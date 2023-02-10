Salem State University Dean’s List for the Fall 2022 Semester.
SALEM: Abigail Allworth, Alexandra Ambler, Madelyn Ambler, Madelyn Ambler, Chelsea Aquiatan, Sean Ashness, Benjamin Beals, Genesis Beltre, Imelda Bicaku, Jeremy Bifano, Campbell Boisvert, Nola Boudreau, Jaelyn Bouras, Trevane Brown, Trevane Brown, Evan Budrow, Sarah Burnett, Morgan Burrell, Rebecca Callahan, Haley Carty, Joan Castillo, Kaylee Coelho, Kaylee Coelho, Sean Collins, Sophie Collins, Tatyana Conde-Correa, Sarah Cook, Leo Cordero Melo, Rachel Cormier, Nichole Csogi, Ashley Cuellar Figueroa, Shea Cutler, Lara Dantas, Shariany Del Valle, William DeLong, Olivia DeVito, Harrison Devoe, Ethan Doyle, Melissa Driscoll, Ethan Dwyer, Umalkhayr Elmi, Tatiana Jewel Esposa, Dalhaysy Fernandez, Kyla Frazee, Ryan Friedmann, Noah Galeota, Kiara Garcia, Remy Garcia, Benjamin Gardner, McKenna Gilligan, Mariam Gogitidze, Galvin Gonzalez, Ethan Gonzalez, Ethan Gonzalez, Monique Grenier, Brianna Guerrero, Nicole Hanscom, Miah Hemingway, Darly Hernandez, Olivia Higgins, Olivia Higgins, Kounadi Ilboudo, Robert Jellison, Amanda Juma, Ryan Kanoff, Samantha Keefe, Lillien Kelley, Samantha Kiff, Ruby Kinnon, Jeane LaPointe, Samantha Latasa, Micayla Le Lugas, Lisa Leppek, Franciny Lichtenberg, Dasia Madden, Mayele Malango, Natalia Mari, Nicole Maria, Alyssa Marino, Madison Martin, Emily Matul, Courtney McKane, Sean McLean, Stephen Medina-Valdes, Jessinia Molinari, Katherine Moore, Gavin Murray, Alexandria Nocivelli, Tamara Normil, Jacob Novas-Duran, Olivia Nygren, Keagan O'Donoghue, Maddison Ogorzalek, Rafael Okon, Richard Okraska, Diomedes Ortiz, Lucely Ortiz, Megan O'Shea, Melissa O'Shea, Amber Palmer, Noah Parsons, Perla Pena, Katrina Penley, Perla Piantini Santana, Nafterlyne Pierre, Warren Pimentel, Marisabel Pimentel, Alison Pinto, Jessica Powers, Justin Raboin, AnnaMaria Ramsey, Deven Riley-Jalbert, Gwendolyn Robinson, Camilo Robles, Frayza Rodney-Guerrero, Virginia Rosario, Jaimie Rose, Gabriella Rudzis, Michael Sabella, Ebrahim Saeed, Meghan Salamida, Marios Samardzic, Kalynda Santana, Bridget Saunders, Brittany Sayers, E. Schaeublin, Neitza Sierra-Diaz, Johan Silot Suse, Dhayna Silva, Nayeli Silva, Allison Smith, Shyla Smith, Breanna Stead, Jackson Swiniarski, Lauren Talbot, Michele Talbot, Alexa Tejeda Polanco, Stavroula Thoma, Samantha Tracchia, Gabriel Turcios, Anna Urena-Luna, Edward Urkowitz, Nicole Veno, Esmelin Villar, Elisa Voss, Gaetan Voumbo, Anna Walsh, Hannah Wasserman, Kristin Welch, Josefine Wolf, Labria Wrice, Zitong Xi, Benjamin Zimmerman
BEVERLY: Rachel Allen, Ezike Anene, Alexa Argenio, Siena Barone, Faik Begaj, Richard Brito, Amy Broadbent, Olivia Byrd, Kellsey Carpenter, Walker Center, Justin Cloyd, Gabriel Colon, Alissa Conant, Alanna Connell, Matthew Coyle, John Cuoco, Joshua Daley, Zachary Denis, Hannah Ellis, Elise Firth-Gonzalez, Henry Fogarty, Russell Fortin, Nicholas Foss, Simone French, Enoc Gonzalez, Jacob Grant, Brikena Hajdari, Mario Hoxha, Luciano Hoxhaj, Kaytlyn Justo, Lauren King, Joss Kyrouz, Tammy Le, Meaghan Lear, Katelyn Lyden, Megan Lynch, Mohssine Manaf, Melanie Mason, Mikayla Mason, Amberly McCarter, Garrett McNeil, Lorcan Moore, Cecelia Morison, Nicholas Morrissey, Max Murphy, Anna Murphy, Ariana Natoli, Ariana Natoli, Lara Nieves, Chloe O'Gorman, Wylinn Palmisano, Philip Paskal, Emily Pastorello, Olivia Pelletier, McKenna Perkins, Samantha Pizzi, Sara Pompeo, Jacqueline Ramirez, Benjamin Redington, Lindsey Ridgeway, Emma Rivers, Paula Rodriguez, Presley Shairs, Ella Speidel, Panayota Strakus, Caitlin Sullivan, Laura Swindell, Ridge Tache, Arianna Taka, Kelsey Talbot, Dan Thevenin, Rebecca Thorpe, Thomas Urbanski, Jeishaly Vega, Robert Viel, Alanna Zaldivar
BOXFORD: Shawn Bundy, Laura Foster, Alexandria Messina, Peter Noci, Jacey Rocco, Alexander Simonelli
DANVERS: Ariana Barrows, Ashley Bedard, Olivia Bedard, Matthew Brennan, Maddie Clarizia, Alicia Cone, Michael Corley, Joseph Crogan, Seamus Crowley, Wesley Crowley, Robert Cruzada, Mary Daaboul, Jessica Davis, Angela DeAngelis, Kayla Defeo, Sara Desrocher, Anthony DiFilippo, Felecia Dimopoulos, Amanda Donahue, Devan Dupuis, Abigail Foglietta, Jessica Forziati, David Gargan, Elizabeth Guay, Genesis Hartley, Jacquelyn Jones, Rhiannon Jones, Jared King, Tim Lam, Erin Maloney, Paige Marshall, Paolla Martins, Ryan McCarthy, Alba Melendez, Olivia Miller, Quinn Miller, Meghan Miraglia, Jordan Monteiro, Alexander Moore, Elaina Morin, Celina Morin, Javeria Naz, Samman Naz, Emma Pacewicz, Emily Paddol, Catarina Palermo, Karan Patel, Jonathan Pellerin, Madison Pesce, Isabella Raye, Morgan Roy, Mackenzie Schmink, Keanu Shurdha, Nichole Silva, Robert Silva, Desi Sinanaj, Kevi Sinanaj, Devan Story, John Strangie, Suellen Tamasi, Samantha Tenney, Erin Treacy, Natalie Vardaro, Briana Ventura, Lauren West, Drew Williams, John Wood, Rachel Zorzy
PEABODY: Tiana Abreu, Aman Akbar, Amber Allen, Amila Babic, Zachary Balley, Bred Baraku, Peyton Barooshian, Stephen Bingel, Emma Blanchard, Brendan Bouchard, Alyssa Bova, Alyssa Bova, Gianna Boyd, Lillian Brennan, Sophia Brunet, Sophia Brunet, Roman Bukhovko, Tyler Cafarelli, Edward Campbell, Kateri Campbell, Chiara Campbell, Edward Campbell, Nicholas Cesero, Ryan Charest, Bryce Christman, Nicole Ciardi, Ashley Correggio, Cole Couture, Kurt Couture, Alexis Coviello, Matheus Felipe Da Silva, Gracelin Dailey, Janelle Dalleva, Luma De Andrade, Brandon De Oliveira, Ayssa De Oliveira, Isabella Decicco, Evan Deleidi, Taylor DeMaggio, Ja'Kayda Denton, Maria DeSimone, Valerie Caritza Desir, Jessica DiCologero, Emily DiCologero, Ambra Doku, Endi Doku, Ariana Duran, Kaylee Eastman, Marina Enriquez, Nicholas Federico, Jack Flaherty, Brandon Flammia Olsen, Emilio Fusco, Rachel Gagnon, Nikolla Gjini, Jakelin Gomez, Alice Goncalves, Rebecca Gosiewski, Jacob Gray, Dylan Guarino, Abigail Guillama, Ortensa Hajdarasi, Nicole Hart, Jason Harvey, Trevor Hathaway, Kendrik Hernandez, Emily Holloran, Ethan Holt, William Houvardas, Drew Howard, Ryan Huber, Audrey Hussey, Emily Iascone, Calvin Ingemi, Moisse Irizarry, Jonathan Jalbert, Tyler Johnson, Christina Kanh, Artion Karaj, Kurt Karaj, Abigail Keefe, Mohsin Khan, Erin Kidd, Angela King, Elios Klefti, Georgia Leon, Dominic Lewis, John Lindberg, Haley Lindstrom, Anthony Lombardi, Meghan Lurvey, Ariana Maccioli, Kaylie Machado, Alexis Machado, William Manning, Mackenzie Marmion, Alexandra Martinez, Luciana Mastromatteo, Joseph Mastromatteo, Sophia Medina, Kelly Melin, Damien Mello, Jeffrey Melo, Jacob Menard, Chantel Mendonca, Paige Nally, Daniela Navarro, Van Nguyen, Rachael O'Donnell, Christopher Otero-Otero, Amanda Ovalles, Tessa Palermo, Brian Panzini, Jake Paragona, Edwardo Pereira, Jeffrey Piasecki, Stephanie Pierce, Spencer Raimo, William Raimo, Tiana Reese, Jenna Rich, Inthorn Rojanapairat, Alessandra Romano, Sabrina Romano, Samantha Rowe, Aidan Santerre, Dayna Shatney, Brianna Skory, Dana Smullen, Jenna Sousa, John Stott, Ava Tanner, Felicia Titus, Annalise Torres, Nicholas Tracchia, Rachel Turner, Samantha Valente, Dana Ventre, Estefany Villalona, Samantha Wallace, Michael Ward, Layla Williams, Michael Wizboski, Angjeliqi Xheli, Brisilda Xheli, Elio Xhufka, Elizabeth Zaiter, Michael Zarro
IPSWICH: Kyleigh Cranston, Warren Cutlip, Jarryd Gill, Annie Gillis, Nathaniel Hyde, Gwenyth Lee, Madeline McCrae, Vincent Minghella, Katherine Quigley, Giovanni Recupero Jr, Kenneth Schlegel
HAMILTON: Mark Stehfest
SOUTH HAMILTON: Lilly Kallinich, Victoria La Forge, Ionathan Lazaridis, Carolyn Moore, Lucas Newton, Megan Peterson, Grant Sellars, Jimson Thach, Quentin Wilkins
WENHAM: Oscar Hawkes, Zoe Stock, Trevor Tarr, Emme Whitehead
MARBLEHEAD: Michela Acquafredda, Tristan Ashlock, Madelyn Beauchesne, Melanie DeCeglia, Dylan Driscoll, Samantha Farrar, Trevor Gilligan, Sara Gindes, Alexander Goldman, Christian Grant, Megan Haley, Izaak Janock, Julianna Johnston, Garifalia Kerastaris, Jack Krivit, Hannah Magee, Charlotte McDonald, Macgregor O'Callaghan, Megan Parthum, Sophie Roch, Andrea Samba, Diane Shoer, Joanna Trasher, Zachary Vincent, Benjamin Vulikh, Margarita Worrick, Brendan Zullo
SWAMPSCOTT: Nathaniel Beisheim, Anna Coughlin, Carlos Cueva Caro, Klea Demiraj, Michael DeSalvo, Daniel DiLisio, John Dodge, Matthew Donaher, Luana Dos Santos, Mejrima Dzino, Harry Edokpa, Aleksandr Evans, Cailyn Fitzgerald, Jamie Gaber, Matthew Griffin, Piper Hall, Julia Haumann, Alison Leiby, Marlene Leon, Marta Levin, Mateo Lopez Arroyave, John Martin, Samantha Mintzer, Thomas Mosychuk, Mark Noci, Leora Pashkova, Daniel Rosen, Ethan Rosen, Mariana Roter, Emma Rowe, Amanda Saraiva, Brendan Sheehan, Benjamin Townsend, Michael Tringale
MIDDLETON: Jonathan Caulfield, Max Cavallaro, Elizabeth Cranstoun, Ashley Finocchiaro, Kayla Finocchiaro, Nathaniel Hubley, Julia Maggio, Morgan Mahoney, Yara Serhan, Jillian Sparks, Joshua Zepeda
TOPSFIELD: Michael Cosco, Michaela Lalikos, Robert Mcvoy Jr, Marlena Voss, Emily Zito