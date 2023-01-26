The following North Shore Community College students were named by President Dr. William Heineman to the Dean’s List for the Fall 2022 semester. Dean’s List honors are awarded to students who have earned six or more semester hours of academic credit with a GPA of 3.30 or higher.
Beverly: Amjad Aba Alkhayl, Olivia Acciavatti, Ali Alsahlawi, Michael Bishop, Benjamin Blanchette, Brittany Boyd, Eenio Brari, Ariana Brown, Alexandra Carey, Matthew Chouinard, Hailey Cruz, Jillian Dowd, Nicole Dukette, Samuel Falloni, Ella Forden, Homar Fortunato, Ryan Greene, Sangharsh Gurung, Jeannette Hobart, Elise Hurley, Krystal Johnson, Donetta Jones, Alissa Joseph, Alexandra Kippen, Madeleine Klema, Samuel Kosch, Brunilda Kullolli, Jackson Laganas, Rachel Laporte, Nicole Leblanc, Michael Lugo, Jesse Mason, Sara Mcdermott, Allison Mcdonald, Chelsea Medrano, Alysium Morales, Davin Moriarty, Joshua Morin, Andrew Morris, Lisa Morrissey, Hester Murphy, Nadia Nooristani, Alistair Ong, Phoebe Overberg, Wendy Paige, Whitney Paroline, Anthony Pasquale, Ashley Peterson, Lori Piecewicz, Taylor Place, Mariah Porter, Kyle Reddy, Angelica Rego, Cassandra Scurlock, Adrianna Struss, Matthew Tallo, Madelyn Thompson, Michael Urbanski, Alexis Utne, Delmy Valentin, Matthew White, Ronald Williams, Sohir Youssef, Davi Zorzal Lourenco Benica
Boxford: Elisabeth Blaeser, Melvin Deleon, Kyle Dement, Grace Gokey, Joseph Mcgrath, Nancy Palermo, Sophia Scott
Danvers: Daniel Andrade, Rhuana Arsenault, Danielle Barzykowski, Abigael Bennett, Lauren Brown, Jessica Burke, Ariana Clancy, Brianna Coe, Emma Costain, Ryan Davis, Giacomo De Filippis, Emma Delisle, James Delisle, Ana Dias, Cormac Digilio, Olivia Distasio, Ariana Dragani, Melinda El-Shayeb, Adam Gruntkosky, Jesse Holland, Luan Horjeti, James Klingler, Robert Kobierski, Ruth Lyman, Rory Macduff, Derek Mahan, Robert Marraffa, Daniel Martin, Nolan Mcelroy, Ava Messana, Brianna Milbury, Gabriely Montero-Minaya, Mark Murphy, Jimmy Nguyen, Rylee Odonnell, Stephany Pallazolla, Jennessa Parker, Jessica Piepiora, Gisela Pisa, Sandra Salamanca, Michael Spanos Jr, Sarina Stempien, Tyler Suggs, Alayna Sutton, Amy Thomas, Isadora Townes, Marjory Tozzi, Olivia Tracchia, Jessica Walor, Melissa Wanham, Emma Weir
Hamilton: Dominic Cirinna, Marissa Meade
Ipswich: Autumn Armano, Karl Azaryoun, Joseph Conley, Kayleigh Farrell, Angelina Ferragamo, Benjamin Gibbs, Nathaniel Jannino, Sara Koerber, Nikolay Marshall, Leona Mienwipia, Savannah Miller, David Willian Novais, Angela Parro, Anthony Parro, Mackenzie Rokes, Shane Seaman, Marta Siebertz, Jessica Vanderbilt, Julia Vasiliades, Adeline Wittkamper, Jen-Chi Yao
Marblehead: Lyndsey Anderson, Lily Attwood, Andrew Bedrossian, Marianne Bohn, Caitlyn Buswell, Jennifer Cuartas, Gina D’arcangelo, Kyle Kreisher, Elizabeth Legget, Roxann Mcfarlane, Alayra Perez Garcia, John Raynes, Angelo Russo, Nadine Thenstead
Middleton: Ourania Gkika, Vincenzo Grutti, Klajdi Karaj, Micaela Pacio, Kristina Prinzivalli, Allison Rock, Nicholas Romano, Aidan Stordy, Kristen Tirrell, Michaella Ward
Peabody: Sarah Abeddou, Gabriella Addorisio, Umair Akbar, Konstantinos Anastasis, Adam Aylward, Samuel Aylward, Samir Babic, Michael Bailey, Maeghan Blum, Tabbitha Bono, Seth Boulay, Arber Bregu, Kyle Burgess, Ryan Burgess, Carly Calnan, Jonathan Camara, Jennifer Campbell, Gabriel Carvalho, Kledja Caushi, Ryan Charfi, Joseph Cimino, James Coke Iii, Emily Creador, Liliana Cunha, Payton Cuzzi, Julissa Dailey, Samantha Damico, Arlin De Los Santos Davis, Derek Delisi, Shauna Dempsey, Heather Desmond, Gabriel Di Giustini, Leann Dicarlo, Adelle Dimitrakopoulos, Rick Ferreira, Maxwell Fialkowski, Marc Finocchio, Riley Flaherty, Anthonee Flynn, Jaclyn Fournier, Renee Friedman, Varvara Gjini, Ryan Goggin, Diana Gomez Diaz, Kaelen Govaert, James Guiry, Emma Hayward, Fanny Hiraldo, Maricruz Hiraldo, Samantha Hirsh, Diamant Hosseya, Makayla Iannalfo, Ali Khan, Kelsey Kidd, Kaitlyn L’italien, Lydwine Lafortune, Dinora Landaverde, Alexandra Lawton, Richard Long, Jeremiah Manfra, Enea Marko, Llambrini Marko, Lauren Mazzuchelli, Erlene Mclaughlin, Brunna Meirelles, Julia Melo, Kiana Mendes, Arianna Meshesha, Anthony Minichillo, Amy Mitchell, Jahkiria Molina, Aristoteles Morel Asenjo, Chinemerem Nnadozie-Okananwa, Brenda Nunez, Celina O’brien, Kayla O’brien, Shay Palmer, Alana Panneton, Konstandina Papageorgiou, Kristan Peachey, Jaisha Pena Soto, Nicholas Pereira, Hayley Precopio, Lesly Ramirez Mendez, Monica Reid, Michelle Rigano, Crismeidy Rodriguez Mejia, Jennifer Rooney Burke, Emma Ruggeri, Samuel Santa, Nicholas Sauvageau, Stephanie Shoap, Thalia Shomos, Michael Silva, Myrna Solorio, Daniela Soto, Justin Sousa, Patrick Stagaman, Rachel Sudak, Alan Torres, Julian Tran, Thi Tran, Dante Vargas, Katiuska Viera Contreras, Joncarlos Villegas, Timothy Wall, Aubrey Whitaker, Gabriella Wojick, Emily Wonson, James Wronkowski, Sabriya Zubhuza
Salem: Steeven Acosta Morillo, Jacqueline Akinyi, Cynthia Alvarado, Faith Anderson, Kyle Arnold, Jacob Bailes, Emily Benson, Sheyla Berrido, Joseph Bolcome, Alexandra Brino, Tiffany Buckless, Marie-Pierrette Buteka, Alicia Calle, Joseph Chahine, Jaiden Ciarmataro, Sarah Clement, Nicole Cokonis, Paul Connelly, Kelly Crivello, Bryanna Croce, Roberto Cruz, Cameran Davis, Katriis Davis, David Desa, Amanda Dias, Lorena Diaz, Micaela Donoghue, Amanda Duncan, Lizmailyn Escoto, Alexis Eveleth, William Faulkner, Joaquim Fitch, Sonia Fortunato, Leah Frisoli-Cuevas, Elizabeth Garang, Alberto Garcia, Shakira Garcia, Janibel Garcia Cabrera, Igli Gashi, Alexandra Geneus, Jaclyn George, Denny German, Erick Gonzalez, Janelle Gordon, Miranda Graves, Jamont Hightower, Barbara Hunt, Gerti Ibraj, Pablo Jimenez, Adam Johansen, Caroline Kamau, Patrick Kirkwood, Mellissa Lajoie, Thailia Lambert, Jemmy Lara, Gavin Legan, Michael Leger, Sarah Lewis, Nicholas Longfritz, Sophany Loung, Estefany Martinez, Ruben Martinez, Anthony Maurais, Heather Mccormack, Kristina Mcgowan, Brady Mcgrath, Kaylah Mcleod, Amarilys Monserrate Morales, Cheyenne Morrissette, Rachel Mulsman, Ansam Naser, Jason Negri, Louvena Nicolas, Mamita Ntombo, Adam Nunez, Princess Paulino, Alissa Pena, Lillian Pinard, Victoria Marie Plummer, Steven Prieto, Margaret Rooney, Jasmine Rose, Oona Roswell, Justin Rubiera, Jasmine Sanchez, Awilda Santana, Leo Santoro, Austin Sholds, Robert Sligh, Kris Snyder, Crisbelis Soto, Victoria Thesz, Alex Thomas, Alexandra Torero-Chambers, Jenna Tremblay, Yadannis Valdez, Jazmin Vasquez, Devyn Verruto, Destiny Vieira, Mai Long Vuong, Jessie Wallinga, David Weisberg, Kayla Welch
South Hamilton: Jonah Barrionuevo-Trujillo, Koa Burke, Emma Mclaughlin, Melanie Michon, Aidan Nistl, Michael Padellaro, Angelina Scott, Lily Strzepe
Swampscott: Mishal Ali, Juan Bayle, Victoria Berube, Alexis Braymiller, Alicia Burke, Nick Colarusso, Allison De La Puente, Victor Diaz, Peter Dimitrakopoulos, Tatiana Eliseeva, Kailey Erickson, Karen Alejandra Garcia, Lily Ghirardini, Marsebio Gojcaj, Kula Irving, Kelli Kiestler, Declan Madigan, Jeudy Mosychuk, Nicole Peach, John Rizk, Rachael Rooklin, Thomas Stephens, Christopher Sullivan, Thomas Surette, Michaela Turner
Topsfield: Benedict Celso, Chris Celso, Blayke Courtemanche, Shannon Glynn, Jennifer Graves, Ainsley Gruener, Katerina Hatzis, Emma Hudson, Isabella Scribner, Robyn Seymour, Lesley Vanbuskirk, Jesse Welch
Wenham: Margaret Munroe