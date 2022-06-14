North Shore Community College President Dr. William Heineman is pleased to announce that students from these local towns have been named to the Dean's List for the Spring 2022 semester. Dean's List Honors are awarded to students who have earned six or more semester hours of academic credit with a Grade Point Average (GPA) of 3.30 or higher.
Beverly: Bryan Agudelo, Liam Beaudoin, Benjamin Blanchette, Krystina Bloise, Ariana Brown, Rhylan Bruss, Alexandra Carey, Valerie Carpenter, Alexandria Cicci, Cecilia Conlan, Michael Craveiro, Hailey Cruz, Tawney Dacko, Liane De Paula Lopes Ayres, Jeremiah Dejesus, Jacob Demers, Amanda Dias, Jillian Dowd, Nyona Dukes, Nicole Dukette, Marianna Ellis, Ella Forden, Homar Fortunato, Jared Gilligan, Ryan Greene, Jeannette Hobart, Skyla Howard, Luciano Hoxhaj, Aidan Jakle, Donetta Jones, Kristen Kalivas, Heather Karp, Junior Kashikondja, Madeleine Klema, Rachel Laporte, Samuel Levin, Michael Lugo, Jesse Mason, Ryan Michaud, Meghan Mitchell, Ryan Mitchell, Alysium Morales, Andrew Morris, Johannah Mulligan, Hester Murphy, Rodrigo Nascimento, Alida Ngankap Maneguim, Julia Norcross, Phoebe Overberg, Whitney Paroline, Ashley Peterson, Jessica Pimentel, Lucas Pinheiro, Nani Rampalodji, Maggie Renda, Nereida Repossi, Kyle Retallack, Timothy Rodgers, Jasmine Rose, Tyler Scheri, David Simmons, Philip Smigliani, Adrianna Struss, Nadine Thenstead, Megan Tongol, Delmy Valentin, Alan Victorino, Robert Viel, Mckenzie Williams, Ronald Williams, Robert Zapata
Boxford: Allyson Avery, Neve Bettencourt, Kyle Dement, Grace Gokey, Karen Kermet, Andrea Kordis, Sara Lessard, Joseph Mcgrath, Seyed Ali Mojtabaei Soleimani, Sophia Scott, Jessica Sholomith
Danvers: Milena Aggelikas, Justin Agri, Russell Almeida, Stefanos Anastasis, Daniel Andrade, Alija Ayamga, Amanda Beausoleil, Emily Benson, Nicholas Bettano, Taylor Bettencourt, Alyssa Buchanan, Sean Buckley, Jodie Coates, Ryan Davis, James Delisle, Anthony Dellacroce, Daniel Desouza, Jennifer Devoe, Ana Dias, Olivia Distasio, Kristiana Doukas, Matthew Downie, Ariana Dragani, Jessica Forziati, Samuel Gauthier, Adam Gruntkosky, Nicholas Hinckley, Jesse Holland, Brian Holmes, Francisco Ibanez, Nicole Lannon, Kol Leclair, Ryan Lewis, Rory Macduff, Talia Maihos, Nicholas Marchand, Robert Marraffa, Paige Mcintosh, Hayley Mitchell, Christina Montanile, Gabriely Montero-Minaya, Philip Moran, Elaina Morin, Ansam Naser, Jimmy Nguyen, Stephany Pallazolla, Jennessa Parker, Connor Perkins, Jessica Piepiora, Gisela Pisa, Ryan Sherrick, Ashley Sims, Sarina Stempien, Alayna Sutton, Amy Thomas, Brandon Walsh, Melissa Wanham, Jacob Whitcomb, Daniel Zanellis, Menglu Zou, Griffin Zwicker
Ipswich: Kristine Bowen, Sandra Colameta, Joseph Conley, Kimberly Desrochers, Alexandra Dinocco, Ashley Dorr, Angelina Ferragamo, Benjamin Gibbs, Amy Holmes, Kayla Kaluzny, Olivia Longo, Eric Mazzio, Valian Norris, Fiona O'connell, Sarah Osgood, Angela Parro, Leah Robbins, Shane Seaman, Gloria Stults, Jacklyn Thomas, Jessica Vanderbilt, Fianna Walsh, Jen-Chi Yao, Kathryn Zelkowitz
Marblehead: Nicole Andrushak, Ariadna Bedrossian, Caitlyn Buswell, Harrison Chmura, Jennifer Cuartas, Erin Cullen, Jacob Griffith, Michaela Leblanc, Debra Maher-Marconi, Elizabeth O'brien, Christina Occhiuto, Alayra Perez Garcia, Kristin Santeusanio, Samuel Trasher, Melvin Vazquez
Middleton: Christine Capece, Beverly Carolan, Vincent Cloutier, Viayola Florestal, Ourania Gkika, Vincenzo Grutti, Nathaniel Hubley, Micaela Pacio, Cory Paris, Mark Pedersen Jr, Allison Rock, Robert Snow, Michaella Ward
Peabody: Anthony Abbruzzese, Umair Akbar, Jasmin Alqudah, Victoria Balke, Valeria Beltre, Samantha Benoit, Maeghan Blum, Lindsey Bongette, Seth Boulay, Arber Bregu, Owen Brewster, John Brophy, Christina Brown, Kyle Burgess, Carly Calnan, Stephen Carter, Gabriel Carvalho, Eric Casavant, Jenna Caton, Nicole Chinos, Kathryn Cohen, Richard Costigan, Cynthia De Amorim, Brianna Deberardinis, Lucas Demild, Heather Desmond, Myllena Desouza, Leann Dicarlo, Dena Dimarzo, Adelle Dimitrakopoulos, Sydney Drayton, Alyssa Elliott, Eliandra Ferreras Ortiz, Maxwell Fialkowski, Anthonee Flynn, Ian Flynn, Nicole Fortado, Renee Friedman, Samantha Gerasimowicz, Varvara Gjini, Amanda Goffermann, Vivian Gonzalez Almanzar, Joana Goulos, Valerie Grenham, Rachida Hachchadi, Emma Hayward, Diamant Hosseya, Makayla Iannalfo, Brenda Jackson, Leanna Jones, Destiny Keitt, Kelsey Kidd, Ashton Kral, Shannon Lamusta, Kierstyn Leclerc, Kayla Lewis, Dominique Lomami, Amanda Mackenzie, Fabiana Magalhaes, Danielle Marino, Lauren Mazzuchelli, Derek Medina, Julia Melo, Anthony Minichillo, Amy Mitchell, Chinemerem Nnadozie-Okananwa, Lionelo Nure, Marissa O'brien, Kristan Peachey, Osvaldo Peguero, Zunnet Perez, Kate Plati, Michael Plati, Hayley Precopio, Yeimy Ramon, Anthony Ramos, Glennys Reyes De Diaz, Michelle Rigano, Patrick Rigol, Alexia Rivera, Evelyn Robles, Carla Roman, Jennifer Rooney Burke, Lisa Salerno, Leissyn Santana, Nicholas Sauvageau, Samantha Scalfani, Alyshia Silk, Michael Silva, Sarah Silva, Thallys Simao, Rayza Soares Teixeira, Myrna Solorio, Patrick Stagaman, Tyler Suggs, Amber Tafini, Alan Torres, Julian Tran, Edwardo Troncoso-Castro, Anthony Vaka, Raquel Valerio, Jessica Villalta, Dylan Walsh, Jessica Watson, Max Weaver, Aubrey Whitaker, Peter Witwicki
Salem: Alison Acosta Jimenez, Katelyn Ahearn, Cynthia Alvarado, Lynda Amadi, Lucas Anderson, Skylar Angell, Jacob Bailes, Jenia Beauchamps, Catherine Bisi, Abril Bruno Montas, David Burke, Grace Campbell, Hanika Ilya Campos, Nicole Castro, Sarah Clermont, Alyssa Cokonis, Nicole Cokonis, Bryanna Croce, Cameran Davis, David Desa, Sarahana Desroches, Lorena Diaz, Amanda Duncan, Yelitza Duran, Angela Escobedo, Njifor Etiendem Fontem, William Faulkner, Sylvia Faustino, Rosanna Fernandez, Deyanna Foley, Jessica Fox, Gerald Freedman, Shakira Garcia, Janibel Garcia Cabrera, Alexandra Geneus, Jaclyn George, Junior Germain, Kristina Gross, Marina Hall, Grace Harrison, Juan Holguin, Ellianna Hoxha, Barbara Hunt, Gerti Ibraj, Patricia Mae Jabonillo, Rinniel Jabonillo, Calvin James, Alea Karageorgos, Wend Yam Konseiga, Angelique Lambert, Jasmin Laureano, Travis Leite, Sarah Lewis, Nicholas Longfritz, Kairys Lopez, Feymi Lora, Tatiana Lyne, Alexander Mactaylor, Dasia Madden, Kianna Madden, Samuel Manco, Jennifer Manigat, Barbara Marino, Estefany Martinez, Miriam Martinez, Abel Matos, Samuel Mccormack, Kristina Mcgowan, Brady Mcgrath, Amarilys Monserrate Morales, Cheyenne Morrissette, Kelly Mulcahey, Dieu Le Veut Mwany Mwanyimi, Leanne Kathryn Navarro, Teresia Ndegwa, Jason Negri, Louvena Nicolas, Mamita Ntombo, Adam Nunez, Angelica Nunez, Guerline Pierre-Plaisir, Feber Pimentel, Lillian Pinard, Erica Pol, Skarleth Ponce Sanchez, Lauren Pothier, Oona Roswell, Awilda Santana, Daniel Shytaj, Sherlyn Solano, Crisbelis Soto, Esther Tobin, Jenna Tremblay, Kayla Welch, Catherine Whitten, Blandine Zanette, Taylor Zukowski
South Hamilton: Noah Duris, Emma Mclaughlin, Aidan Nistl
Swampscott: Mishal Ali, Anna Barabash, Anna Bedrossian, Victoria Berube, Alexis Braymiller, Vicky Casides, Rebecca Cox, Allison De La Puente, Victor Diaz, Caden Dubiel, Emma Goble, Rachel Heerter, Kelli Kiestler, Fotine Liakopoulos, Declan Madigan, Claudia Mazariegos, Amanda Menezes, Thomas Mosychuk, Ashley Murray, Laura Paradise, Valeri Richards, John Rizk, Guadalupe Romero Gomez, Kenia Soto, Joshua Taylor
Topsfield: Chris Celso, Sean Cooney, Blayke Courtemanche, Aleksandr Deamario, Micayla Donnellan, Colin Dooley, Shannon Glynn, Jennifer Graves, Jennifer Harney, Ryan Kaminski, Hannah Ross
Wenham: Leonard Dolan, Margaret Munroe, Jeremy Nai