORS: Joshua Jacob Abate, Mason Jay Agganis, Braylon Joseph Al-Nabulsi, Joseph Anthony Analoro, Evan Garnet Bailey, Benjamin Alan Barclay, Amelie Sandra Bertelli, Hailey Sophia Booth, Keylianis Zoe Boria Crespo, Julianna Emma Bosse, Sabatino Bozzella, Hadley Faith Brown, Tyler John Brown, Katherine Tanya Bublik, Isadora Vargas Caixeta, Timothy Joseph Callahan, William James Carter, Christopher Stephen Cashman, Conner James Cassidy, Emma Boni Coffin, Ella Rose Corbett, Brooke Avery Corso, Hayden Gregory Crowe, Garrett Finnegan Dawe, Thomas Giovanni DeBernardo, Andrew Joseph Dos Santos, Blake Robert Fagone, Natalia Adriana Faustino, McKenzi Jade Garvin, Jason Samuel Giacalone, Addison Catherine Gilman, Christian Leone Giovannangelo, Mia Rose Hammond, Christopher Anthony Harris, Lydia Elizabeth Hawes, Abigail Evans Hawke, Parker Alan Hemenway, Avarie Elizabeth Hertigan, Chase Adam Horenstein, Juan Eugenio Ibanez, Jayden Michael Kane, Dylan Anthony Kinney, Elizabeth Samantha Kirby, Nathan Sipin Djoko Kounga, Ava Elizabeth Labastie, Julian Joseph LaMontagne, Teagan Skye Landry, Charlotte Rose Lewis, Thies Jonah Lomas, Vivienne Alessandra Loughlin, Claire Lillian Lyman, Caitlin Antoinette MacNeil, Vanesa Macorri, Mia Rae Martinez, Landon Christopher Mata, Cole Robert Maylor, Kenadie Cheryl McCarthy, Aidan Patrick McClearn, Jacob Daniel McLaughlin, Drew McMahon, Camdyn David Medrzycki, Ryan Paul Moore, Cameron Michael Morin, Jacob William Moy, Jaxon Nickolas Murphy, Gianna Rose Napoli, Jackson Samuel Neaville, Sergio Negron, George William O'Brien, Mollie Sine O'Connell, Nathaly Pacheco, Hope Elizabeth Panagoulias, Austin Jeffrey Patuto, Beckett Grey Pelletier, William Nguyen Pham, Nicolas Joseph Polito, Yeilani Analia Ravelo, John Francis Reardon, Dodge Reid Roberts, Jason Tobin Rooney, Kevin Luiz Rovelo, Leandro Algenis Ruiz Del Jesus, Ashlyn Marie Russo, Christian Dario Salcedo, Jonathan Mendes Sheehan, Jake J. Simon, Josie Catherine Sullivan, Owen Michael Swanton, Aydan James Taylor, Sadie Rose Trocano, Connor William Watson, Devin Joseph Whitcomb, Willow Elizabeth Whitcomb, Leila Jene Wiswall, Nicholas Peter Xerras, Samantha Nicole Zampitella
8th GRADE HIGH HONORS: Maley Blayne Adair, Katelyn Isabella Agri, Kailey Anna Allen, Brooke Kathleen Arcari, Natalie Lauren Bahret, Gyovanna Marie Barrows, Abigail Jane Brogna, Marlene Elizabeth Catalano, Jack Peter Chronis, Olivia Marie Copeland, Lily Marie Delafano, AngieLouise Sikalee Djoko, Reese Elize Donnelly, Lila Jean Doucette, Claudia Marie Drakos, Dylan David Drislane, Charlotte Daisy Durkee, DeAnna Maria Figueiredo, Francesca Claire Fossa, Lauren Grace Franceschini, Zackary Edward Grenier, Elizabeth Kate Guitard, Penelope Kate Guitard, Kaelin Cole Hampe, Luke Ryan Horenstein, Ella Ryen Humphrey, Bria Hope Jaroszewicz, Addison Halsted Lamar, Molly Addison Lazdowski, Abigail Faith Linares-Dye, Gianluca Locilento, Greyson Whitman Martin, Dailin Michelle Martinez Rodriguez, Addison Grace McCarty, Allison Jill McGinnity, Riley Farrell McGovern, Matthew Albert Morelli, Sofia Rose Morrison, Antonella Andrea Najim, Angelina Nga Nguyen, Nora Grace Nickerson, Keegan Jeffrey Noonan, Korynne Evalina Norbaka, Anish K Patel, Kyla Marie Patuto, Christopher Daniel Pinto, Casandra Caroline Roa, Alexander John Roy, Taylei Belle Rubalcava, Jack Francis Scarpaci, Jack Baxter Shrayer, Kyle Patrick Sillars, Vivian Mary Smith, Olivia Helene St. Pierre, Jonas Emiliano Velazquez, Kira Dao Vo, Joselyn May Vogel, Broderick Thomas Welch, Gavin Michael White, Benjamin Andrew Wilhelm, Mia Elizabeth Zimmerman
8th GRADE HONORS: Grace Elizabeth Angeramo, Johnny Meng Wei Ao, Brady Stephen Baldassare, Michael Robert Baldassare, Abigail Rose Barzykowski, Serena Ari Bettencourt, Briena Mae Boudreau, Alejandro Bourdier, David Christopher Bowler, Piper Susan Brett, Ava Whitney Broderick, Kayda McCue Brown, Autumn Rose Buckley, Gia Marie Campo, Antonio Dominic Capece, Jenea Skye Cash, Nicolas Antonio Cerullo, Anthony Michael Chiarenza, Kylee Elizabeth Collins, Thomas Eliot Corbin, Autumn Rose Coughlin, Gabriel Bitencourt Cremasco, Aiden Robert Crowe, Evan Gerald Crowe, Jack Robert Curcuru, Luca John D'Angelo, Christopher Edward Davis, Joseph Angelo DeBernardo, Brian James DeLisio, Jayla Angela Eve DiNicola, Connor Robert DiTomaso, Seamus Robert Donovan, Isabella Harris Drakos, Brooke Audrey Dunton, Thomas Peter Fish, Lila Courtney Flynn, Ashley Rosamaria Freitas, Mason Russell Gadbois, Morgan Lyn Gaeta, Karly Renee Gallucci, Dante James Garcia, Ruth AnneClaire Gasinowski, Anthony Gaudino, Peter Leonardo Geomelos, Andrew Robert Godfried, Fiona Lake Graham, Luke Thomas Hertigan, Rebecca Lynn Hicks, Sophia Mary Hoctor, Christopher Andrew Homze, Caleb Jackson Hosler, Diahna Mae Kassiotis, Matthew Douglas Kastanotis, Hailey Dawn Klug, Mia Elizabeth Koulopoulos, David Bruce LaClair, Cameron Scott Lacroix-Hiltz, Abigail Elizabeth Lamb, Jacob Miles Langlais, Cheyenne Isabella Lavoie, Adam Jason Leonard, Dylan Ryan Lightbody, Sofia Michela Longo, Brendan Robert Lovell, Arvisa Macorri, Arianna Maria Makrakis, Connor Michael Malamphy, Christian Reginald Malone, Emmett Wylder Marchant, Olivia Shannon Marshall, Leah Jane McEachern, Donovan Joseph McNulty, Josephina Allegra Montevecchi, Brenna Andrea Newton, Brandon Caodong Nguyen, Mariellen Lorraine Owen, Ava Marie Patch, Nolan John Patuto, Khloe Madlie Justine Paul, Pedro Henrique Froes Pereira, Ryan Jon Perry, Sienna Isabelle Perry, Christopher Pasquale Pescione, Andreas Logan Pierce, Emma Rose Pietal, Quinn Mayo Price, Trevor Thomas Purcell, Peter Gerard Raymond, Jayden Jose Rivera, Evan Christopher Roach, Ethan Eduardo Saez, Kylee Catherine Sears, Meghan Kathleen Sears, Braden Christie Serino, Dylan Matthew Silva, Caroline Claire Smith, Brandon Anthony Speziale, Nicole Maria Stokes, Sabina Kayly Sturgeon, Olivia Sunflower Tilley, Luca Tirella, Benjamin Raymond Toerne, Callie Janeen Traill, Daniel Theodore Tsoutsouris, Jason David Tucker, Isabella Lauren Velasquez, Sarah Grace Vickers, Alexis Nikole Vramis, Mia Kristina Walsh, Lucas Alexander Whitcomb, Jaiden James Wyzanski