Peabody Veterans Memorial High School Class of 2023

Peabody Veterans Memorial High School Class of 2023

 Courtesy photo

Ajadis Abad

Holger Ademi

Tolulope Adeniyi

Tyler Allen

Trezon Alleyne

  • Michaela Alperen

Sherene Al-Salimi

  • Elana Altfeld

Ryan Alves

Elizabeth Amore-Remon

  • Connor Anezis

Eric Aroke

John Victor Arruda

Lilianna Ayala

Julia Azevedo

Thomas Baez

Andrew Ball

Alexis Bambino

Julia Bandeira

Angelina Barreiro

Lucas Barreto

  • Daniel Barrett

Makenzi Barrett

  • Tiffany Sarah Bastos

Rafael Batista

Yoskar Batista

Jake Bedard

Youness Benlaatmania

Tyler Benoit

Sabrina Berryman

  • Isabel Bettencourt

Lydia Bettencourt

  • Marcus Bettencourt
  • Taylor Bettencourt

Natalie Beydoun

Alexa Bishop-Bueno

Gabriel Bonela

Kananda Borlini

Victor Borsa

Brian Bradshaw

  • Nathan Braz
  • Dillon Bresnahan
  • Ryn Brierley

Ythalo Brito

  • Steven Bromberger

Angela Brown

Darion Brown

Kayleigh Browne-Stanziani

  • Ryan Brunet

Eduardo Bruniera

Ryan Bua

  • Cailyn Buckley

Cameron Burdick

Kelsey Burgess

Angel Cabrera

  • Trinity Cabrera

Aaliyah Callahan

Sydney Campbell

Olivia Capobianco

Anna Carazas

Brayden Carr

Luke Caruso

Isaiah Casserly

  • Madeline Castro

Dianaliz Castrodad

  • Shaun Ceruolo
  • Allison Ciaramitaro

Anna Cika

Emmiana Cioffi

Kayla Ciruolo

Julia Clements

Shaun Conrad

Bruno Correia

  • Sarena Correia

Luis Cortes

Jason Costa

  • Branae Craveiro

William Cruz

Aidan Cuevas

Axcel Cuevas

Stephen Cummings

  • Anthony Curcio

Victor Dacosta

Megi Dalipi

Michael Dalton

  • Alyssa Dang

Christian Angel Dangilan

Jessica Darosa

Jessica Dasilva Santos

Luke Davis

Gabriel De Leon Matul

Ana Luiza De Oliveira

Isaac De Sousa Borcates

Ruddy Dejesus Gomez

Angelina Delima

Anthony Dellagrotte

Vanessa Demakis

  • Jesica Demiri
  • Brooke Despres

Damon Despres

Kostandin Dhima

Sabrina Diaz

Gianna Digianfelice

Emily DiGregorio

Leo Diotte

  • Sarah DiVasta

Kaio Do Nascimento

Ryan Donnelly

Jayce Dooley

  • Dougenie Dorvilus

Ana Clara Dos Santos

Roberta Dos Santos

  • Paul Dominic Drilon
  • Angela Duda
  • Jessica Duda

Andrew Duggan

Erik Duggan

Jonathan Duquette

Aaliyah Duran

Jordyn Ellis

  • Valerie Encarnacion

Brianna Ewansiha

  • Adam Farhat

Renata Feitosa

Elizabeth Feliciano Barrera

Sofia Feliciano Barrera

Christian Fequiere

  • Juliana Fernandez

Eduardo Ferreira

Joao Vitor Ferreira

Hannah Fessenden

  • Emma Festa

Camila Fialho

Natalie Fiandaca

Emma Fidalgo

Jada Filsaime

Apsor Fineberg

Grace Flaherty

  • Allison Flewelling
  • Mia Foley
  • McKenna Forni

Justin Franco

Isabelle Franklin

Rachel Freedman

  • Carissa Furtado
  • Julianne Faye Gabriel

Jozsef Gal

  • Kendall Gallant

Hayden Gallo

Ambrose Ganda

Hillary Garcia

Caiden George

Tyler Giacalone

Chloe Gill

Emily Gillis

Joshua Giraldes

Sean Golden

Bryan Goncalves

  • Kaya Grabowski

Bryan Goncalves

Benwin Grullon Espino

Giovanni Guglielmo

Oscar Guifarro

Sophia Hallowell

George Hasiotis

Kayla Hennessey

Emmanuel Hernandez

Antonio Herrera

Tori Holmes

Benjamin Holst

Matthew Houvardas

  • Maya Houvardas

Michael Houvardas

Molly Howard

Dylan Hunt

Haley Ireland

Shaymaa Jabbar

Ge’niah Jean

Keenan Jones

Bryce Jorgenson

Ramata Kaba

Adrian Kadeli

Ahsan Khan

Spencer Titus Kimani

Nikodhim Kolani

Nicole Kordas

  • Eftyghia Kourtelidis

Aundrea Kulakowski

Tanisha Kyomuhendo

Wilkianny Laboy Sanchez

Maria Lafontant

Sajjad Lami

  • James Langley

Edward Lara Arroyo

  • Joachin Lardizabal
  • Kacper Latacz

Cody LeBlanc

Tatyana Leboeuf

Kaylee Lemaire

  • Taylor Lemaire

Jose Lendor

Joshua Lewis

  • Julianna Lewis

Fernando Lima

  • Samantha Linda

Matthew Lindstrom

Kyle Lobao

Jasbiel Lopez

Reynaldo Lopez Torres

Dereck Lozada Andrades

Vinicius Lozorio

Bryan Lugo Tejeda

  • Ella Luise
  • Belle Lurie

Andrew Luu

Lyndsay Lynch

Sarah Lynch

  • Shea Lynch

Vitoria Machado

Victor Maciel

Taylor Mackinnon

Nolan Maher

Lauren Malcolm

Layara Mariano

Joseph Marmiani

Gabriella Martinez

  • Dante Martiniello
  • Gina Martiniello

Karysa Mason

Michael Mastrocola

Lara Matos

  • Wendy Mavros

Caitlyn McCarthy

  • Ryan McGrath

Jayden McMullen

Adam Medrano

Siena Melo

  • Lauryn Mendonca

Samuel Merrill

Brandon Millea

  • Ashley Milne

John Minichillo

Danial Mirza

Hanny Molina

  • Tony Molle

Rachel Monges

Janeyssy Morillo

Luke Mosher

Vyvy Moy

Madison Murphy

Mallak Najjar

Emil Nasto

  • Abbie Mae Nicholson

Cody Nolan

Matthew Norden

Damon Norwood

Olivia Noto

Angel Nunez Chilel

  • Jillyan O’Connor
  • Vincent O’Hara

Miguel Oliveira Bonela

  • Jonathan Oliveri
  • Samuel Oliveri

Ellassandra O’Neil

Monique Onorato Conde

Carlos Oquendo

D’andre Oxford

Emanuelly Pacheco

Cameron Palelli

Melina Papadopoulos

Jaydon Pappas

  • Kayleb Partaledis

Pratham Patel

Alan Paulino

Paige Pelland

Dariela Pena Castillo

Dariely Pena Castillo

  • Ashmely Pena Rodriguez

Ivette Pena

Rudy Pena

Isabella Pereira

Earvin Perez

Mason Petitto

  • Mia Philbrook

Wallacy Philemond

Filip Piechowiak

Alberto Pinto

Victor Pinto

William Pinto

Anthony Pitterson

Sebastian Pizarro

Natalya Placide-Debel

Albert Pool Valera

Michael Porcella

Narayanna Portes Sanchez

Mya Powell

Jorgena Qole

Yanibel Ramirez

Brady Rich

Jillian Rich

  • Jacob Richards
  • Jessica Richards

Matthew Richards

Colin Ridley

Basil J. Rigano IV

Kora Risilia

Yasmin Robinson

Kenet Rodas Silva

Adonis Rodriguez Diaz

Galdi Rodriguez

Tatiana Rodriguez

  • Thais Rosa

Stephanie Ross

Rebecca Rozopoulos

Axel Ruiz Cuevas

Krystal Ryder

Michael Sablone

Lori Sackor

Andres Saenz

Kyle Sak- Hallett

  • Samantha Salazar

Nicholas Salvati

Achilles N. Sanders

Angel Santana

Ronaldo Santana

Sean Santana

Brandon Santos

Joyce Santos

Skylah Sarat

Patrick Senfuma

  • Elizabeth Seredkina

Sofia Serra

Kiaralys Serrano

Arrianna Servideo

  • Victoria Shaw

Abrianna Silva

Caio Silva

Nathan Silva

Nicholas Silva

Nicolas Silva

Sean Silva

Tulliany Silva

Yago Luiz Silva

  • Emily Smith
  • Siobhan Smith
  • Trotman Smith

Rosalee Soares

Jonathan Sotosoto

Ashton Sousa

Joao Souza Moura

  • Penelope Spack
  • Lauren Squibb

Autumn Stickney

  • Sandra Sylvain

Mikhaely Teles

Tynan Tilley

Jeremy Titus

Chloe Toda

Kendrick Toribio Diaz

Yamirelys Torres Perez

Alex Torres-Espinal

  • Logan Tracia

Joshua Trelegan

Dario Trombas

Nina Tseitlin

  • Isabella Turco
  • Savanna Vargas

Aliyah Vasquez

Matthew Vasquez

Sergio Vazquez

Andre Patrick Viana

Joshua-Calebe Vieira

Idaris Vittini

Isai Vizcaino

Jet Vong

Devin Walsh

Mairead Walsh

Jaidyn Walter

Joseph Walters

Simon Wango

Tatianna Ward

Nicholas Waugh

Chancellor Wedge

Cynthia Williams

Kalisha Williams

Lindsey Wilson

Autumn Wolff-Caverly

  • National Honor Society
  • National Technical Honor Society

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