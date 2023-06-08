Marblehead High School Class of 2023

Marblehead High School Class of 2023

 Courtesy photo

Alexander James Ahearn

Matthew Thomas Ahearn

Jacob Lev Aizanman

Lauren Marie Allain

Moises Davian Amadis

James Parker Steel Anderson

Jack Henry Aneshansley

Andrea Valerio Angius

Samuel Frank Annese

Madeleine Grace Antunes

Errol Timothy Apostolopoulos

Grace Campbell Arnold

Mark Edmund Babineau

Armani Junior Baez Jones

David Leo Bartram

Sofia Noel Bathurst

Gabriel Alexander Bayramian

Adam Brian Bedrossian

Julia Marie Bender

Nathalya Tallulah Benjamin

Phineas Fade Ellis Bennett

Katherine Cecile Bickell

Wyatt Bradley Blum

Anna Elizabeth Bobowski

Sara Bosio

Massimo Giuseppe Bottari

Samuel Joseph Braginsky

Caroline Mae Brennan

Harrison Louis Brock

Cole Alexander Brooks

Emma Isabella Burbage

Elise Patricia Burdge

Benjamin Patrick Burns

Emma Shalane Callaghan

Sean Treacy Calnan

Michael Tucker Carlson

Saylor Colby Caruso

Isabella Rae Cataldo

Samantha Isabelle Clock

Anna Hartney Coleman

Griffen Christofer Collins

Yasen Kadiyski Colón

Charly Katelyn Cooper

Tyrone Jalen Countrymon

Piper Mackenzie Crane

Connor William Cronin

Camden Flynn Crosby

Vanessa Marie Cruz

Barbara Chloe Joy Curtis

Harrison Colby Curtis

Siya Teresa Curtis

Seth Jacob Cushinsky

Grace Jacqueline Cuzner

Giorgia Dalla Valle

Alexander Gilmor Danforth

Claire Le Davis

Aven Philip Denbow

Miles Anthony Deriggi

Kendall Marie Devlin

David Di Costanzo

Collin Matthias Dillon

Dylan Thomas Drake

Giorgio Duse

Isaac Lyndan Dyer

Lily Echchouini

Camille Susanne Egan

Luke James Emmanuel

Christopher James English

Elizabeth Ann Erskine

Naomi Teresa Fallon

Isabelle Jane Ferrante

Luca Pietro Ferro

William Jennings Finnegan

Ava Gabrielle Flynn

Camilla Foglia

Angelique Juliana Forcucci

Max Michael Fresolone

Halle Jaclyn Gallo

Zoe Amelia Gast

Anita Marie Gaunt

Summer Elizabeth Genovese

Lily Madison Gerson

Megan Elizabeth Gibbons

Sarah Grace Gold

Giulia Francesca Goldwasser

Lily Addison Gould

Jack Kramer Grady

Nicholas Michael Granata

Molly Rose Grant

Chase August Gray

Francesco Gullo

Annabella V Gutin

Virginia Elizabeth Guy

Hayden Stuart Hall

Isabelle Hanna Harvey

Martha Elizabeth Heffernan

Gage Lane Hobart

Sarah Anne Holmes

Lucas James Homan

Catherine Cavanaugh Honos

Emma Esther Phalen Hood

Olivia Hoover

Nathan James Hunt

Katherine Stuart Jenkins

Baxter Davis Jennings

Edward Joseph Johns

Tamia Ruth Johnson

Tamya Marie Johnson

Gretchen Helena Juros

Lane Christine Kaeyer

Teaghan Rose Kay

Harrison Scott Kee

Shane Nolan Keough

Thalia Kerastaris

James Joseph King

Jonathan Joseph King

Benjamin Laurence Kosty

Nev Billyea Koughan

Sydney Lacey Langton

Alexis Heleen Lappin

Carter James Laramie

Owen Nicholas Lavoie

Jared Arthur Lederman

Madelyn Claire Leinberry

Abigail Grace Lemieux

Benjamin Gordon Levine

Sarah Elizabeth Levine

Matthew Coby Lewis

Caroline Patricia Linde

Georgia Whitten Lloyd

Christopher Desmarais Locke

Mason Rowe Lohan

Liam James Mackenzie

Maya Rose Mahoney

Isaiah Makor

Finn Walker Maniaci

Ian Matthew Maude

Magnus Meeks McCarthy

Grace Anne McGarry

Carlin Mayo McGowan

Alba Michelle Mehu-Tormo

Nica Lucia Mele

Devon Hans Menzler

Arielle Brooke Mogolesko

Stella Martell Monaco

Ailish Grace Moran

Piper Lee Morgan

Cait Elizabeth Mullins

Conor Thomas Murnane

Finbarr Ailbe Nial

Hailey Ryan Oberlander

Nnennaya Chisomnazu Okereke

Alexander Henry Orloff

Sebastian Luke Pantzer

Caitlin Doreen Parkman

Cameron James Patrick

Thomas Earl Payson

Zachary James Perlman

Isaiah Cardosa Pina

Michael Alexander Piper

Andrea Marie Potvin

Julia O’Keefe Potvin

Grace Ayles Promise

Peighton Hazel Ridge

Cecelia Elizabeth Robbins

Clementine Wilson Robins

Kailae Anastasia Rochford

Revil Romain

Dillon Matthew Rowe

Lucy Merritt Rubino

Catherine Carey Ryan

Lucy Nelson Sabin

Luis Antonio Sanchez

Kate Madelyn Santeusanio

Kealy Erin Satterfield

Max Matias Schapiro

Leah Michelle Schauer

Savio Luigi Schena

Nicholas Kevin Schrader

Matthew Paul Schricker

Talia Sara Schwartz

Cody Lang Selvais

Elan Jacob Shepard

Connor Bradley Sheridan

Anne Elizabeth Simcoe

Celia Alice Sliney

Evan Gray Smith

Tucker Barton Smith

Benjamin Yue-Jian Soon

Amanda Brooke Sorkin

Zoe May Spungin

Natalie Marie Suhr

Keira Anne Sweetnam

Helina Tadesse

Aidan Michael Tardie

Aden Michael Thang

Ryan Phillipps Thompson

Reed Fortier Tiffany

Patrick Ryan Tolan

Catherine Carlton Trautman

Gwendolen Rose Trimarchi

Celine Johanna Kathryn Uhrich

Emanuel Jesus Lopes Vaz

Kendal-Arielle Grace Vedrine-Ngole

Aeryn Aurora Vizy

Isabel Wabno

Lucy Kendall Wales

Ryan Trimble Wales

Matthew William Weed

Devin Kathryn Whalen

Clark Jackson Wheeler

Nicholas Michael Whitaker

Drew Michael Whitman

Nolen Devisme Williamson

William Tate Windom

Griffin Robert Winter

Miles Munroe Worthley

Jack Frederick Wykes

Drake Thomas Wyman

Courtney Ann Yoder

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