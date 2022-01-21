North Shore Community College President Dr. William Heineman has named students from these North Shore towns to the Dean's List for the Fall 2021 semester. Dean's List Honors are awarded to students who have earned six or more semester hours of academic credit with a Grade Point Average (GPA) of 3.30 or higher.
Beverly: Olivia Acciavatti, Bryan Agudelo, Dalia Agudelo, Jonathan Aiello, Nile Al-Hamadany, Briana Alman, Liam Beaudoin, Ahmed Boerner, Irina Boulanova, Ariana Brown, Rhylan Bruss, Alexandra Carey, Valerie Carpenter, Jesse Carrier, Zachary Charette, Aaron Cole, Meredith Connors, Alyssa Creeden, Hailey Cruz, Tawney Dacko, Danielle Dipalma, Jillian Dowd, Ella Forden, Homar Fortunato, Austin Fournier, Timothy Geary, Charlize Gerrish, Skyla Howard, Luciano Hoxhaj, Aidan Jakle, Nicole Kalymeras, Heather Karp, Izzabella Kelly, Cassandra Kinsella, Olena Kitova, Madeleine Klema, Thoai Kline, Rachel Laporte, Samuel Levin, Sarah Lewis, Anna Lori, Michael Lugo, Racquel Marshall, Jesse Mason, Andrew Mezza, Ryan Michaud, Juliana Mishkin, Nicholaus Mlekelwa, Jess Moore, Lisa Morrissey, Julia Norcross, Emily Oas, Phoebe Overberg, Whitney Paroline, Marcos Pasquale, Melinda Perez, Ashley Peterson, Nani Rampalodji, Kyle Reddy, Kyle Retallack, Jack Rivers, Victoria Robinson, Timothy Rodgers, Jasmine Rose, Tyler Scheri, Andrew Silva, Finn Sinsigalli, Foster Smallman, Adriano Sota, Adrianna Struss, Lenny Tejeda, Nadine Thenstead, Alex Thomas, Megan Tongol, Thomas Urbanski, Churchill Usuanlele, Matthew White
Boxford: Allyson Avery, Shawn Bundy, Alexander Castle, Krista Dicunzolo, Ashlyn Ellis, Christopher Errico, Anthony Ferraro, Grace Gokey, Karen Kermet, Seyed Ali Mojtabaei Soleimani, Peter Qirjazi, Caitlin Rubchinuk, Sophia Scott, Jessica Sholomith
Danvers: Daniel Andrade, Taylor Angel, Amanda Beausoleil, Abigael Bennett, Nicholas Bettano, Taylor Bettencourt, Jillian Brunet, Suzan Chaghouri, Danielle Cote, Mary Daaboul, Jylian Dattoli Venezia, Ryan Davis, Giacomo De Filippis, James Delisle, Ana Dias, Olivia Distasio, Kristiana Doukas, Ariana Dragani, Devyn Faircloth, Reggie Ferran, Sean Flynn, Jessica Forziati, Aimee Fowler, Jennifer Francis, Shannon Fraser, Alexandra Gkiokas, Mickayla Goodwin, Genesis Hartley, Kelly Hayes, Jesse Holland, Mustapha Ibrahim, Daniel King, Nicole Lannon, Duncan Lawrence, Ryan Lewis, Ruth Lyman, Rory Macduff, Derek Mahan, Talia Maihos, Nicholas Marchand, Robert Marraffa, Michele Maurice, Mauren Mbugua, Paige Mcintosh, Ari Mertol, Keri Moise, Taylor Moles, Christina Montanile, Philip Moran, Elaina Morin, Jimmy Nguyen, Quesnel Osias, Jennessa Parker, Jessica Piepiora, Gisela Pisa, Molly Robair, Morgan Roy, Ashley Sims, Michael Spanos Jr, Gabrielle Torchia, Olivia Tracchia, Brendan Trohon, Jasmine Ucar, Melissa Wanham, Alexys Wheeler, Ariana Williams, Nathan Williams, Daniel Zanellis, Menglu Zou, Griffin Zwicker
Ipswich: Giovanni Ciardiello, Sandra Colameta, Molly Cooke, Benjamin Cooke, Ashley Dorr, Angelina Ferragamo, Amy Holmes, Sarah Janvrin, Kayla Kaluzny, Laura Levesque, Olivia Longo, Fiona O'Connell, Sarah Osgood, Angela Parro, Heather Rourk, Gabi Seaman, Shane Seaman, Marta Siebertz, Gloria Stults, Jacklyn Thomas, Ava Vitale, Amanda Williams, Jen-Chi Yao, Kathryn Zelkowitz
Marblehead: Ariadna Bedrossian, Marianne Bohn, Robert Borden, Susanna Borden, Emma Broughton, Caitlyn Buswell, Lauren Crosen, Jennifer Cuartas, Erin Cullen, Trevor Gilligan, Malynda Kuc, Abigail Leblanc, Michaela Leblanc, Roxann Mcfarlane, Lily Mcguirk, Christina Occhiuto, Alayra Perez Garcia, Kristin Santeusanio, Moshe Taussi, Melvin Vazquez, Diana Wells
Middleton: Catherine Adams, Christine Capece, Vincent Cloutier, Ourania Gkika, Nathaniel Hubley, Austin Keller, Micaela Pacio, Cory Paris, Mark Pedersen Jr, Paul Plourde, Kristina Prinzivalli, Robert Snow, Nicholas Stark, Kristen Tirrell, Liana Warren
Peabody: Umair Akbar, Samantha Alimonti, Stefanos Anastasis, Joyce Andrews, Rachel Bitarabeho, Maeghan Blum, Seth Boulay, Arber Bregu, John Brophy, Christina Brown, Paul Buonfiglio, Kyle Burgess, Carly Calnan, Jessica Carey, Stephen Carter, Gabriel Carvalho, Eric Casavant, Felicity Celado, Darlin Chicas, Nicole Chinos, Kathryn Cohen, Ashley Correggio, Craig Corsaro, Liliana Cunha, Cynthia De Amorim, Brianna Deberardinis, Shauna Dempsey, Myllena Desouza, Dena Dimarzo, Alyssa Elliott, Eliandra Ferreras Ortiz, Angela Fersobe Baez, Maxwell Fialkowski, Kerriann Fiorillo, Ian Flynn, Anthonee Flynn, Renee Friedman, Omar Frometa, Kelcey Gagne-Barry, Gus Gaudet, Breanna Gillette, Varvara Gjini, Amanda Goffermann, Hailey Green, Valerie Grenham, Suzanne Guest, Genesis Guzman Guillen, Diamant Hosseya, Jillian Huckle, Makayla Iannalfo, Silvia Inca, Aida Jabali, Oula Jabali, Michael Johnson, Leanna Jones, Zachary Kahn, Ryan Kerivan, Mohsin Khan, Kelsey Kidd, Oksana Kurochka, Lydwine Lafortune, Shannon Lamusta, Michael Leavitt, Dominique Lomami, Yajaira Lopez, Melinda Madruga, Estefany Martinez, Jade Martinez, Danielle Mello, Julia Melo, Anthony Minichillo, Haroon Mirza, Amy Mitchell, Heather Morris, Chinemerem Nnadozie-Okananwa, Emmanuel Nunez, Brenda Nunez, Nicole Palmer, Tricia Panek, Konstandina Papageorgiou, Kristan Peachey, Kaitlyn Pedone, Zunnet Perez, Rachel Pezzuto, Kate Plati, Hayley Precopio, Jacob Quarles, Phillip Quigley, Anthony Ramos, Svetlana Reed, Allison Resse, Michelle Rigano, Patrick Rigol, Evelyn Robles, Jennifer Rooney Burke, Lisa Salerno, Saulo Santa, Leissyn Santana, Samantha Scalfani, Michael Scott, Thalia Shomos, Michael Silva, Thallys Simao, Myrna Solorio, Patrick Stagaman, Amber Tafini, Kevin Tes, Edwardo Troncoso-Castro, Raquel Valerio, Peter Witwicki, James Wronkowski
Salem: Alison Acosta Jimenez, Cynthia Alvarado, Lynda Amadi, Faith Anderson, Niamh Anderson, Emily Benson, Catherine Bisi, Alexandra Brino, Margaret Buehler, David Burke, Rebecca Callahan, Grace Campbell, Hanika Ilya Campos, Kiara Castillo, Nicole Cokonis, Alyssa Cokonis, Paul Connelly, Kelly Crivello, Cameran Davis, Sarahana Desroches, Amanda Dias, Lorena Diaz, Brianna Dos Santos, Skye Dubois, Angela Escobedo, William Faulkner, Sylvia Faustino, Rosanna Fernandez, Kayla Field, Jessica Fox, Gerald Freedman, Krystal Gagnon, Shakira Garcia, Jaclyn George, Magaly Gerena, Junior Germain, Rafael German, Kelsey Graham, Kristina Gross, Juan Holguin, Cory Houde, Gerti Ibraj, Calvin James, Janieka Jones, Jason Juma, Caroline Kamau, Wend Yam Konseiga, Jemmy Lara, Jasmin Laureano, Travis Leite, Nicholas Longfritz, Feymi Lora, Tatiana Lyne, Dasia Madden, Samuel Manco, Jennifer Manigat, Barbara Marino, Jaclyn Marshall, Miriam Martinez, Doria Mbemba, Kristina Mcgowan, Cheyenne Morrissette, Kelly Mulcahey, Kathryn Murphy, Brandon Mustafaraj, Leanne Kathryn Navarro, Teresia Ndegwa, Jason Negri, Connor Nelson, Bao Ngo, Louvena Nicolas, Adam Nunez, Omar Nunez, Rayna Ostrander, Roberto Pauleus, Debbie Peete, Arleth Peralta Jimenez, Kelly Pierre, Erica Pol, Amanda Pothier, Lauren Pothier, Steven Prieto, Claudia Roman, Greyson Ryba, Awilda Santana, Leo Santoro, Alexander Sheehan, Daniel Shytaj, Jennyfer Silverio, Aldair Smart, Kelsey Stiefel, Jonae Texeira, Kayla Thornton, Esther Tobin, Jenna Tremblay, Sophie Wallace, Kayla Welch, Taylor Zukowski
South Hamilton: Jonah Barrionuevo-Trujillo, Henry Callahan, Noah Duris, Julia Gebhardt, Kiersten Klose, Aidan Nistl
Swampscott: Conor Barton, Victoria Berube, Alexis Braymiller, Allison De La Puente, Victor Diaz, Emma Goble, Ben Hansen, Rachel Heerter, Kelli Kiestler, Declan Madigan, Amanda Menezes, Thomas Mosychuk, Ashley Murray, Laura Paradise, Valeri Peppe, Spencer Perkins, Kylie Pierce, Zachary Sheehan, Mary Viner, Matie Zaki
Topsfield: Benedict Celso, Nathaniel Collins, Aleksandr Deamario, Micayla Donnellan, Shannon Glynn, Jennifer Graves, Ryan Kaminski, Evan Leclair, Samantha Mandracchia, Abigail Pridham
Wenham: Matthew Martin, Jeremy Nai, Yvette Verdugo