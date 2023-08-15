Danvers -- North Shore Community College President William Heineman is pleased to announce that these students from these North Shore towns are recent graduates of the college:
BEVERLY: Bryan Agudelo, Dalia Agudelo, Melissa Andruskiewicz, Michael Bishop, Benjamin Blanchette, Ariana Brown, Meredith Connors, Hailey Cruz, Tawney Dacko, Amanda Dias, Jillian Dowd, Christopher Faust, Ella Forden, Homar Fortunato, Timothy Geary, Nicole Greenwald, Cassandra Hally, Donetta Jones, Heather Karp, Olena Kitova, Brunilda Kullolli, Rachel Laporte, Nicole Leblanc, Anna Lori, Chad Mccormack, Allison Mcdonald, Amy Mitchell, Andrew Morris, Nicole Parker, Lori Piecewicz, Kyle Reddy, Valeri Richards, Rosalina Salomon, Coralis Sierra Martinez, Carissa Snow, Michael Urbanski, Delmy Valentin, Matthew White, Ronald Williams, Jen-Chi Yao, Lorna Zizza
BOXFORD: Samuel Delay, Kyle Dement, Joseph Mcgrath
DANVERS: Russell Almeida, Abigael Bennett, Emily Benson, Gillian Bingham, Eric Casavant, Suzan Chaghouri, Ariana Clancy, Jodie Coates, Ryan Davis, James Delisle, Evan Denman, Olivia Distasio, Ariana Dragani, Adam Gruntkosky, Fatma Habib-Mertol, Jesse Holland, Jillian Howland, Kelli Kiestler, Samuel Kirby, Harrison Klibansky, Rory Macduff, Talia Maihos, Jacqueline Malo, Michele Maurice, Paige Mcintosh, Brianna Milbury, Gabriely Montero-Minaya, Elaina Morin, Elizabeth Munroe, Juan Osorio Davila, Stephany Pallazolla, Jessica Piepiora, Alexandra Schwartz, Rebecca Symonds, Susan Tilley, Gabrielle Torchia, Spencer Wade, Daniel Zanellis, Menglu Zou, Griffin Zwicker
IPSWICH: Drew Anderson, Sandra Colameta, Jefferey Deleon, Kayleigh Farrell, Samuel Gordon, Laura Levesque, Katterine Maldonado, Valian Norris, Fiona O'Connell, Kayla Trepanier, Ashley Wilson, Kathryn Zelkowitz
MARBLEHEAD: Andres Aguero, Mercis Arias, Roxann Mcfarlane
MIDDLETON: Ourania Gkika, Vincenzo Grutti, Austin Keller, Andre Musto, Micaela Pacio, Stacey Peachey, Kristina Prinzivalli, Joshua Richardson, Allison Rock, Michaella Ward, Liana Warren
PEABODY: Gloria Adzigbey, Seth Boulay, Arber Bregu, Kyle Burgess, Carly Calnan, Michael Carr, Jenna Caton, Dimitry Cayo, Mady Chavez, Emily Ciarametaro, Liliana Cunha, Shauna Dempsey, Heather Desmond, Alyssa Elliott, Lizmailyn Escoto, Anthony Figueroa, Riley Flaherty, Sarrette Germain, Varvara Gjini, Amanda Goffermann, Morgan Haggerty, Karen Hanlon, Barbara Hunt, Silvia Inca, Oksana Kurochka, Meagan Lemelin, Alex Locke, Fabiana Magalhaes, Charly Mbanga, Julia Melo, Stephanie Moore, Nohely Payano Patricio, Yencel Pena Reynoso, Svetlana Reed, Michelle Rigano, Alexia Rivera, Jennifer Rooney Burke, Lesley Rosario, Bryan Santos, Tim Serino, Thalia Shomos, Adrian Smith, Myrna Solorio, Peter Witwicki, James Wronkowski
SALEM: Jacob Bailes, Anna Bedrossian, Kiele Bryant, Margaret Buehler, Jeslly Camilo, Coral Carraro, Ayeska Casanova, Nicole Cokonis, Meaghan Corning, Michell Crisostomo, Lorena Diaz, Micaela Donoghue, Adriana Evertsz, Leah Fortin, Elisania Franco-Lara, Junior Germain, Nadia Ghafoore, Abbriss Hottel, Gerti Ibraj, Victoria Levasseur, Nicholas Longfritz, Kairys Lopez, David Maclean, Isabella Malionek, Chad Masse, Sarah Matthew, Kristina Mcgowan, Brady Mcgrath, Eliza Michaels, Cheyenne Morrissette, Dieu Le Veut Mwany Mwanyimi, Madeline Nelson, Louvena Nicolas, Adam Nunez, Roberto Pauleus, Alissa Pena, Lillian Pinard, Micaela Robinson, Timothy Rodgers, Robert Sligh, Kris Snyder, Katerina Thompson, Angelina Toribio, Jenna Tremblay, Devyn Verruto, Alexis Walters, Kayla Welch
SOUTH HAMILTON: Jonah Barrionuevo-Trujillo
SWAMPSCOTT: Victoria Berube, Allison De La Puente, Emma Goble, Eli Heerter, Parker Leone, Maria Muniz, Katherine Papele
TOPSFIELD: Paul Buonfiglio, Chris Celso, Colin Dooley, Jennifer Graves, Hannah Ross
WENHAM: Seth Halling, Margaret Munroe