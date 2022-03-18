ST. JOHN’S PREP (21-3)
Scoring
Player’s Name Pos. G A Pts
Jake Vana RW 14 12 16
Will Van Sicklin RW 12 14 26
Tommy Sarni RW 16 7 23
Ben McGilvray LW 8 13 21
Christian Rosa C 9 11 20
Cole Blaeser LW 5 15 20
Pierce Blaeser C 5 15 20
Jimmy Ayers C 7 12 19
Aidan Holland D 4 15 19
Cam Umlah LW 6 7 13
Theo Vetere D 2 9 11
Johnny Tighe LW 3 6 9
Jeff Melanson D 2 5 7
Zack Raposa D 1 6 7
Joe Melanson LW 2 4 6
Nick Brandano D 0 5 5
Tommy Tilas D 1 3 4
Harlan Graber C 2 1 3
Paul Santosuosso C 1 2 3
Michael Shyjan D 0 3 3
Gar Rudnyai D 0 2 2
Jack Doherty D 0 1 1
Payton Palladino G 0 1 1
Matt Kirby LW 0 1 1
Goalies
Player’s Name W-L GAA Sv. Pct SHO Payton Palladino 18-2 1.58 .916 2
Luke Quinn 2-1 1.89 .898 1
Brian Cronin 1-0 4.12 .841 0