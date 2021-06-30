St. John's Prep lacrosse season statistics

ST. JOHN'S PREP (16-1)
Player's Name G-A-Pts.
Jimmy Ayers 42-21-63
Thomas Sarni 30-21-51
Michael Kelly 33-17-50
Luke Surette 24-10-34
Patrick Atkins 18-11-29
Charlie Wilmot 20-8-28
Tyee Ambrosh 7-11-18
Lucas Verrier 9-3-12
Charlie Danis 6-3-9
Michael Ayers 2-5-7
Jake Vana 5-1-6
Jackson DeSanto 3-3-6
Conan Keefe 4-1-5
Max Pereault 3-1-4
Nate Jones 3-1-4
Zack Raposa 1-3-4
Pierce Blaeser 3-0-3
Jimmy Ellard 3-0-3
Harlan Graber 2-1-3
Graham Tyson 2-0-2
Nolan Philpott 1-1-2
Matt Morrow 1-1-2
Conor Kelly 1-0-1
Andrew Klein 1-0-1
Noah Brown 1-0-1
Keigen Delisle 1-0-1
Grady McGowan 0-1-1
Owen Umansky 0-1-1
Will Sawyer 0-1-1 Goalie's Name Saves GA Kaden Quirk 102 58 Mitchell Hodgson 15 10
Teddy Cullinane 11 11
Gavin Kornitsky 4 2
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