Masconomet Regional High School Class of 2023

Masconomet Regional High School Class of 2023

 Courtesy photo

Olivia Angelina Adam

Chloe Mary Ahern

Avery Jeanne Allen

Samuel Borges Alvarenga

Sophia Louise Ambrosina

Brooke Virginia Amyouny

Eleni Argyro Apostolopoulos

Aidan William Awiszus

Jonah Seamus Backstrom

Yasmine Walid Bader

Daniel Edward Bandar

Christopher Wolfgang Barger

Owen Patrick Barrett

Drew William Bartram

Vanessa-Bebe Lokenye Basame

Brendan Kam Bazazi

Trevor Douglas Beauparlant

Robert Louis Becker

Allison Brady Bellardino

Ryan Andrew Benson

Ava Lillian Beringer

Sarah Margaret Bernier

Michael George Berrigan

Giselle Dantas Bertholini

Liv Mae Bettencourt

Maya Alithea Bhuju

Madeline Rae Blanchette

Fiona Grace Bolzan

Olivia Renee Boozang

Taylor Marie Bovardi

Jason Christopher Braccia

Harrison Liam Brown

Erin Michaela Buckley

Awad Masoud Buisir

Meghan Elizabeth Burr

Jack Thomas Campagna

Lex Jozsef Campbell

Cassidy Ann Cannizzaro

Giovanni Vincenzo Capece

Taylor Rose Carmody

Ava Rose Caron

John Salvatore Carozza IV

Leah Richardson Cass

Abigail Amelia Castle

Jessica Patricia Chadwick

Mya Deberardinis Champlain

Chris Cito

Marcelline Jolie Clapp

Emerson Natalie Clark

Antonia Virginia Colella

Joseph Manuel Colella

Max William Conley

Katherine Ann Coogan

Victoria Silva Costa

Katelyn Grace Coughlin

Baden Greig Cox

Madeleine McHugh Currier

Lee Brooke Cusack

Alexa Isabella D’Amato

Serena Maria Daaboul

Pearce Arthur Deal

Jacob Riley DeCarlen-Bumiller

Sofia Elisa DeFilippis

Angelina Mya Deiulis

Max Gregory DeMayo

Vedant Pathik Desai

Anish Nmn Deshpande

Ethan Michael Desilets

Bode Evan Devellian

Keira Rose DeVenne

Quinn Lawson Dexter

Mackenzie Jordan DiFilippo

Colin Michael Dillon

Tristen Robert Dillon

Dylan Perry DiSisto

Michelina Elizabeth Doherty

Alicia Kathleen Donato

Kayla Rose Donato

Lauren Michelle Downs

Grady Robert Drake

Sydney DeVito Draper

Kylie Elizabeth DuMont

Luke David Dumouchel

Jameson Scott Dunsford

Cooper John Easley

Evan Davis Elkington

Christian Jeffrey Emig

Margaret Mary English

Katherine Anne Faddis

Kevin Raymond Fahrner

Alexander Maclaren Fates

Beau Christian Fellows

Abigail Lynn Filmore

Lauren Elizabeth Foley

Jessica Paige Fuller

Giuliana Marie Gabsi

Rosaria Morgan Galietta

Quinn Bates Gardner

Riley Mcgeough Gilmore

Grace Lilly Gokey

James Charles Gomatos

Julien Ivan Gonzalez-Palavicini

Amber Catherine Goudreau

Julia Ruth Graves

Sophia Bella Greenberg

Joseph Timothy Greenfield

Oskar Grigg Schoenberg

Cali Ruby Haberland

Anna Nmn Halilaj

Justin Matthew Harlor

Charlotte Rose Hill

Teagan Robert Hill

Elijah Francis Holt

Sophia Xiao Huang

Evelyn Anderson Hubbard

Delaney Lynn Hudson

Michaela Elizabeth Hutt

Shaelyn Ashley Ide

Richard John Jacavanco

Matthew Ryan Jones

Cameron David Juliano

Isabella Sandra Juliano

Jason Brady Karas

Lillian Grace Kearney

Ronan Joseph Keenan

Luke Patrick Kelly

Jase Patrick Kennedy

Logan James Keune

Elisabeth Josephine Skylar King

Emaline Marie King

Caroline Grace Kirkpatrick

Charlotte Deborah Klapprodt

Nina Olivia Klink

Sawyer Reid Kornusky

Konstantinos Pashalis Koutoulas

Lars Lennart Kovamees

Kallie Ray Lacount

Molly Bentley Lane

Nichole Rose Lanik

Vanessa Isabella Latam

Owen Robert Laubner

Emily Jane Laws

Madison Patricia LeColst

Ryan Donald Leete

Sophie Cecile LeMay

Mya Camille Leonforte

Quinn Joseph Linnehan

Haofeng Liu

Jonathan Chamberlain MacQuarrie

Luke Barrett Maczynski

Joseph Robert Madonna

Mikayla Ann Magee

Madison Diane Maiuri

Sarah Margaret Majeski

Andrew Makary

Hillary Joyce Maxwell

Natalie Jean Maxwell

Collin Robert McAveney

Ivy McHugh

Logan Robert McKenna

Tyler James McMahon

Hannah Gabrielle McMillan

Leah Marie McMillan

Kathleen Aurelia Meader

Abdullah Merhi

Elsa Cantor Mersha

Jack Robert Mertz

Evan Nmn Migneault

Michael Joseph Mihalchik

Beckham Apen Miller

Alison Margaret Mitchell

Andrew William Mitchell

William Patrick Mitchell

Kaleigh Fitzgerald Monagle

Shaylee Kelly Moreno

Riley Elizabeth Morin

Emma Joan Morneweck

Tyler William Morrill

Piper Cara Morris

Joao Antonio Mottin Neto

Greta Jane Mowers

Lauren Hope Mugge

Reid Lincoln Murphy

Stella Alexis Nagle

Aiden Ryan Neal

Maddison Rebecca Nichols

Jason Carter Noci

Natalie Josephine Nolan

Michael Joseph O’Brien

Braeden Biagio O’Connell

Caitlin Rose O’Malley

Brooklyn Michelle Odoardi

Julia Shirley Palmer

Meridyth Virginia Palmquist

Colin Jacob Panagos

Paige Isabella Panagos

Dutt Prem Patel

Madeleine Claire Payne

Christina Marie Pearl

Lucas Warren Peart

Julia Marie Penafiel

Oliver James Piantedosi

Nicholas Vincent Politano

Eleanor Elizabeth Posanka

Dennis William Pyburn

Ethan Nguyen Quach

Isabella Rose Quealy

Ayden Zander Quezada

Steven Anthony Ralph

Skyler Nellie Ramirez

Raquel Nmn Rave

Meghan Rose Richard

Zachary Brady Richard

Matthew Cole Richardson

Erik Ted Ringenwald

Malia Michelle Robinson

Christopher Obel Rodriguez

Nicolas Daniel Rogers

Dawson Simon Romito

Michael Andrew Rossi

Sevasti Nmn Roukliotis

Jordan Ernesto Luciano Santangelo

Olivia Christine Saxonis

Isabella Maria Scenna

Spencer William Schaap

Cameron Richard Scioli

Sophia Maria Scott

Spencer James Scully

Haley Marie Serafino

Christian Foster Shaffer

William Henry Shannon

Charlotte Elizabeth Shaw

Jacob Thomas Shirley

Brooke Elizabeth Silvano

Brigitte Francis Sirois

Kendall Catherine Skulley

Grace Donovan Spinetti

Collin Pierson Spiro

Anthony Robert Stephens

Macie Francis Story

Jared Peter Roy Stromski

Maguire Breen Sturgis

Shreya Nmn Subbu

Jonah Daniel Sulzinsky

Dylan Christopher Tappendorf

Marc Rocco Tavernese

Tess Nmn Thattacherry

Connor Logan Thompson

Ethan James Tierno

Sara Nicole Tocci

Sarah Jill Toomey

Michael Vinhquan Tran

Ellie Grace Travis

Shaye Patricia Trodden

Benjamin Robert Trolander

Kyle Cisco Trull

Christina Tsetsakoy

Mila Abigail Vieira

Jessica Nmn Villarreal-Reyes

Daniel Thomas Voner

Tyler James Walke

Madeline Grace Wayland

Kadence Elizabeth Welch

Camryn Lee Wettstone

James John Whitman

Thomas James Williams

Molly Kathleen Wogan

Cody Marshall Yeomans

Meagan Bligh Yoh

Joseph Manuel Young

Evan Fraser Zeltsar

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