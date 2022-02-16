The following North Shore students have been named to the Fall 2021 Dean's List at UMass Amherst
BEVERLY: Kyla Mary Alexander, Max Henry Atherton, Adrian Cologero Avola, Sarah Katherine Barth, Tyler Christine Berry, Virginia L Betts, Sofia Olivia Philipsdotter Blomqvist, Abigail Irene Brauninger, Cameron P Burkacki, Zachary J Cabrera, John J Cafferty, Jackson McCaffrey Clark, Ella Rose Colten, Cody Shawn Ace Corelli, Matthew Christopher Cotoia, Tuesday Lynne Crowell, Daniel Phillip Cuoco, Lord Jaden Roi Sordan Custodio, Alexander D'Alfonso, Amanda Violette Desmond, Brooke Fabry, George Patrick Fox, Thomas Brody Franciskato, Andrew Michael Grant, James Hildreth, Kevin Hill, Jolie Tatianna Ingemi, Leilani Rose Jones, Claire Elizabeth Knott, Amelia Laino, Shannon Quetzal Leftridge, Riley Mats Linden, Bethany Luther, Niamh E Lyons, Ian Harold McCarron, Laina Grace Meagher, Nola Marie Minogue, Grace August Murphy, Leowen Mazie Mushkin, Lara Liz Nieves, Olivia May Norton, Paris B O'Brien, Christopher James Pietrini, Michael Robert Pietrini, Olivia Rose Salah, Carter Michael Shepherd, Lucy Elizabeth Smallman, Victoria Annette Thompson, Julia Roisin Toler, Jonathan Mario Tricomi
BOXFORD: Grace Elizabeth Bernheart, Margaret Julia Buswick, Ethan Marc Cote, Kate Nicole Gaffey, Orla Catherine Gauvain, Jakob C Gokey, Anna P Juliano, Piper Elise Lieto, Daniel John McNamara, Rachel Ann Murphy, William Henry Neuenhaus, Madelyn Grace Peterson, John Ryan Piazza, Franklin Su
DANVERS: Jenna Ciera Bailen, Liam Breen, Sarah Marie Cashman, Alexis Catherine Chadwick, John Alexander Clouthier, Olivia Luthfia Dekermanji, Eric James Emelian, Michael John-Jeffrey Filip, Joseph Vincent Foglietta Jr, Olivia Donna Foglietta, Natalie A Gesualdi, Amelia Elizabeth Krisko, Cameron Donald Lake, Daniel Ralph Landers, Jonathan Leventhal, Skye Janice Lovell, Brendan Michael MacDonald, Willa P MacLennan, Collin Francis MacRae, Anna Grace Mossler, Sam Patterson, Molly Elizabeth Pinho, Declan Patrick Quinn, Daniel Francis Rossitto, Aria Rae Serino, Sarah Ann Sweeney, Mae-Lou Julia Zaleski
IPSWICH: Matthias Joshua Butin Madeline Catherine Chesley, Julia Caitlin Cerrutti, Benjamin Alexander Collette, Maggie Ann Devlin, Joseph Mark Doherty, Megan Downey, Connor Richard Elliott, Wesley Donald Lathrop, Ailish Fahey Lynch-Greenberg, Malcolm Bruce Macdonald, Audrey Anne McMorrow, William Allan Morrow, Samantha Margaret Orroth, Connor Christian Perley, Austin David Pszenny, Grace Whitney Quinn, Gabrielle Christine Ring, Jason Russell Rollins, Tessa Morgan Shields, Sophia Mary Stasiuk, August Tacheron, Eva Meredith Trainer
MARBLEHEAD:, Camden Wyeth Alexander, Charles Richard Alexander, Anna Arbo, Lucia Eleanor Beurer, Riley Elizabeth Bowen, Julia Caitlin Cerrutti, Benjamin Alexander Collette, Maggie Ann Devlin, Joseph Mark Doherty, Megan Downey, Connor Richard Elliott, Madison Laura Elliott, Daniel Eli Farfel, Mason Ryan Friedman, Gregory Simon Garber, Katelyn Norkin Greene, Michaela Rose Haliotis, Anneliese Elaine Hammer, Sophie Belle Hauck, Eliza Grace Howells, Nicole Olivia Klemm, Hannah Beth Lieberman, Samuel Ibrahim Loughlin, Corey McCormack, Joan Insook McNulty, Andrew Meador, Madison Ashley Morris, Obinnaya Uchechukwu Okereke, Samantha Kim Power, Anais Satou Prat, Cameron Joseph Razin, Tessa Lawrence Robertson, Reid Maley Rockwell, Michael D Rubino, Gavin Liam Shevory, Claire Holloran Stankiewicz, Asia Yi Waitekus, Anastasiya Ziaziulia
MIDDLETON: Leigh Ellen Appelstein, Anthony John Armitage, Emma Begley, Meaghan Bridget, Lapierre Berrigan, Benjamin Keith Brown, Emma Madeline Bruce, Raluca Irina Buhaescu, Alicia Chanmuny Chhung, Amanda Setmealia Chhung, Stella Cito, Cameron Philip Cloutier, Ryan Savy Donahue, Katherine Ann Downs, Michael David Duest, Matthew John Gillespie, Shane Michael Hancox, Harry Richard Kessel, Joseph LaMarca, Jenna M O'Donnell, Alec B Reardon, Julia Nicole Saxonis, Kiley Elizabeth Saxonis, Chloe Olivia Springer, Ugochukwuebuka Naphtali Udom
PEABODY: Arthur Monteiro Alves, Madison Elle Arigo, Ashley Phoenix Batakis, Robert John Bettencourt Jr, Adrianna T Brent, Kirsten Marie Crowe, Elizabeth Jennie Curcio, Ryan D'Alleva, Georgia Violet Davis, Payton Elisabeth Ditchfield, Jacob Thomas Farhat, Eric Jason Ferguson, Joash Elijah Audrey Gallardo, Gabriel Kyle John Hentosh, Mallory LeBlanc, Sydnie Marie LeBlanc, Daniel Adam Lubicki, Ethan Benjamin Luongo, Riley Elizabeth Lynch, Sam Riley Lynch, Benjamin J Meirelles, Joseph Patrick Mulherin, Britney Nguyen, Hoang-Anh N Nguyen, Ericca Lindsay Nolan, Joseph Martin ONeill, Chibuikem C Onwuogu, Alexander Kenneth Rice, Daniel Nathan Richard, Janelle Sarah Richard
SAUGUS: Charlene Joyce Mara Anglo, Serena Marie Cacciola, Jaleen Rose Cornejo, Jennifer Grace Costa, Christopher John Denovellis, Ronald DiBiasio Jr, Christopher Todd Fioravanti, Shaylin Elisabeth Groark, Jhoom S Jain, Josh Jain, Bryant Chi Lam, Jenna Susan Linehan, Andrew Ryan Mann, Karl Paul Moise, Dorothy-Jean E. Munafo, Anamaria Omeraj, Nicole C Orent, Vi Nhat Pham, Alex Matthew Ricciardelli, Kayla Michelle Riera, Katarina Samardzic, Sophia Kay Struzziero, Samantha J Szczesny, Favio Vreka, Haoxi Wang, Caitlin Debra Wright
SOUTH HAMILTON: Louise Carlin Bassom, Samantha Rose Caswell, Olivia Christine Currier, Elinor Everett, William James Frain, Genevieve Joan Hogan, William Ferrick Hogan, Ethan Francis Howell, Sonia Elizabeth Jahng, Alexander Antonio Johnson, Henry Peter Jones, Ezrina Haeun Seo, Jack Thomas Stewart, Paige Alexandra Swanson
SWAMPSCOTT: Gazi Ajwad Ahbab, Alessandra Elsa Amore, Joshua Ralph Badal-Rodrigues, Erik Bazarov, Jackson Tre' Brigham, Aidan Daniel Burke, John J Caponigro, Olivia Rae Chavez, Catherine Ryan Cullinane, Jacob Joseph Culliton, Nicholas Philip Dariotis, Lauren Ashley de Melo, Nicholas Emerson de Melo, Lyle Frenkel, Henry Wells Fuller, Rachel Fae Goland, Gregory Mark Grimaylo, Kristyn Hatley, Diana Ishutina, Mahin Jawwad, Daniel A Johnson, Calvin Andrew Keating, Caroline Paige Kinne, Haley Victoria LaKind, Isabel Frances Levin, Noah Philip Levine, Andrew C Maldonado, Molly K Marocco, Claudia Elziabeth Mazariegos, Jane Shea Michigan, Rebecca Miriam Mitlin, Ilya L Pindrus, Emily Grace Reiniger, Julianna Elizabeth Rhoads, Steven Michael Santanello, Ella Xi Dou Slavin-Reker, Natasha Jayme Tsaryuk, Olivia Victoria Voznyuk, Jordan Lyn Waters, Liad Robert Mordechai Zafrani
TOPSFIELD: Lily M Andrews, Victoria Luz Barbosa, Sophia E Ciccarelli, Isabella N DeIulis, Lily Rose Fitts, Julie Jean Gallagher, Eli Grigorian, Alexa Kelsey Ide, Charles A LaRussa, Chloe Dwyer Mitchell, James Nathan O'Kelly, Lindsay M Porter, Sarah Anne Reblin, Connor James Swarts, Peter Frank Swenson, Jacob Michael Rivera Ulwick
WENHAM: Chloe Marie Belliveau, Samuel Martin Belliveau, George Daniel Kessler, Benjamin Winfield Mulry, Cate Elizabeth Pasquarello, Olivia Nicole Patt, Richard David Paul, Madelaine Rose Sanford, Ella Jeannette Stock, Alexander James Traverse