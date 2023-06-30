The following students from North Shore cities and towns have been named to the Dean’s List at Salem State University for the Spring 2023 Semester:
Salem
Abigail Phyllis Allworth, Alexandra L. Ambler, Madelyn Margaret Ambler, Chelsea Aquiatan,, Jacob Bailes, Genesis Beltre, Asha Benson, Imelda Bicaku, Jeremy Bifano, Brooke Blair, Campbell Boisvert, Joseph Bolcome, Genevieve P. Boudo, Nola Elizabeth Boudreau, Jaelyn Marie Bouras, Trevane T. Brown, Evan Budrow, Sarah Burnett, Rebecca Callahan, Haley Carty, Yosqueline Casallas Gomez, Sasha Castillo Scarpatte, Kaylee Coelho, Sean Patrick Collins, Sophie Collins, Norah Conway, Leo Carlos Cordero, Melo Ryan Coughlin, Nichole Dyan Csogi, Shea Berube Cutler, Lara Dantas, William Kirk DeLong, Olivia P. DeVito, Angela Claudine Denny, Shariany Marie Del Valle, Harrison Thomas Devoe, Michelle Maria Diaz, Melissa Driscoll, Ethan Jesse Dwyer, Umalkhayr Ibrahim Elmi, Tatiana Jewel Aquiatan Esposa, Dalhaysy Fernandez, Max Fitch, Braegan Colleen Fitzgerald, Ryan Friedmann, Noah Galeota, McKenna Rosemary Gilligan, Glen Gjuraj, Mariam Gogitidze, Ethan Zachary Gonzalez, Galvin Gonzalez, Monique Grenier, Jessica Guerrero Fallou Gueye, John Haight, Faith Harding, Miah Hemingway, Nicole Henkelman, Ryan Henson, Olivia C. Higgins, Kiara Garcia, Remy Crystal Garcia, Juan Holguin, Gregory H. Jackson, Amanda Jimenez, Amanda Juma, Ryan Kanoff, Samantha Keefe, Samantha Kiff, Catherine Kimburi, Ruby J. Kinnon, Travis Leite, Micayla Le Lugas, Franciny M. Lichtenberg, Dasia Madden, Emily M. Maggiacomo, Natalia Mari, Alyssa Marino, Madison Ann Martin, Alia R. Matthias, Zachery Robert Shane McCarthy, Courtney McKane, Christina McLaughlin, Sean McLean, Stephen Medina-Valdes, Yvette Mercado, Niall Merrett, Julia Louise Moceri, William Mohler, Jessinia Molinari, Leakhana Ali Ngeth, Tamara Normil, Sintia Newmary Nunez, Olivia Nygren, Lindsey O’Brien, Rafael Okon, Richard Okraska, Diomedes Gregory Ortiz, Megan O’Shea, Melissa O’Shea, Amber Palmer, Noah Parsons, Lovena Pauleus, Ashley Pena, Perla Marie Pena, Katrina Penley, Aileen Perez, Rafael Osiris Perez, Jeffrey Piasecki, Warren Pimentel, Alison E. Pinto, Jessica L. Power, Arianna R. Ragonese, Kayla L. Raynaldo, Bastian Rivas, Gwendolyn Robinson, Fraysha Rodney, Frayza Rodney-Guerrero, Yaritza Rodriguez, Mayerly Rosario, Brittany Sayers, Michael Sabella, Ebrahim A. Saeed, Meghan Salamida, Marios Samardzic, Kalynda Adia Santana, Bridget Saunders, Johan Silot Suse, Dhayna Silva, Nayeli Silva, Rawl Peter Lex Sirkisoon, Ryan Sirkisoon, Allison Ruth Smith, Shyla Rae Smith, Jackson Thomas Swiniarski, Lauren M. Talbot, Michele A. Talbot, Kenson W. Toussaint, Samantha Tracchia, Gabriel Turcios, Nicole Veno, Elisa A. Voss, Gaetan Voumbo, Anna Walsh, Anna C. Warnock, Hannah Wasserman, Kristin Welch, Josefine Wolf, Zitong Xi
Beverly
Rachel Allen, Ezike Anene, Alexa Reagan Argenio, Catherine M. Bachini, Siena Mae Barone, Richard Brito, Olivia Taylor Byrd, Faik Begaj, Klaudio Boka, Amy Broadbent, Kellsey Carpenter, Christine Carr, Walker Michael Center, Justin Cloyd, Alissa Caroline Conant, Alanna Connell, Nicolas Paul Cristoforo, John Cuoco, Joshua John Daley, Caitlin Daly, Quinn Driscoll, Hannah Rose Ellis, Jack Ewer, Elise Firth-Gonzalez, Madison Ashley Fitzgerald-Briere, Shane Flanagan, Henry Fogarty, Russell Wood Fortin, Simone French, Enoc Gonzalez, Enxhi Gorenca, Dominic Grant, Isabella Halko, Katie Lynn Hosman, Luciano Hoxhaj, Jacob Grant, Kaytlyn Justo, Joss Kyrouz, Tammy T. Le, Meaghan Lear, Jonald Ligu, Katelyn Lyden, Megan Lynch, Melanie Mason, Mikayla Mason, Amberly Madison McCarter, Garrett A. McNeil, Matthew Miller, Lorcan Ronald Moore, Nicholas Morrissey, Melissa Muriel, Anna Murphy, Max Christopher Murphy, Ariana Natoli, Lara Nieves, Christopher David Nyman, Chloe O’Gorman, Philip Anre Paskal, Emily M. Pastorello, Olivia Jennie Pelletier,McKenna Perkins, Sarah R. Perkins, Samantha Pizzi, Jacqueline Ramirez, Benjamin D. Redington, Emily Reis, Adrianna Ryan, Alec James-Joseph Saunders, Presley Elle Shairs, Adriano Sota, Ella Speidel, William Spring, Paige Steriti, Panayota Strakus, Caitlin Sullivan, Laura Elizabeth Swindell, Ridge Tache, Arianna Taka, Amy Takeuchi, Rebecca Thorpe, Michael Urbanski, Thomas E. Urbanski, Jeishaly Vega, Robert Viel, Alanna Victoria Zaldivar
Danvers
Rashely Alvarez, Stefanos Anastasis, Jason Ash, Ariana Imany Barrows, Ashley Bedard, Olivia Bedard, Ivi Biu, Matthew Brennan, Stephen Joseph Cartledge, Maddie Clarizia, Alicia Cone, Sarah Cook, Joseph Crogan, Seamus C. Crowley, Wesley Crowley, Mary Nasr Daaboul, Jessica Davis, Angela Marie DeAngelis, Kayla DeFeo, James Delisle, Sara Renee Desrocher, Anthony DiFilippo, Felecia Dimopoulos, Amanda Donahue, Abigail N. Foglietta, Jessica Forziati, David Gargan, Elizabeth Guay, Genesis Adriana Hartley, Jacquelyn Rose Jones, Rhiannon H. Jones, Anna Krisko, Selma M. Lakacha, Tim Lam, Erin Maloney, Paige Elizabeth Marshall, Paolla Sangiorgio Martins, Alba Melendez, Quinn Miller, Meghan E. Miraglia, Christina Anne Montanile, Elaina Morin, Javeria Naz, Emily Rose Paddol, Karan Dineshbhai Patel, Isabella Raye, Kevin Rooney, Morgan Roy, Gina Salamanca, Mackenzie Schmink, Shanti Laxmi Shrestha, Desi Sinanaj, Kevi Sinanaj, Devan Story, John Strangie, Suellen Tamasi, Samantha Nicole Tenney, Erin Jean Treacy, Natalie Ann Vardaro, Briana Ventura, John Wood, Melanie Alysia Zimmermann
Peabody
Tiana M. Abreu, Stiven Miguel Acosta, Aman Bin Akbar, Amber Jean Allen, Olivia Georgia Angelakis, Zachary Balley, Bred Baraku, Peyton J. Barooshian, Stephen Bingel, Brendan Paul Bouchard, Nora Bouchiba, Alyssa Bova, Gianna M. Boyd, Lillian Brennan, Sophia Brunet, Roman V. Bukhovko, Tyler Cafarelli, Chiara Marie Campbell, Edward W. Campbell, Kateri Campbell, Reece Elizabeth Carpenter, Nicholas P. Cesero, Ryan M.Charest, Bryce Christman, Nicole Ciardi, Emily E. Ciman, Molly K. Clark, Ashley Correggio, Alexis Coviello, Gracelin M. Dailey, Janelle Ann Dalleva, Matheus Felipe Da Silva, Cynthia De Amorim, Luma Pereira Vasconcelos DeAndrade, Isabella Mae Decicco, Taylor DeMaggio, Brandon M. De Oliveira, Maria DeSimone, Emily Rebecca DiCologero, Jessica Diane DiCologero, Valerie Caritza Desir, Ambra Doku, Endi Doku, Kaylee Mae Eastman, Marina Enriquez, Nicholas Federico, Jack Flaherty, Brandon James Flammia Olsen, Marcel Fournier, Emilio Fusco, Madeleine Gallant, Arianna Girard, Nikolla Gjini, Jakelin Gomez, Alejandra A. Gomez-Guzman, Alice Goncalves, Rebecca Gosiewski, Jacob A. Gray, Rachel Gray, Dylan Guarino, Abigail Guillama, Nicole Hart, Trevor Hathaway, Leigha-Mae Hubisz, Audrey RoseHussey, Jason Christopher Harvey, Angelina Hogue, Emily Brooke Holloran, William C. Houvardas, Drew Howard, Ryan Huber, Emily Sam Iascone, Jonathan Richard Jalbert, Tyler Johnson, Christina Kanh, Abigail Keefe, Mohsin Khan, Erin Kidd, Angela King, Elios Klefti, Cashpha Lafortune, Cecelia Lebron, Georgia Leon, John Lindberg, Haley Jenna Lindstrom, Jaliya Lopez, Yajaira Lopez, Meghan Lurvey, Kaylie Silva Machado, William Manning, Jessie L. Mantilla, Mackenzie Marmion, Devin Thomas Marshall, Alexandra Martinez, Joseph Mastromatteo, Tiesha McCall, Kyle Joseph Medeiros, Sophia Medina, Kelly Alexandra Melin, Jeffrey Melo, Damien Mello, Chantel Mendonca, Gisady Mendoza, Jennifer Moody, Aidan Murphy, Van Anh Nguyen, Rachael A. O’Donnell, Christopher M. Otero-Otero, Amanda Ovalles, Tessa Rae Palermo, Edwardo K. Pereira, Stephanie Pierce, Ashley Porras, Vincenzo Prestia, Spencer Raimo, William Frederick Raimo, Jenna Lauren Rich, Inthorn Arick Rojanapairat, Alessandra Romano, Samantha Elaine Rowe, Aidan Santerre, Dayna Shatney, Davi Shurdha, Brianna K. Skory, Dana Smullen, Jenna Sousa, John Raymond Stott, Ava Tanner, David L. Thomas, Felicia Marie Titus, Annalise Torres, Rachel Nicole Turner, Samantha Valente, Xoshilt Vasquez, Dana R. Ventre, Estefany Villalona, Samantha Wallace, Layla Williams, Angjeliqi Xheli, Brisilda Xheli, Elizabeth Zaiter
Ipswich
Haven Garrity Bromby, Amanda Buchanan, Nayely Contreras, Olivia Corcoran, Warren Cutlip, Annie Gillis, Nathaniel Hyde, Jared Jacob Isaac, Sarah Janvrin, Vincent Gianni Minghella, vKatherine Quigley, Giovanni Paul Recupero Jr., Kristoff Robson, Jack Vanderbilt
Hamilton
Mark Stehfest
South Hamilton:
Annabel Collins, Lilly Kallinich, Kayleigh Kimberly Hills, Victoria R. La Forge, Carolyn Moore, Lucas Stephen Newton, Megan Peterson, Grant Sellars, Jimson Thach, Quentin James Wilkins
Wenham
Zoe Stock, Trevor Tarr, Emme Whitehead
Marblehead
Michela Acquafredda, Lynda Amadi, Tristan Ashlock, Madelyn Beauchesne, Lily Cuzner, Melanie DeCeglia, Zachary Dixey, Mary R. Elledge, Samantha Farrar, Trevor Gilligan, Christian Grant, Benjamin Grosz, Megan Haley, Garifalia Kerastaris, Jack Krivit, Hannah G. Magee, John Mahoney, Abigail Matherson, Charlotte Mary McDonald, Ian Moynihan, Amanda O’Brien, MacGregor, James O’Callaghan, Megan Parthum, Diane Shoer, Joanna Trasher, Benjamin Matthew Vulikh, Olivia Wilkins, Margarita Julissa Worrick, Brendan Nicholas Zullo
Swampscott
Joshua Allen, Mateo Lopez Arroyave, Destiny E. Batista, Carlos Javier Cueva Caro, Klea Demiraj, Michael DeSalvo, Daniel Robert DiLisio, John Dodge, Matthew Donaher, Mejrima Dzino, Cailyn Fitzgerald, Jamie Lee Gaber, Marlene Saraly Leon, Marta Levin, Matthew McIntire, Samantha J. Mintzer, Thomas Mosychuk, Mark Anton Noci, Leora Pashkova, Daniel Isaac Rosen, Emma Rowe, Michael A. Tringale, Benjamin Turner
Middleton
Jonathan Richard Michael Caulfield, Nathaniel Andrew Hubley, Jonathan K. Nguyen, Elizabeth B. Cranstoun, Ashley Finocchiaro, Zachary Kenneth LeColst, Morgan Kay Mahoney, Joshua Zepeda, Makayla Baez, Kayla Finocchiaro, Yara Haitham Serhan, Jillian Sparks, Julia Maggio, Zachary Kenneth LeColst, Kaaren Remson
Topsfield
Michaela Lalikos, Robert McVoy, Jr., Emily Zito,
Boxford
Shawn Bundy, Laura Mae Foster, Alexandria M. Messina, Peter Joseph Noci, Jacey Rocco, Jake Scully, Alexander Michael Simonelli