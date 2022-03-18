SJP KP Jake Vana.jpeg

Third line sophomore right wing Jake Vana is second for St. John’s Prep in goals (14) and is tied for the team lead in points (26) heading into Sunday’s Division 1 state championship game vs. Xaverian.

 Rose Raymond photo

ST. JOHN’S PREP (21-3)

Scoring

Player’s Name Pos. G A Pts

Jake Vana RW 14 12 16

Will Van Sicklin RW 12 14 26

Tommy Sarni RW 16 7 23

Ben McGilvray LW 8 13 21

Christian Rosa C 9 11 20

Cole Blaeser LW 5 15 20

Pierce Blaeser C 5 15 20

Jimmy Ayers C 7 12 19

Aidan Holland D 4 15 19

Cam Umlah LW 6 7 13

Theo Vetere D 2 9 11

Johnny Tighe LW 3 6 9

Jeff Melanson D 2 5 7

Zack Raposa D 1 6 7

Joe Melanson LW 2 4 6

Nick Brandano D 0 5 5

Tommy Tilas D 1 3 4

Harlan Graber C 2 1 3

Paul Santosuosso C 1 2 3

Michael Shyjan D 0 3 3

Gar Rudnyai D 0 2 2

Jack Doherty D 0 1 1

Payton Palladino G 0 1 1

Matt Kirby LW 0 1 1

Goalies

Player’s Name W-L GAA Sv. Pct SHO Payton Palladino 18-2 1.58 .916 2

Luke Quinn 2-1 1.89 .898 1

Brian Cronin 1-0 4.12 .841 0

Trending Video

Recommended for you