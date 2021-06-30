ST. JOHN'S PREP (16-1)

Player's Name G-A-Pts.

Jimmy Ayers 42-21-63

Thomas Sarni 30-21-51

Michael Kelly 33-17-50

Luke Surette 24-10-34

Patrick Atkins 18-11-29

Charlie Wilmot 20-8-28

Tyee Ambrosh 7-11-18

Lucas Verrier 9-3-12

St. John's Prep lacrosse season statistics

Sophomore attackman Jimmy Ayers leads the Eagles in goals (42) and total points (63) heading into Wednesday's Division 1 state championship game against BC High.

Rose Raymond photo 

Charlie Danis 6-3-9

Michael Ayers 2-5-7

Jake Vana 5-1-6

Jackson DeSanto 3-3-6

Conan Keefe 4-1-5

Max Pereault 3-1-4

Nate Jones 3-1-4

Zack Raposa 1-3-4 

Pierce Blaeser 3-0-3

Jimmy Ellard 3-0-3

Harlan Graber 2-1-3

Graham Tyson 2-0-2 

Nolan Philpott 1-1-2

Matt Morrow 1-1-2

Conor Kelly 1-0-1

Andrew Klein 1-0-1 

Noah Brown 1-0-1

Keigen Delisle 1-0-1

Grady McGowan 0-1-1

Owen Umansky 0-1-1 

Will Sawyer 0-1-1        Goalie's Name Saves GA      Kaden Quirk 102 58  Mitchell Hodgson 15 10

Teddy Cullinane 11 11

Gavin Kornitsky 4 2

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