Peabody Veterans Memorial High School Class of 2023

Ajadis Abad
Holger Ademi
Tolulope Adeniyi
Tyler Allen
Trezon Alleyne
- Michaela Alperen
Sherene Al-Salimi
- Elana Altfeld
Ryan Alves
Elizabeth Amore-Remon
- Connor Anezis
Eric Aroke
John Victor Arruda
Lilianna Ayala
Julia Azevedo
Thomas Baez
Andrew Ball
Alexis Bambino
Julia Bandeira
Angelina Barreiro
Lucas Barreto
- Daniel Barrett
Makenzi Barrett
- Tiffany Sarah Bastos
Rafael Batista
Yoskar Batista
Jake Bedard
Youness Benlaatmania
Tyler Benoit
Sabrina Berryman
- Isabel Bettencourt
Lydia Bettencourt
- Marcus Bettencourt
- Taylor Bettencourt
Natalie Beydoun
Alexa Bishop-Bueno
Gabriel Bonela
Kananda Borlini
Victor Borsa
Brian Bradshaw
- Nathan Braz
- Dillon Bresnahan
- Ryn Brierley
Ythalo Brito
- Steven Bromberger
Angela Brown
Darion Brown
Kayleigh Browne-Stanziani
- Ryan Brunet
Eduardo Bruniera
Ryan Bua
- Cailyn Buckley
Cameron Burdick
Kelsey Burgess
Angel Cabrera
- Trinity Cabrera
Aaliyah Callahan
Sydney Campbell
Olivia Capobianco
Anna Carazas
Brayden Carr
Luke Caruso
Isaiah Casserly
- Madeline Castro
Dianaliz Castrodad
- Shaun Ceruolo
- Allison Ciaramitaro
Anna Cika
Emmiana Cioffi
Kayla Ciruolo
Julia Clements
Shaun Conrad
Bruno Correia
- Sarena Correia
Luis Cortes
Jason Costa
- Branae Craveiro
William Cruz
Aidan Cuevas
Axcel Cuevas
Stephen Cummings
- Anthony Curcio
Victor Dacosta
Megi Dalipi
Michael Dalton
- Alyssa Dang
Christian Angel Dangilan
Jessica Darosa
Jessica Dasilva Santos
Luke Davis
Gabriel De Leon Matul
Ana Luiza De Oliveira
Isaac De Sousa Borcates
Ruddy Dejesus Gomez
Angelina Delima
Anthony Dellagrotte
Vanessa Demakis
- Jesica Demiri
- Brooke Despres
Damon Despres
Kostandin Dhima
Sabrina Diaz
Gianna Digianfelice
Emily DiGregorio
Leo Diotte
- Sarah DiVasta
Kaio Do Nascimento
Ryan Donnelly
Jayce Dooley
- Dougenie Dorvilus
Ana Clara Dos Santos
Roberta Dos Santos
- Paul Dominic Drilon
- Angela Duda
- Jessica Duda
Andrew Duggan
Erik Duggan
Jonathan Duquette
Aaliyah Duran
Jordyn Ellis
- Valerie Encarnacion
Brianna Ewansiha
- Adam Farhat
Renata Feitosa
Elizabeth Feliciano Barrera
Sofia Feliciano Barrera
Christian Fequiere
- Juliana Fernandez
Eduardo Ferreira
Joao Vitor Ferreira
Hannah Fessenden
- Emma Festa
Camila Fialho
Natalie Fiandaca
Emma Fidalgo
Jada Filsaime
Apsor Fineberg
Grace Flaherty
- Allison Flewelling
- Mia Foley
- McKenna Forni
Justin Franco
Isabelle Franklin
Rachel Freedman
- Carissa Furtado
- Julianne Faye Gabriel
Jozsef Gal
- Kendall Gallant
Hayden Gallo
Ambrose Ganda
Hillary Garcia
Caiden George
Tyler Giacalone
Chloe Gill
Emily Gillis
Joshua Giraldes
Sean Golden
Bryan Goncalves
- Kaya Grabowski
Bryan Goncalves
Benwin Grullon Espino
Giovanni Guglielmo
Oscar Guifarro
Sophia Hallowell
George Hasiotis
Kayla Hennessey
Emmanuel Hernandez
Antonio Herrera
Tori Holmes
Benjamin Holst
Matthew Houvardas
- Maya Houvardas
Michael Houvardas
Molly Howard
Dylan Hunt
Haley Ireland
Shaymaa Jabbar
Ge’niah Jean
Keenan Jones
Bryce Jorgenson
Ramata Kaba
Adrian Kadeli
Ahsan Khan
Spencer Titus Kimani
Nikodhim Kolani
Nicole Kordas
- Eftyghia Kourtelidis
Aundrea Kulakowski
Tanisha Kyomuhendo
Wilkianny Laboy Sanchez
Maria Lafontant
Sajjad Lami
- James Langley
Edward Lara Arroyo
- Joachin Lardizabal
- Kacper Latacz
Cody LeBlanc
Tatyana Leboeuf
Kaylee Lemaire
- Taylor Lemaire
Jose Lendor
Joshua Lewis
- Julianna Lewis
Fernando Lima
- Samantha Linda
Matthew Lindstrom
Kyle Lobao
Jasbiel Lopez
Reynaldo Lopez Torres
Dereck Lozada Andrades
Vinicius Lozorio
Bryan Lugo Tejeda
- Ella Luise
- Belle Lurie
Andrew Luu
Lyndsay Lynch
Sarah Lynch
- Shea Lynch
Vitoria Machado
Victor Maciel
Taylor Mackinnon
Nolan Maher
Lauren Malcolm
Layara Mariano
Joseph Marmiani
Gabriella Martinez
- Dante Martiniello
- Gina Martiniello
Karysa Mason
Michael Mastrocola
Lara Matos
- Wendy Mavros
Caitlyn McCarthy
- Ryan McGrath
Jayden McMullen
Adam Medrano
Siena Melo
- Lauryn Mendonca
Samuel Merrill
Brandon Millea
- Ashley Milne
John Minichillo
Danial Mirza
Hanny Molina
- Tony Molle
Rachel Monges
Janeyssy Morillo
Luke Mosher
Vyvy Moy
Madison Murphy
Mallak Najjar
Emil Nasto
- Abbie Mae Nicholson
Cody Nolan
Matthew Norden
Damon Norwood
Olivia Noto
Angel Nunez Chilel
- Jillyan O’Connor
- Vincent O’Hara
Miguel Oliveira Bonela
- Jonathan Oliveri
- Samuel Oliveri
Ellassandra O’Neil
Monique Onorato Conde
Carlos Oquendo
D’andre Oxford
Emanuelly Pacheco
Cameron Palelli
Melina Papadopoulos
Jaydon Pappas
- Kayleb Partaledis
Pratham Patel
Alan Paulino
Paige Pelland
Dariela Pena Castillo
Dariely Pena Castillo
- Ashmely Pena Rodriguez
Ivette Pena
Rudy Pena
Isabella Pereira
Earvin Perez
Mason Petitto
- Mia Philbrook
Wallacy Philemond
Filip Piechowiak
Alberto Pinto
Victor Pinto
William Pinto
Anthony Pitterson
Sebastian Pizarro
Natalya Placide-Debel
Albert Pool Valera
Michael Porcella
Narayanna Portes Sanchez
Mya Powell
Jorgena Qole
Yanibel Ramirez
Brady Rich
Jillian Rich
- Jacob Richards
- Jessica Richards
Matthew Richards
Colin Ridley
Basil J. Rigano IV
Kora Risilia
Yasmin Robinson
Kenet Rodas Silva
Adonis Rodriguez Diaz
Galdi Rodriguez
Tatiana Rodriguez
- Thais Rosa
Stephanie Ross
Rebecca Rozopoulos
Axel Ruiz Cuevas
Krystal Ryder
Michael Sablone
Lori Sackor
Andres Saenz
Kyle Sak- Hallett
- Samantha Salazar
Nicholas Salvati
Achilles N. Sanders
Angel Santana
Ronaldo Santana
Sean Santana
Brandon Santos
Joyce Santos
Skylah Sarat
Patrick Senfuma
- Elizabeth Seredkina
Sofia Serra
Kiaralys Serrano
Arrianna Servideo
- Victoria Shaw
Abrianna Silva
Caio Silva
Nathan Silva
Nicholas Silva
Nicolas Silva
Sean Silva
Tulliany Silva
Yago Luiz Silva
- Emily Smith
- Siobhan Smith
- Trotman Smith
Rosalee Soares
Jonathan Sotosoto
Ashton Sousa
Joao Souza Moura
- Penelope Spack
- Lauren Squibb
Autumn Stickney
- Sandra Sylvain
Mikhaely Teles
Tynan Tilley
Jeremy Titus
Chloe Toda
Kendrick Toribio Diaz
Yamirelys Torres Perez
Alex Torres-Espinal
- Logan Tracia
Joshua Trelegan
Dario Trombas
Nina Tseitlin
- Isabella Turco
- Savanna Vargas
Aliyah Vasquez
Matthew Vasquez
Sergio Vazquez
Andre Patrick Viana
Joshua-Calebe Vieira
Idaris Vittini
Isai Vizcaino
Jet Vong
Devin Walsh
Mairead Walsh
Jaidyn Walter
Joseph Walters
Simon Wango
Tatianna Ward
Nicholas Waugh
Chancellor Wedge
Cynthia Williams
Kalisha Williams
Lindsey Wilson
Autumn Wolff-Caverly
- National Honor Society
- National Technical Honor Society